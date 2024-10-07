Землю пахать - не языком трепать. В правительстве области назвали предварительные итоги уборочной кампании

Фото mcx.gov.ru.

Осень - горячая пора для вятских крестьян. Аграрии заканчивают (а в основном уже закончили) уборку зерновых, продолжают сбор овощей и копку картофеля.В этом году бабье лето выдалось удачным для завершения сезонных сельскохозяйственных работ. Но собранный урожай оказался всё же не самым выдающимся: многие показатели не дотянули до плановых значений.

Обо всём этом на очередной планёрке доложил губернатору заместитель председателя правительства Кировской области Юрий Терешков.

В целом его доклад мало чем отличался от подобных отчётов, звучавших в прошлые годы. Но в нём были обозначены несколько новых задач, над решением которых работают вятские аграрии.

Время перевооружаться

Сельское хозяйство в Кировской области по-прежнему остается одной из ведущих отраслей экономики. Оно стабильно растет, хотя темпы этого роста в нынешних условиях ниже, чем индексы обрабатывающих и промышленных производств. Так, за первое полугодие 2024 года индекс промпроизводства составил 103,4 процента, а сельского хозяйства - 102,3.

В общем-то, в таком отставании развития аграрной отрасли нет ничего страшного. Ведь все мы знаем, что служит сейчас драйвером роста промышленности. А потому важным моментом для развития сельхозпроизводства остается стабильность роста, а не достижение рекордных показателей.

Сдерживающим фактором в развитии сельского хозяйства в Кировской области, как и в последние несколько лет, является дефицит кадров на селе. Потребность в руководителях и специалистах составляет около 800 человек, а еще нужно две с лишним тысячи обычных работников.

Кадровый голод, по словам Юрия Терешкова, заставляет агропромышленные предприятия заниматься повышением производительности труда за счет освоения новой техники и внедрения передовых технологий. В этом им помогает государство. В частности, при господдержке хозяйства региона приобрели 507 единиц сельскохозяйственной техники. Бюджетные субсидии составили почти 400 млн рублей. Всего же на покупку техники и оборудования было потрачено свыше двух миллиардов рублей.

Но сельскохозяйственные организации (особенно крупные) не только пользуются поддержкой со стороны государства, но и вкладывают собственные средства. В 2024 году ими уже реализовано четыре инвестиционных проекта по строительству и реконструкции животноводческих объектов на сумму 800 миллионов рублей. Еще два таких проекта, но уже на два миллиарда, продолжают воплощаться в жизнь.

Есть и задел на будущее. Агрохолдинг «Дороничи» собирается вложить свыше 14 миллиардов рублей в развитие своего производства. Планы рассчитаны до 2026 года.

Понятно, что цифры, которые назвал на планёрке Юрий Терешков, это как бы «средняя температура по больнице». Какие-то предприятия и организации активно развивают своё производство и вкладывают в это деньги, а какие-то - не очень. И всё же совокупная мощь у первых гораздо выше, чем у вторых, а потому их развитие обеспечивает стабильный рост аграрного сектора.

Урожайность ниже

На начало октября в области убрано 94 процента площадей, засеянных зерновыми и зернобобовыми культурами. Поэтому итоги обмолота зерновых можно назвать практически окончательными. Уборка оставшихся шести процентов существенных изменений в показатели не внесет.

Объем заготовленного зерна в этом году будет ниже, чем в прошлом. Причиной тому, по словам Терешкова, является задержка с началом посевной кампании из-за «майской зимы» и июньско-июльской засухи. Хотя я не помню еще ни одного года, когда бы руководители регионального минсельхоза не жаловались на «сложные погодные условия».

Впрочем, более низкий, чем год назад, урожай зерновых - не повод посыпать голову пеплом и кричать: «Всё пропало!» В Кировской области, в отличие от Ставрополья и Кубани, зерно не имеет самостоятельного значения, а идет в основной своей массе на фураж, то есть на корм скоту и птице.

В связи с этим и его продажная цена, которая еще год назад была ниже себестоимости, а сегодня несколько скорректирована рынком, не имеет принципиального значения для сельхозорганизаций. А вот рост стоимости ГСМ, наблюдаемый в последнее время, сильно влияет на расходы, связанные с производством зерна.

Пятёрка лидеров по зернозаготовке в этом году выглядит так: на первом месте идёт Кумёнский район, затем - кировские хозяйства, а после них - предприятия Малмыжского, Уржумского и Зуевского районов.

Если сбор зерна нынче оказался ниже, чем годом ранее, то и о высокой урожайности говорить не приходится. В этом году она составила всего 21 центнер с гектара. А вот перечень хозяйств, в которых с гектара намолотили больше других, выглядит на этот раз несколько необычно. Первую строчку занимает ООО «Фалёнки-Агро» (Фалёнский район), а вторую и третью - ООО «Демо» (Вятскополянский район) и фермерское хозяйство Галины Медведевой (тот же Вятскополянский район). И лишь после них идут флагманы нашей аграрной отрасли - племзавод «Октябрьский» и АО «Красное Знамя» Кумёнского района.

Помимо зерна убирают в области и картофель, урожайность которого в этом году, напротив, оказалась выше, чем в среднем за пять лет. Здесь отличились фермерское хозяйство Никиты Савкова (Котельничский район) и агрофирма «Среднеивкино».

С середины сентября идет и уборка овощей, но что-то говорить еще рано, так как эта кампания продлится до конца октября.

Фото bnkirov.ru.

Корма в достатке

Завершилась в Кировской области и заготовка кормов. И тут интересно, что ни один из видов кормов - ни сено, ни сенаж, ни силос - не дотянул до плановых значений. Хотя, по словам Юрия Терешкова, объем их заготовки оказался примерно на уровне прошлого года.

В связи с этими показателями нельзя не задаться вопросом: о каких планах в условиях рыночной (капиталистической) экономики может идти речь? Здесь вам не там. Здесь всё-таки Российская Федерация с главенством частной собственности, а не Советский Союз с его плановым хозяйством. А если плановые цифры, о которых говорил зампред областного правительства, выступают всё же только как прогнозные показатели, то тех, кто их вывел, нужно увольнять без выходного пособия. Как сказал герой одной известной советской комедии: «Вы ставите нереальные планы», и далее по тексту.

Планы планами, но, по словам Юрия Терешкова, кормов в этом году заготовлено достаточно, чтобы скот зимой не голодал. На одну условную голову скота приходится почти 30 центнеров кормов. Возможно, после силосования кукурузы эта цифра вырастет еще на единицу.

Но, заметил зампред, помимо кормов свежей заготовки, в хозяйствах области есть и кормовые остатки от прошлых лет. Их наличие - еще одно доказательство того, что есть у нас непорядок с плановыми заданиями.

А вот с чем у нас порядок, так это с производством молока. Кстати, показатели молочной отрасли - критерий успешности или провала летней полевой кампании. Что же мы видим в плане производства молока? В этом году его объем снова вырастет и составит 850 тысяч тонн. И это на 25 с лишним тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Очередное достижение в развитии нашей аграрной отрасли. А соответственно, и сбор урожая в этом году также можно назвать успешным.

Сергей СМОЛИН.