«Жди меня, и я вернусь…». Анастасия Борцова рассказала о доле женщин, проводивших мужей на фронт

У всякой войны (а СВО, как ни крути, тоже война) есть женское лицо. Бойцы, которые сражаются на фронтах, - всегда чьи-то сыновья, мужья, братья. Почти у каждого из них за спиной стоит женщина, которая за него переживает, ждет его возвращения к родному очагу. Она и ей подобные - обратная сторона войны.

Тяжкая это доля - ждать. И переносить ее легче сообща. Вот и объединились в нашей области семьи кировчан, воюющих на Украине, чтобы поддерживать друг друга и помогать оказавшимся в такой же ситуации.

Кировскую группу помощи заметили на федеральном уровне, и с 13 января 2023 года она стала называться Комитетом семей воинов Отечества (КСВО). Возглавляет его Анастасия Борцова. Муж у Насти воюет в зоне СВО, и ей, как никому другому, понятны чувства и переживания таких же, как она, женщин.

В преддверии Международного женского дня «Вятский край» попросил Анастасию Борцову рассказать о себе и о своей работе. Что чувствует, что думает женщина, взвалившая на свои плечи заботу о семьях военнослужащих, защищающих сегодня страну?

Не стоять в стороне

- Как вы попали в Комитет семей воинов Отечества? Ведь далеко не все, у кого мужья на СВО, активно занимаются общественной деятельностью.

- Я изначально тот человек, который привык помогать всем. Оглядываясь назад, я вспоминаю, как не раз подвозила на своей машине старичков, которых мне было жалко.

Помогала онкобольным. Никогда не проходила равнодушно мимо драм, которые случались с моими знакомыми. Фабрика, которой я руковожу, всегда занимается благотворительной деятельностью. И когда началась специальная военная операция, я задумалась, как помочь тем, кто ушёл на фронт. Уже тогда мне было ясно, что нужно не только собирать деньги, но и покупать ребятам то, что им необходимо, шить одежду, плести мас­кировочные сети и тому подобное. А когда по мобилизации ушёл мой муж, то это стало ещё и личным делом.

- Как ваш муж отнёсся к мобилизации?

- Он, как только узнал о ней, сразу же начал собираться. Сказал: «Я офицер, и у меня в военном билете лежит мобилизационный листок, который меня в таких случаях обязывает явиться на службу».

- Как вы на это отреагировали?

- Поначалу, конечно, был стресс: у нас маленький ребёнок, как буду с ним управляться одна. К тому же я предприниматель, и было непонятно, как выстроить работу, чтобы дело не пострадало. Но если этот стресс и был, то внешне я старалась его не проявлять. Вела себя как обычно.

- Эти переживания привели вас в комитет?

- Не совсем. Пока на СВО были задействованы добровольцы и контракт­ники, нужды их семей были не так заметны. Но с началом мобилизации женщин, отправивших мужчин на СВО, стало много. К тому же многие из них были в состоянии шока. Ведь когда человек идёт воевать контрактником или добровольцем, его семья понимает и принимает все риски. Здесь же люди оказались неподготовленными.

Вот тогда я и осознала, что таким семьям нужна помощь. И не разовая, а совсем на другом уровне, поскольку было очень много вопросов, требовавших решения: как быть с работой, как справляться с детьми, как погашать кредиты, да и много других.

Я увидела всё это и решила, что не могу оставаться в стороне. Так и стала работать в комитете.

Иногда за решением разных вопросов (а их, поверьте мне, много) даже забываю, что у самой муж там. Вспоминаю об этом только тогда, когда эсэмэску от него получаю.

Не распыляться по пустякам

- Вы упомянули, что являетесь предпринимателем. Чем конкретно вы занимаетесь?

- Я руковожу швейной фабрикой «8 Марта».

- И как давно?

- Уже больше десяти лет.

- Как удаётся совмещать бизнес и общественную нагрузку в комитете?

- Вы правы, нагрузка, действительно, большая. Бывает, смотрю на себя со стороны - и кажется, что всё это происходит во сне. Справиться с такой нагрузкой помогает спорт. Я почти каждое утро занимаюсь в спортзале. После таких занятий чувствуешь себя зарядившейся на целый день.

Управляться с дочерью помогает мама, благо она живёт по соседству. По утрам отводит её в садик. Конечно, она человек пожилой и не всегда в силу возраста может это делать, тогда приходится самой выкручиваться. А так каждый вечер я посвящаю дочери. Она у меня посещает художественную и музыкальную школы, ходит в бассейн. В общем, сидеть дома не приходится.

