Жизнь на месте не стоит. Кировский областной краеведческий музей создал путеводитель по музеям региона

Все музеи под одной обложкой

Кто не знает, что в Кировской области много музеев, и в любом, даже самом глухом уголке нашей малой родины всегда найдется что посмотреть, чему удивиться, узнать что-то новое для себя. Вот только до последнего времени не существовало единого каталога всех вятских музеев. Но недавно это упущение было исправлено.

Кировский областной краеведческий музей создал путеводитель по музеям региона. Он был подготовлен с целью развития культурного и туристического потенциала вятского края. В собрание вошли более 60 музеев: областные, муниципальные, корпоративные, частные и малые. Большинство из них - участники конкурса на лучшую музейную экспозицию.

- Мы ещё раз убедились, насколько богат музейный фонд Кировской области, увидели, как бережно коллеги хранят и изучают историю своего города и района. Практически в каждом из музеев есть экспонаты, которые, без преувеличения, можно назвать раритетами, - отмечают создатели путеводителя.

Сейчас каталог доступен в электронном виде на сайте областного краеведческого музея. Работа над ним не завершается, и количество представленных учреждений в ближайшем будущем увеличится.

Деревенский ДК похорошел

В поселке Плотбище Малмыжского района завершен ремонт Дома культуры. Работы провели в рамках национального проекта «Культура», который активно реализуется в Кировской области.

Здание Дома культуры капитально отремонтировали. Рабочие привели в порядок крышу, наружную отделку фасада, лестницы, козырьки, системы водоснабжения и водоотведения. Масштабные работы коснулись и внутренних помещений. Отремонтировали зрительный и хореографический залы, сцену, детскую игровую зону, помещения операторской, хоровой студии, библиотеки, кабинетов и гардероба. Заменены двери, окна, полы и модернизированы системы отопления и освещения. Выполнили ремонт в кладовых, тамбурах и помещениях хранения инвентаря.

В 2024 году ремонты запланированы в ДК в деревне Угор и селе Мякиши Верхошижемского района, а также в селе Всехсвятское Белохолуницкого района и в деревне Шевырталово Нагорского района.

Премия для «Слободы»

Названы лауреаты премии Министерства культуры Российской Федерации «Душа России» за 2023 год. Эта премия присуждается выдающимся деятелям культуры, отдавшим большую часть своей жизни народному искусству и народному образованию.

В этом году ее лауреатом стала заслуженный работник культуры РФ, руководитель единственного в области заслуженного коллектива народного творчества - фольклорного ансамбля «Слобода» Ирина Холманских.

В качестве заслуг лауреата, ставших основанием для присуждения премии, указано, что, благодаря грамотному руководству Ирины Анатольевны и Владимира Юрьевича Холманских ансамбль «Слобода» не раз становился лауреатом и дипломантом многих всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей.

5 декабря, в День Кировской области на ВДНХ, ансамбль «Слобода» под руководством Ирины и Владимира Холманских сопровождал свадебную церемонию, которая была организована в старинных вятских традициях.

Ежегодно за вклад в развитие народного творчества присуждается пять премий «Душа России» в размере 500 тысяч рублей каждая.

Реставрация завершилась

В Кирове завершена реставрация здания, являющегося объектом культурного наследия народов Российской Федерации федерального значения «Дом, в котором в 1869 - 1873 гг. и в 1876 - 1878 гг. жил основоположник космонавтики Циолковский Константин Эдуардович». Работы по восстановлению проводились в рамках подготовки к 650-летию города Кирова.

Обновленное здание посетил летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, почетный гражданин города Кирова и Кировской области Виктор Савиных. Он поблагодарил всех, кто приложил усилия к реставрации музея и к наполнению его новыми экспонатами. Савиных подчеркнул, что восстановление исторических зданий к 650-летию Кирова поможет рассказать гостям города, «чем славна Вятка и чем мы можем гордиться».

Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики открыт в 1988 году по инициативе Виктора Савиных, он включал две экспозиции: «Жизнь и деятельность великого русского ученого, основоположника космонавтики К.Э. Циолковского» и «Вклад кировчан в освоение космического пространства». Первая была посвящена биографии Константина Эдуардовича, а также его жизни в Вятке. Вторая рассказывала об истории освоения космоса и об участии уроженцев нашей области в развитии космической отрасли страны.

После завершения реставрационных работ историческое здание музея сохранило своё назначение, здесь не только воссозданы обе экспозиции, но и открыты новые. Так, посетителям покажут Вятку, которая отражает времена детства и юности учёного, представят воссозданный интерьер гостиной, мастерскую Циолковского, документальные фото, расскажут об истории вятской авиации. В обновлённом здании также можно увидеть предметы современной авиапромышленности, которые изготавливаются на кировских предприятиях. В музее сохранена имитация центрального поста управления орбитальной станции «Салют», на прежнем месте находится спускаемый аппарат космического корабля «Союз Т-2».

Лауреаты васнецовской премии

22 декабря в Вятском художественном музее состоялось торжественное вручение премии правительства Кировской области имени художников Виктора и Аполлинария Васнецовых. Лауреатами ее в этом году стали Ольга Колчанова (г. Киров) и Михаил Полетаев (г. Москва).

Ольга Колчанова, художник-график, член Вятского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», получила васнецовскую премию в номинации «Призвание». Художница работает в области книжной иллюстрации. В ее оформлении вышли более 30 книг. Среди них такие издания, как «Баллады» В.А. Жуковского (1983), книга стихов А.Т. Твардовского «О сущем» (1989).

Номинацию «Вдохновение» вручили по итогам XVIII Всероссийского Васнецовского пленэра народному художнику РФ Михаилу Полетаеву. Михаил Анатольевич - академик Российской академии художеств и художественный руководитель Студии военных художников имени М.Б. Грекова (2020 - н.в.). Среди работ мастера, относящихся к монументально-декоративному искусству, можно назвать создание иконостаса и внутреннего убранства кафедрального собора в г. Южно-Сахалинск, участие в росписи храма Христа Спасителя, роспись одного из храмов Патриаршего подворья (Москва), участие в росписи храма Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона в монастыре Старый Русик на Святой горе Афон.

Премия имени художников Виктора и Аполлинария Васнецовых присуждается ежегодно. Она дается талантливым мастерам с целью оценки их достижений в изобразительном искусстве.

Обзор подготовил

Сергей СМОЛИН.