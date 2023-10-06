Жесткое регулирование. Ваше мнение!

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В начале осени этого года российские АЗС меняли ценники на бензин каждый день. И ежедневно цены только повышались. Автолюбители сетовали на выросшие расходы, а руководители агропредприятий хватались за головы: цена дизельного топлива, на котором работает сельхозтехника, превысила стоимость 95-го бензина и продолжала расти. И это в разгар уборочной страды, когда механизаторы работают в полях круглые сутки.

21 сентября правительство РФ ввело ограничение на вывоз за границу бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на внутреннем рынке. Федеральная антимонопольная служба уже направила письма нефтяным компаниям и владельцам АЗС о необходимом снижении цен.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Должно ли государство регулировать цены на бензин?

- Да, нефтяные компании надо держать в узде

- Нет, это нарушает законы рыночной экономики

- У меня нет машины, мне всё равно

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

Депутаты областного Заксобрания рассмотрели на сентябрьском пленарном заседании ряд региональных законов.

Большинство народных избранников проголосовало за изменения в областном бюджете, предполагающие выделение средств на строительство школ и закупку угля для котельных. Принят закон о введении почетного звания «Заслуженный предприниматель Кировской области», рассмотрен законопроект о региональных званиях «Заслуженный работник дорожного хозяйства» и «Заслуженный работник транспорта».

Принят закон о выплатах для супругов, проживших в браке 50, 60 и 70 лет.

Депутаты поддержали региональные законы о такси и о праве чиновников ограничивать проезд транспорта.

«Вятский край» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Какой из региональных законов больше повлияет на жизнь кировчан?

- Выделение денег из облбюджета на строительство школ – 46 голосов (32,4%)

- О почетных званиях для предпринимателей и дорожников – 27 голосов (19,0%)

- Выплаты супругам за 50, 60 и 70 лет в законном браке – 39 голосов (27,5%)

- Законы о такси и об ограничении проезда транспорта – 30 голосов (21,1%)

Статью «Бюджет и звания» читайте в субботнем номере «Вятского края».