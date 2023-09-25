Зима покажет. Кировские чиновники уверяют, что готовы к отопительному сезону

Недавно глава администрации Кирова Вячеслав Симаков сообщил, что в связи с затянувшимся бабьим летом он принял решение о переносе на более поздний срок начала отопительного сезона в областном центре. Такое решение сити-менеджера не может не радовать кировчан, так как оно дает отсрочку платежам за обогрев квартир. Последние уже давно вызывают праведный гнев горожан своими размерами.

Но отсрочка начала отопительного сезона выгодна и областным чиновникам, в частности, министру энергетики и ЖКХ Кировской области Владимиру Климентовскому и его непосредственному начальнику - зампреду областного правительства Алексею Жердеву.

На недавнем совещании у заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексея Кузьмицкого оба чиновника отчитались об успешной подготовке области к новому отопительному сезону. А потому более позднее начало подачи тепла в дома и социальные учреждения дает возможность областной власти исправить ситуацию там, где она плачевна, и войти в зиму более подготовленными.

Кроме того, отложенный старт начала сезона пока уберегает чиновников от вероятности быть «пойманными за руку» в случае, если представленные на уровне ПФО отчеты окажутся далеки от реальности.

Красивые цифры

На окружном совещании, которое прошло 12 сентяб­ря, представители Кировской области озвучили те же цифры, которые ранее докладывали губернатору («Вятский край» недавно их публиковал). Но, как говорится, повторение - мать учения, а потому нелишне вновь назвать их. Тем более что они легли в основу выводов полпредства.

В Кировской области, как сказали чиновники от ЖКХ, к зиме готовы 95 процентов многоквартирных домов и объектов социальной сферы, а также 76 процентов ресурсоснабжающих организаций, что значительно выше уровня прошлого года. Активно ведется, как утверждают Жердев и Климентовский, работа по снижению объема просроченной задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. Так, с начала года ее объем снизился на 38 млн рублей.

Правительством региона предпринимаются меры по переводу котельных, работающих на угле и мазуте, на местные виды топлива. Кировская область, похвалились региональные чиновники, - один из 12 регионов страны, которым федеральный центр одобрил заявку на модернизацию котельных. На средства специального казначейского кредита в размере 773 млн рублей в следующем году начнется строительство котельных в пгт. Кирс Верхнекамского района и в посёлке Юбилейный Котельничского района, которые будут работать на торфе и щепе.

Согласно отчету, областная власть надеется, что начало отопительного сезона пройдет без срывов, все потребители получат тепло вовремя, а таких массовых аварийных ситуаций, которые наблюдались в прошлом году в Котельниче, Котельничском и Опаринском районах, не будет. А вот оправдаются ли эти надежды, зима покажет.

К вышесказанному хотелось бы добавить, что никто из высокопоставленных представителей областного правительства уже не напоминал, что, согласно указанию губернатора Кировской области, они должны были полностью завершить подготовку к новому отопительному сезону еще 1 сентября, чего не случилось. Но полпредство спрашивать с них за опоздание не может - оно такой дедлайн кировским чиновникам не назначало. А глава региона, похоже, забыл о своём указании.

Слышать «глас народа»

Понятно, что на совещании у заместителя полпреда в ПФО с докладом выступили не только представители Кировской области, но и руководство соседних с нами регионов. И, нужно сказать, картина подготовки к зиме там отличается от вятской.

Так, правительство Татарстана сообщило, что социальные объекты на территории республики к приему тепла готовы на 100 процентов. Теп­лоснабжающие организации подготовили 3203 котельных, а это 99 процентов от их общего количества в регионе. Паспорта готовности получили 17638 многоквартирных домов, или 98 процентов от всех имеющихся.

Но можно ли сравнивать Кировскую область и Татарстан? Последний по всем параметрам - и по уровню экономического развития, и по размерам бюджета, и даже по степени газификации - превосходит вятский край (да и не только нашу область), а потому у соседей проблем во всех сферах хозяйства гораздо меньше.

Другое дело - Нижегородская область (которая, кстати, в экономическом плане тоже сильнее нас). А вот там на конец августа картина подготовки к зиме выглядела не лучшим образом. Лишь чуть более 75 процентов инженерных коммуникаций и 70 процентов жилого фонда области было полностью подготовлено к началу отопительного сезона. Да и процент дееспособных котельных тоже сильно не дотягивал до ста.

В Удмуртии на 7 сентября общая готовность всех коммунальных систем и жилья оценивалась в 87 процентов.

В Костромской области, которая не входит в ПФО, но всё же соседствует с Кировской областью, на конец августа готовность жилого фонда к новому отопительному периоду составляла 91 процент, котельных - 89 процентов, тепловых сетей - 79 процентов. Но эта область по площади практически в два раза меньше, чем Кировская, а потому протяженность коммуникаций там ниже, да и многоквартирных домов меньше.

А теперь сравните с цифрами, которые озвучили на совещании чиновники из правительства Кировской области. Получается, что наша региональная власть работает лучше, чем аналогичная в соседних регионах. Хотелось бы верить. Вот только регулярно появляющиеся сообщения от кировского отделения Народного фронта об отсутствии по несколько месяцев в кировских домах горячей воды, жалобы в соцсетях от кировчан на перерытые «Т Плюс» улицы не дают оснований верить чиновникам на слово.

Может быть, потому заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексей Кузьмицкий и посоветовал региональным чиновникам больше ориентироваться на «глас народа», чем доверять парадным отчетам коммунальщиков.

- В своей работе профильным органам власти крайне важно ориентироваться на обратную связь от населения, постоянно и своевременно реагировать на обозначаемые гражданами проблемы в сфере ЖКХ, - сказал он.

Артём ОБЛОМОВ.