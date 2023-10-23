Знал, но бездействовал. Гендиректор «Вятавтодора» скрывал кражу сотни тонн битума

Давненько в нашей Кировской области не было резонансных скандалов. Всё есть - парадные отчёты чиновников, грандиозные планы губернатора, перекопанные «Т Плюс» улицы и даже «Пешеходная Спасская», а вот со скандалами как-то не получалось. Даже скучно было.

Но не оставили нас Бог и руководство области прозябать в унынии. И скандал грянул. Да ещё какой. Как выяснилось в конце прошлой недели, с Нолинского асфальтобетонного завода (АБЗ) украли очень много битума. На миллионы рублей. И кое-кто эту информацию попытался скрыть. Вот только она вышла наружу и вызвала много вопросов, в том числе и у главы региона. Впрочем, обо всём этом по порядку.

Резонансное преступление

Вся эта история произошла в Кировской области, хотя случиться она могла и в любом другом регионе нашей большой страны.

Одному кировскому активисту, а по совместительству помощнику депутата Госдумы и руководителю рабочей группы по общественному контролю за качеством ремонта дорог при Общественной палате Кировской области Константину Ситчихину откуда-то стало известно о хищении битума с Нолинского АБЗ.

«Я не мог этого терпеть. Ведь воруют, много воруют…» - говорил на суде Юрий Деточкин из культовой советской комедии «Берегись автомобиля». Вот и Ситчихин не смог промолчать, а потому еще 13 октября опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей такой текст:

«В Нолинском ДУ-27 компании АО «Вятавтодор» неизвестные лица похитили 80 тонн битума. Приблизительно на сумму более трёх миллионов рублей. Интересно, что руководитель АО «Вятавтодор» Веп­рев Алексей не спешит обращаться в правоохранительные органы. Служба безопасности компании всю ситуацию свела к служебной проверке, хотя битум исчез ещё в сентябре. Направлю от лица ОС (общественного совета. - Ред.) минтранса запрос директору АО «Вятавтодор» подтвердить или опровергнуть информацию, поступившую от подписчика. Возможно, обратимся в СК с просьбой проверить действия должностных лиц».

И это сообщение не прошло незамеченным. На него быстро откликнулись некоторые вятские блогеры и, что гораздо важнее, губернатор Кировской области.

На очередном оперативном совещании он попросил генерального директора «Вятавтодора» Алексея Вепрева прокомментировать ситуацию (тем паче что она за эти дни начала обрастать разными слухами и домыслами).

- В конце сентября службой безопасности было проведено служебное расследование и инициирование обращения в полицию о хищении битума, - сообщил Вепрев. - 25 сентября заявление было подано в районное отделение УМВД. Сейчас ведутся доследственные мероприятия. Ориентировочно похищено порядка ста тонн битума. Местонахождение похищенного неизвестно.

- Четыре машины похищено - и ничего? - удивился губернатор. - Коллеги, я к вам обращаюсь: отсутствие информации порождает разные интерпретации. В интернете уже появилось чёрт-те что. Враньё абсолютное. Что сами у себя украли, что какая-то частная фирма там что-то складировала, что мы, общественность, инициируем обращение в Следственный комитет. Три недели назад было написано заявление в следственные органы - надо было сразу об этом заявить. Публично. Руководитель подразделения отстранён? Он там кем числится по результатам служебной проверки - свидетелем, потерпевшим или соучастником? От работы его на время проведения следственных действий отстранить. Не увольнять, а отстранить. Пусть он по делу как должностное лицо проходит. А будет писать заявление об увольнении - не подписывать.

Глава региона попросил начальника кировского областного управления МВД РФ Константина Селянина взять дело под личный контроль и подробно разобраться, как это преступление могло произойти. Он недоумевает, как оперативники за три недели не смогли установить, куда делся похищенный битум.

- Я прошу на этой неделе с этим разобраться, - высказал губернатор свое пожелание.

Подробностей стало больше

Отменный, нужно заметить, вышел скандальчик. И спасибо Ситчихину, что он не дал его скрыть, превратить в разборки за закрытыми дверями. Но, вынесенный в публичную плоскость, скандал заиграл новыми красками. Ведь размер похищенного оказался даже больше, чем об этом написал кировский активист. Стало очевидным также бездействие (вследствие лени или попытки уйти от ответственности) на протяжении достаточно долгого времени «Вятавтодора» и правоохранительных органов в деле раскрытия преступления.

