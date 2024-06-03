Знай и умей!

Об обеспечении пожарной безопасности во время весенне-летнего пожароопасного сезона, а также о безопасности детей в период детской оздоровительной кампании рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области полковник внутренней службы Константин Бармин.

- Константин Васильевич, в 2024 году пожарной охране России исполнилось 375 лет. Пожарный надзор - неотъемлемая составляющая системы обеспечения пожарной безопасности нашей страны. Расскажите об особенностях организации работы подразделения.

- В первую очередь следует отметить, что МЧС России одним из первых надзорных ведомств в стране полностью перешло на риск-ориентированный подход, присвоив каждому объекту индивидуальную категорию риска, от которой зависит частота проверок. Плановые проверки особо сложных или значимых объектов могут проводиться ежегодно, а, например, для объектов, относящихся к категории умеренного риска, проверки назначаются один раз в шесть лет, а в отношении объектов низкого риска проверки не планируются. При этом собственник объекта, соблюдая требования пожарной безопасности и выполняя в полном объёме предписания органов пожарного надзора, обеспечивает присвоение своему объекту более низкой категории.

Кроме того, до 2030 года проверки будут планироваться только в отношении объектов, имеющих категорию чрезвычайно высокого и высокого риска. В отношении объектов дошкольного и среднего общего образования, учреждений здравоохранения и социального обслуживания детей, которым присвоены вышеуказанные категории риска, до 2030 года будут планироваться профилактические визиты, не предусматривающие возможности отказаться от них. Остальные объекты к надзорным мероприятиям не планируются. Исключение - отдельные поручения Правительства Российской Федерации о проведении профилактических визитов в отношении определённых групп объектов.

- Наступил весенне-летний пожароопасный сезон. Что нужно знать? Какие есть ограничения по разведению костров и применению открытого огня?

- С началом пожароопасного периода резко увеличивается количество выездов на тушение горящей сухой травы и мусора, нередки случаи перехода огня на жилые строения и хозпостройки, на лесные массивы.

В связи с этим необходимо помнить ряд правил при использовании открытого огня. Допустимо сжигать мусор либо в яме не менее 30 сантиметров глубиной и не более метра в диаметре, либо в прочно установленной негорючей ёмкости (бочка, бак, мангал) объёмом не более кубометра. При этом выбранное место (кострище) должно находиться в 50 метрах от построек и зданий, в ста метрах от хвойного леса и хвойных деревьев и в 30 метрах от лиственных деревьев.

Если сжигание травы и мусора производится на собственном индивидуальном или садовом участке, место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии 15 метров от всех построек, в том числе и от соседских. Если для сжигания используются бочка или другое негорючее приспособление с крышкой, расстояния до строений можно уменьшить вдвое - до семи с половиной метров.

Естественно, в течение всего процесса у вас должны быть под рукой первичные средства пожаротушения и мобильный телефон. Даже после прекращения открытого горения необходимо контролировать место до полного прекращения тления, а яму, в которой разводили костёр, - засыпать землёй или хорошо пролить водой.

Но есть случаи, когда сжигать мусор запрещено: если участок расположен на торфяных почвах; если на территории установлен особый противопожарный режим; если над очагом расположены кроны хвойных деревьев; при сильных порывах ветра.

- А как же приготовление шашлыков на мангалах? Какие требования?

- Если вы поехали в лес, то помните, что применение открытого огня (костров, туристических примусов, мангалов) запрещено в хвойных молодняках, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков, а также под кронами деревьев.

На территориях частных домовладений запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведённых и оборудованных для этого мест. Расстояние от мангала до дома либо иного строения должно быть не менее пяти метров.

- Многих интересует вопрос: а где, помимо инспекции пожарного надзора, можно получить информацию об основах безопасности жизнедеятельности, ознакомиться в доступной форме с памятками о безопасности и о правилах поведения в той или иной жизненной ситуации?

- В целях повышения культуры безопасности в настоящее время имеется достаточное количество доступных форм и методов обучения.

Первое - мобильное приложение «МЧС России». Здесь собраны рекомендации по поведению в сложных ситуациях и способам оказания помощи себе и другим людям. С помощью приложения можно быть в курсе обстановки в регионе, получать предупреждения о чрезвычайных ситуациях и неблагоприятных природных явлениях, озна­комиться с необходимыми памятками по пожарной без­опасности, гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях, безопасности на водных объектах, по порядку оказания первой помощи. С помощью приложения можно вызвать экстренные оперативные службы по номеру 112 и передать координаты своего местоположения.

Кроме того, для повышения уровня знаний можно использовать видео и печатные материалы, размещённые на федеральном пакете социальной рекламы на сайте МЧС России, а для работы с детьми можно использовать материалы интернет-портала детской безопасности «Спас-экстрим», платформы виртуального интерактивного обучающего комплекса «Пожарно-техническая выставка» на сайте Всероссийского добровольного пожарного общества.

- А как организована работа надзорных органов по обеспечению безопасности детей в летний период?

- Совместно с министерством молодёжной политики Кировской области, органами местного самоуправления проводится профилактическая работа в детских оздо­ровительных лагерях с круглосуточным пребыванием детей, а также в дневных лагерях при школах.

В каждом загородном лагере в первые дни заезда отдыхающей смены проводятся тренировки по эвакуации, в приоритете - организация проведения «Дней МЧС», во время которых детям предоставляется возможность принять участие в различных мероприятиях и попробовать себя в роли спасателя.

Кроме того, у преподавателей всегда имеется возможность организации экскурсий учащихся в пожарные депо пожарно-спасательных частей области, музея «Пожарная охрана Вятки», размещённого на территории Вятского учебно-спасательного центра «Прометей» в городе Кирове.

Ну и, конечно, родители должны ещё раз напомнить ребятам основные правила поведения в быту, на водных объектах и по возможности не оставлять детей без присмотра.

- Константин Васильевич, какой совет вы хотели бы дать жителям области?

- Для своевременного оповещения людей о возникшем пожаре в квартире рекомендуем установить дома автономные дымовые пожарные извещатели. В настоящее время такие извещатели доступны для приобретения всеми гражданами, и на их самостоятельную установку не требуется специальных разрешений, нужно просто следовать инструкции. Самые простые из них работают от обычных батареек, а есть извещатели длительного срока зарядки со встроенным GSM-модулем, которые могут отправить сообщение о задымлении владельцу на телефон.

Благодаря срабатыванию автономных дымовых пожарных извещателей на пожарах в Кировской области в 2021 году предотвращена гибель пяти человек (в том числе четырёх детей), в 2022 году - двух детей, в 2023 году - двух взрослых.

Беседовала

Наталья МАРАКУЛИНА.