В такой круговерти некогда излишне рефлексировать, плакать и переживать по каждому поводу. И это, как мне кажется, хорошо. С другой стороны, такая многозадачность заставляет планировать своё время и рассчитывать свои силы.

Раньше, помню, звонит какая-нибудь женщина, плачет, просит помочь - и я бросала всё, семью, работу, и занималась решением её проблемы. Сегодня на такие просьбы приходится реагировать более сдержанно, так как таких женщин у нас не одна и не две. Я поняла главное: чтобы всё успеть, нужно правильно расставлять приоритеты. Не бросаться сломя голову выполнять каждую просьбу, а делать всё по порядку.

А вообще, чем больше занимаешься разными вопросами, которые касаются семей военнослужащих, тем больше понимаешь, что каждая из таких задач имеет свой алгоритм решения. И это здорово помогает рассчитывать своё время. За полтора года работы в комитете я научилась планировать свой график.

И доброе слово востребовано

- Что заботит семьи военнослужащих и в чём они нуждаются сегодня?

- Многим семьям требуется психологическая помощь. Иногда просто доброе слово способно помочь.

Женщинам вообще тяжело, когда их мужья там, на передовой. Ещё тяжелее - неизвестность. Пропал, не выходит на связь, - погиб? Тяжело и тогда, когда боец на боевом задании и его не могут вывести в тыл.

Переживают за отцов и дети. Это сказывается на учёбе, на настроении, на возрастных кризисах. А матери видят, что происходит с детьми, и также переживают за них.

Чтобы снять такое состояние, мы организуем различные мероприятия, которые отвлекают людей от мыслей, от переживаний. Вот сейчас, перед

8 Марта, у нас по два-три мероприятия в неделю. И до конца марта будет ещё много таких, в том числе для детей.

Вместо того чтобы плакать у кухонной плиты, пусть лучше женщина сходит в кино, там поплачет, отвлечётся. Пусть побудет с такими же жёнами, как она. Пусть они её поддержат.

Сегодня круг общения у семей, поверьте мне, изменился. Женщины, у которых мужья на СВО, объединяются в группы психологической помощи, гуманитарной помощи, они плетут сети, делают окопные свечи. Совместная работа помогает психологически, поддерживает, делает их ближе друг к другу.

Есть у нас свой чат, в котором женщины общаются, обсуждают проблемы, делятся своими переживаниями. Это также не даёт им падать духом.

У волонтёров есть противники

- Не так давно губернатора Кировской области в преддверии одной из его поездок по районам завалили просьбами: «Верните мобилизованных домой». И тогда мне показалось, что с женщинами, которые писали эти обращения, никто не работает. Так ли это?

- Мы знаем тех, кто это писал. Мы работаем с ними. Но, к нашему сожалению, среди них есть профес­сиональные оппозиционеры. Для таких всегда и всё не так. Им не объяснить, что ни наш комитет, ни губернатор, ни даже Министерство обороны РФ принять такое решение не могут. Что это исключительная прерогатива Верховного главнокомандующего. Но они не хотят слышать никаких разумных доводов.

Доходит до того, что эти персонажи уже полтора года пишут про меня гадости в чужих чатах. Наши мужья воюют с врагами на Украине, а у нас, в Кирове, некоторые воюют с нами, теми, кто помогает фронту.

Я тоже хочу, чтобы мой муж вернулся домой, но я понимаю, что пока это невозможно. А эти женщины не хотят ничего понимать. Чаще всего именно такие и ведутся на повестку движения «Путь домой», которое, как уже доказано, управляется с Украины.

- Есть ли негативное отношение в школах к детям тех, кто воюет на СВО?

- И такое, к сожалению, встречается. И достаточно часто. Но мы с этим работаем. Идём в школы, ведём патриотическую воспитательную работу, показываем фильмы о СВО, рассказываем, как служат наши бойцы. Помогает нам в такой работе и учительское сообщество. А вот семьи в этом плане недорабатывают. И, что больше удивляет, иногда это вполне обеспеченные семьи.

Меня учили уважать родителей, любить свою страну. И муж мой так воспитан. Как жаль, что далеко не во всех семьях придерживаются таких же ценностей.

Праздник к нам приходит

- Как вы планируете встречать 8 марта?

- Подарки будут. И на фабрике, которой руковожу, и для волонтёров. В комитете готовим праздник для активистов КСВО. А сама отмечу праздник в кругу семьи.

- Что бы вы в Международный женский день хотели пожелать своим соратницам по комитету да и всем женщинам, чьи мужья сейчас там, на Украине?

- Терпения. Сил. Любви к мужу. Молиться, чтобы все были живыми и скорее вернулись домой с победой.

Беседовал Сергей СМОЛИН.

Фото из архива Анастасии Борцовой.