Шар покатился. А тут всё тот же Ситчихин добавил ему ускорения. В его руки попал документ, датированный 21 сентября, о совещании в «Вят­автодоре», на котором рассматривался вопрос о предотвращении хищения битума с Нолинского АБЗ. И Ситчихин поспешил поделиться им с вятской публикой. Подлил, так сказать, масла в огонь, то есть в разгоревшийся скандал.

Уже сам факт проведения такого совещания свидетельствует о том, что руководству дорожной службы загодя было известно о намерении совершить кражу с завода. Более того, в опубликованном документе размер предполагаемого к хищению имущества оказался даже больше того, который изначально называл Ситчихин и о котором говорил на оперативке Вепрев, - 150 тонн.

Вот и представьте, какой ущерб был нанесен «Вятавтодору» (а следовательно, и правительству Кировской области) такой кражей. Если, по словам бывшего директора «Вятавтодора» Сергея Сморкалова, в 2022 году тонна битума стоила порядка 30 тысяч рублей, то даже по этой цене сумма получается четыре с половиной миллиона, то есть больше, чем заявленная Вепревым.

При этом, зная о преступных намерениях, руководство «Вятавтодора» приняло соответствующее решение о предотвращении преступления. В протоколе совещания так и записано: «Прекратить разогрев нефтебитума, обес­точить установку, перекрыть возможные пути подъезда к битумохранилищу… обеспечить постоянное нахождение сотрудников отдела безопасности на территории Нолинского АБЗ». Причем сделать это планировалось безотлагательно. А отвечал за реализацию указанных мероприятий замгендиректора по внешней и внутренней безопасности В.В. Епанешников.

И вот тут сам напрашивается вопрос: как так получилось, что с момента проведения этого совещания до 25 сентября, когда в полицию было подано заявление по факту хищения, битум всё же исчез с территории завода? «Безопасники» отнеслись к делу халатно? Или они «были в доле»? А может, сам протокол, который опубликовал Ситчихин, был состряпан позднее, чтобы отвести подозрения от руководства «Вятавтодора» и переложить вину на подчиненных?

Пока эти вопросы остаются без ответа.

По мнению специалиста

Слямзить 150 тонн битума - это вам не шоколадку в магазине стырить. Тут нужна специальная техника. Это подтвердил бывший директор «Вятавтодора» Сергей Сморкалов, к которому «Вятский край» обратился за комментариями.

- Битум на АБЗ поступает в жидком состоянии, - сказал он. - Для его перевозки используется специальная техника. Ёмкость одной такой машины примерно 30 - 35 тонн. Для того чтобы вывезти 150 тонн, потребовалось бы пять таких машин.

По словам Сморкалова, учет въезжающего на завод и выезжающего с него транспорта должен вестись обязательно. К тому же в «дорожный» сезон на территории предприятия всегда есть рабочие, и незаметно вывезти с неё что-либо невозможно. Тем более пять машин не могли остаться незамеченными. А это означает, что к хищению битума может быть причастно руководство либо дорожного управления, либо самого «Вят­автодора». Ни одну из этих версий отбрасывать нельзя.

Нетрудно, как заметил бывший директор «Вятавтодора», установить и то, куда увезли похищенный битум. Этот материал пригоден исключительно для изготовления асфальтобетонной смеси, а следовательно, увезти его могли только на другой АБЗ. Поэтому выяснить, куда именно, - не такая уж сложная задача. И для ее решения (разумеется, при усло­вии, что у полиции и «Вятавтодора» есть на то желание) не требуется трех и более недель.

Вот тут-то любой кировчанин и вправе спросить: почему же тогда поиск похищенного тянется так долго? Может, дорожным начальникам по каким-то там причинам и не нужно, чтобы преступление было раскрыто?

Что ж, подождем, что скажет следствие. Если, конечно, его результат доведут до вятской публики. Ведь все мы знаем, что иногда по политическим или иным соображениям власти выгоднее замолчать неудобные факты.

Иван ТРОФИМОВ.