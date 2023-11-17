Зима близко… Ваше мнение!

Дирекция благоустройства г. Кирова разделила территорию города между пятью подрядчиками, взявшимися содержать дороги в приближающемся 2024 году.

Общая стоимость муниципальных контрактов по содержанию городских улиц в течение года составит более 1,6 млрд рублей. В перечень работ традиционно входят уборка проезжих частей, тротуаров и газонов. Кроме того, в контракты включены 11 новых видов работ, среди которых улучшение покрытия грунтовых и асфальтовых дорог, озеленение, безопасность дорожного движения.

Испытанием для дорожников традиционно станет зима с непредсказуемыми снегопадами и оттепелями. К слову, значительно (до 960 тысяч кубометров) увеличены объёмы вывоза снега.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Справятся ли подрядчики с содержанием дорог этой зимой?

- Да, теперь за ними строго следит губернатор.

- Нет, как и ни в один из предыдущих годов.

- Всё будет зависит от погоды.

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Подведем итоги предыдущего опроса.

Губернатор Кировской области съездил в Китай. Там он принял участие в заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга - Янцзы» и даже выступил с речью.

В своем выступлении глава региона сделал акцент на расширении экономических связей Кировской области с КНР. В первую очередь это относится к отраслям машиностроения и металлообработки, агропромышленному комплексу, биотехнологиям. Но есть также возможности углубления взаимодействия по линии деревообработки и деревянного домостроения.

В правительстве области утверждают, что китайские партнеры заинтересовались предложениями губернатора. У региона появляется возможность разместить на своей территории китайские производства.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Будет ли польза экономике Кировской области от поездки губернатора в Китай?

- Да, расширится экономическое сотрудничество нашего региона с КНР – 33 голоса (30,0%)

- Нет, китайские компании сами ищут привлекательные для работы области – 54 голоса (49,1%)

- Я против присутствия иностранных производств на территории региона – 23 голоса (20,9%)

Статью «Туризм высокого полёта» читайте в субботнем номере «Вятского края».