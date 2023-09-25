Зима покажет. Кировские чиновники уверяют, что готовы к отопительному сезону
ЖКХ
Недавно глава администрации Кирова Вячеслав Симаков сообщил, что в связи с затянувшимся бабьим летом он принял решение о переносе на более поздний срок начала отопительного сезона в областном центре. Такое решение сити-менеджера не может не радовать кировчан, так как оно дает отсрочку платежам за обогрев квартир. Последние уже давно вызывают праведный гнев горожан своими размерами.
Но отсрочка начала отопительного сезона выгодна и областным чиновникам, в частности, министру энергетики и ЖКХ Кировской области Владимиру Климентовскому и его непосредственному начальнику - зампреду областного правительства Алексею Жердеву.
На недавнем совещании у заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексея Кузьмицкого оба чиновника отчитались об успешной подготовке области к новому отопительному сезону. А потому более позднее начало подачи тепла в дома и социальные учреждения дает возможность областной власти исправить ситуацию там, где она плачевна, и войти в зиму более подготовленными.
Кроме того, отложенный старт начала сезона пока уберегает чиновников от вероятности быть «пойманными за руку» в случае, если представленные на уровне ПФО отчеты окажутся далеки от реальности.
Красивые цифры
На окружном совещании, которое прошло 12 сентября, представители Кировской области озвучили те же цифры, которые ранее докладывали губернатору («Вятский край» недавно их публиковал). Но, как говорится, повторение - мать учения, а потому нелишне вновь назвать их. Тем более что они легли в основу выводов полпредства.
В Кировской области, как сказали чиновники от ЖКХ, к зиме готовы 95 процентов многоквартирных домов и объектов социальной сферы, а также 76 процентов ресурсоснабжающих организаций, что значительно выше уровня прошлого года. Активно ведется, как утверждают Жердев и Климентовский, работа по снижению объема просроченной задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. Так, с начала года ее объем снизился на 38 млн рублей.
Правительством региона предпринимаются меры по переводу котельных, работающих на угле и мазуте, на местные виды топлива. Кировская область, похвалились региональные чиновники, - один из 12 регионов страны, которым федеральный центр одобрил заявку на модернизацию котельных. На средства специального казначейского кредита в размере 773 млн рублей в следующем году начнется строительство котельных в пгт. Кирс Верхнекамского района и в посёлке Юбилейный Котельничского района, которые будут работать на торфе и щепе.
Согласно отчету, областная власть надеется, что начало отопительного сезона пройдет без срывов, все потребители получат тепло вовремя, а таких массовых аварийных ситуаций, которые наблюдались в прошлом году в Котельниче, Котельничском и Опаринском районах, не будет. А вот оправдаются ли эти надежды, зима покажет.
К вышесказанному хотелось бы добавить, что никто из высокопоставленных представителей областного правительства уже не напоминал, что, согласно указанию губернатора Кировской области, они должны были полностью завершить подготовку к новому отопительному сезону еще 1 сентября, чего не случилось. Но полпредство спрашивать с них за опоздание не может - оно такой дедлайн кировским чиновникам не назначало. А глава региона, похоже, забыл о своём указании.
Слышать «глас народа»
Понятно, что на совещании у заместителя полпреда в ПФО с докладом выступили не только представители Кировской области, но и руководство соседних с нами регионов. И, нужно сказать, картина подготовки к зиме там отличается от вятской.
Так, правительство Татарстана сообщило, что социальные объекты на территории республики к приему тепла готовы на 100 процентов. Теплоснабжающие организации подготовили 3203 котельных, а это 99 процентов от их общего количества в регионе. Паспорта готовности получили 17638 многоквартирных домов, или 98 процентов от всех имеющихся.
Но можно ли сравнивать Кировскую область и Татарстан? Последний по всем параметрам - и по уровню экономического развития, и по размерам бюджета, и даже по степени газификации - превосходит вятский край (да и не только нашу область), а потому у соседей проблем во всех сферах хозяйства гораздо меньше.
Другое дело - Нижегородская область (которая, кстати, в экономическом плане тоже сильнее нас). А вот там на конец августа картина подготовки к зиме выглядела не лучшим образом. Лишь чуть более 75 процентов инженерных коммуникаций и 70 процентов жилого фонда области было полностью подготовлено к началу отопительного сезона. Да и процент дееспособных котельных тоже сильно не дотягивал до ста.
В Удмуртии на 7 сентября общая готовность всех коммунальных систем и жилья оценивалась в 87 процентов.
В Костромской области, которая не входит в ПФО, но всё же соседствует с Кировской областью, на конец августа готовность жилого фонда к новому отопительному периоду составляла 91 процент, котельных - 89 процентов, тепловых сетей - 79 процентов. Но эта область по площади практически в два раза меньше, чем Кировская, а потому протяженность коммуникаций там ниже, да и многоквартирных домов меньше.
А теперь сравните с цифрами, которые озвучили на совещании чиновники из правительства Кировской области. Получается, что наша региональная власть работает лучше, чем аналогичная в соседних регионах. Хотелось бы верить. Вот только регулярно появляющиеся сообщения от кировского отделения Народного фронта об отсутствии по несколько месяцев в кировских домах горячей воды, жалобы в соцсетях от кировчан на перерытые «Т Плюс» улицы не дают оснований верить чиновникам на слово.
Может быть, потому заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексей Кузьмицкий и посоветовал региональным чиновникам больше ориентироваться на «глас народа», чем доверять парадным отчетам коммунальщиков.
- В своей работе профильным органам власти крайне важно ориентироваться на обратную связь от населения, постоянно и своевременно реагировать на обозначаемые гражданами проблемы в сфере ЖКХ, - сказал он.
Артём ОБЛОМОВ.
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