«Живу я, город, в имени твоём…» Книга о слободском музыканте Александре Платунове

Фото из книги С. Серкина «О жизни и творчестве Александра Платунова».

В августе 2023 года вышла из печати книга историка-краеведа Сергея Серкина «О жизни и творчестве преподавателя музыки, менестреля, мастера джазовой импровизации, организатора студенческого театра «Водевиль» Александра Платунова».

Автор книги был хорошо знаком с поэтическим и музыкальным наследием Александра Владимировича, непосредственно общался с ним, ценит многогранность его творческой натуры. В своей книге он отмечает, что талантливый музыкант, поэт, автор и исполнитель нескольких десятков песен в силу своей скромности оказался вне должного внимания в культурной жизни так любимого им города Слободского.

Сергей Павлович Серкин посчитал своим долгом собрать материалы о биографии музыканта, встретиться с теми, кто с ним работал, сотрудничал, хорошо его знал, включиться в анализ поэтического наследия песен автора, проникнуться их скрытой глубиной чувств и за внешней открытостью музыканта, мажорностью настроения, жизнелюбием, особой энергетикой разглядеть боль душевного одиночества Александра Платунова. Это первая книга о жизни и творчестве музыканта, поэта-песенника города Слободского, посвятившего ему ряд своих произведений.

Александр Платунов родился в 1955 году. Получил музыкальное образование в Кировском училище искусств и Ленинградском институте культуры имени Н.К. Крупской. Работал преподавателем по классу форте­пиано в детских музыкальных школах Слободского, Кирово-Чепецка, преподавал в Слободском педагогическом училище (ныне - Слободской колледж педагогики и социальных отношений).

Это учебное заведение всегда славилось богатыми традициями, в основе которых лежала коллективно-творческая деятельность студентов и преподавателей, что создавало условия для реа­лизации интересов и потребностей участников в значимых для них творческих делах. Сотворчество преподавателей и студентов имеет большой воспитательный эффект, в процессе его происходит взаимный обмен идеями по поводу воплощения задуманного дела. Кто попадал в этот «сироп» сотворчества, не мог не впитать в себя дух самореа­лизации и не заявить о себе как об интересной личности.

И мне кажется, что, именно работая в колледже, Александр Владимирович реа­лизовал свою потребность в творческой театрализованной деятельности, в композиторской работе, утвердился как руководитель клуба авторской песни. Он был постоянным участником «Музыкальной гостиной», под его руководством силами студентов впервые в колледже заявил о себе такой театральный жанр, как водевиль, который собирал публику не только в рамках колледжа, но и по всему Слободскому.

Александр был увлеченным, творческим человеком: параллельно преподавательской деятельности играл в вокально-инструментальном ансамбле, был основателем группы «Ретро», любил джаз и прекрасно владел джазовой импровизацией любых мелодий. В педагогическом училище по его инициативе и под его руководством был создан студенческий театр «Водевиль», постановки которого в течение десяти лет представлялись суду зрителей на разных площадках города Слободского и имели большой успех.

Писать песни на свои стихи Платунов начал с 1986 года. В изданной книге представлено более 50 текстов песен Платунова, разных по своему содержанию и эмоциональной окрашенности:

в них любовь к малой родине, к родителям, к женщине, поэ­тические зарисовки природы в гармонии с чувствами автора, с его влюбленностями и расставаниями. Его песни пользуются заслуженной популярностью у слушателей и исполнителей. Например такие, как «Вятские - ребята хватские», «Тельняшечка», «Город мой любимый», «Автобус-троечка», «Шлягер прошедшего лета» и др. Автора нет с нами с 2011 года, а песни его живут, потому что поются!

Стихи к песням Александра Платунова настолько содержательны и ёмки по своему эмоциональному воздействию, что являются полновесными самостоятельными поэтическими произведениями.

В книге представлены не только биография музыканта и вехи его творческого пути, но и много фотографий, отзывов о Платунове и о его творчестве, данных теми, кто непосредственно с ним сотрудничал, работал, творил. Достоинством книги является и приложение с иллюстрированными текстами песен, подготовленное Сергеем Серкиным с аудиозаписей автора-исполнителя. К сожалению, рукописные материалы Платунова не сохранились для истории.

С Александром Владимировичем приятно было работать: он никогда не отказывал в помощи при проведении мероприятий колледжа, всегда был щедр на доброту и поддержку. А при своем таланте всегда оставался скромным человеком. И песни Александра такие полетные по мелодии, запоминающиеся, понятные… и такие любимые!

Книга Сергея Серкина - дань памяти интересной и неординарной творческой личности, нашему слободскому поэту, композитору-менестрелю Александру Платунову.

Ольга Кострикова,

замдиректора Слободского педагогического училища (1998 - 2002 гг.).