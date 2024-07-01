Затруднения с ответом

Фото: Народный фронт в Кировской области.

Давно идет в интернете полемика, связанная с дробилкой щебня, работающей возле деревни Пантелеевы Слободского района.

В начале июня Народный фронт в Кировской области опубликовал материал об этой проблеме:

«Мирную жизнь в деревнях Столбово, Пантелеевы и Шмагины нарушил асфальтобетонный завод. Два месяца назад на его территории установили технику для дробления щебня. Когда оборудование запускают, оно издаёт сильный шум и выбрасывает огромное облако пыли. До ближайших домов - около 150 метров по прямой.

При этом ни о каком режиме соблюдения тишины в вечернее время и в выходные речь не идёт. Из-за этого люди вынуждены спать с закрытыми форточками даже в жару. После 19-00 стараются не выходить на прогулку, так как задыхаются от пыли. Она оседает везде - на окнах, мебели, постройках и зелёных насаждениях».

Слободское издание «Скат Инфо» опубликовало хронику обсуждения проблемы между гражданами и некоторыми ведомствами Кировской области, стартовавшего 15 июня с сообщения на личной странице Тимура Абашева, министра охраны окружающей среды Кировской области:

«Компания «СУ-43» реконструирует установку дробления щебня. Весной этого года в адрес министерства поступило несколько обращений с жалобами на работу предприятия по производству асфальта в Шиховском поселении Слободского района. Люди жаловались на шум и пыль от работы установки по дроблению щебня.

17 мая встретились с руководителем компании «СУ-43», договорились об изменении режима работы и о создании акустического купола и системы очистки воздуха. С 10 июня предприятие приостановило работу, идёт монтаж защитного оборудования. На следующей неделе работы должны быть завершены, проверим результаты совместно с Роспотребнадзором.

Общая задача - обеспечить комфорт для жителей деревни Пантелеевы и ближайших населённых пунктов».

В комментариях под сообщением Тимура Абашева начался обмен информацией и мнениями. Приведённые цитаты отображают позиции их авторов, печатаются с сокращениями. В квадратных скобках внутри текста цитат - уточнения редакции «Скат Инфо» для понимания комментария.

- Елена Лимонова:

«Уважаемый Тимур Энвильевич, 13 мая вы выложили пост, в котором отчитываетесь, что выезжали и осуществляли замеры воздуха. А почему вы приехали именно в пасмурную, дождливую погоду?! А может, вы возьмёте замеры в сухую, солнечную погоду?»

- Тимур Абашев:

«На замеры мы выезжаем в разное время и при разной погоде. На этой неделе также выедем на осмотр и отбор проб воздуха».

- Министерство охраны окружающей среды Кировской области:

«Елена, благодарим за вопрос! Исследование атмосферного воздуха в жилой зоне д. Пантелеевы осуществлялось неоднократно сотрудниками министерства и теруправления Роспотребнадзора. Превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в жилой зоне не обнаружено. В период с 17 по 21 июня ещё раз проведём исследования воздуха в жилой зоне».

- Елена Лимонова:

«Министерство охраны окружающей среды КО, почему вы выезжаете в момент, когда завод не работает, или работает не в полную мощность, или в сырую погоду?! Когда выходишь на улицу в сухую, жаркую погоду, клубы пыли видно невооружённым глазом! А посмотрите на деревья вдоль дороги около завода, они же вымирают. А вы нам всем продолжаете твердить, что превышений нет!»

- Ксения Коровина:

«Тимур Энвильевич! Сегодня [17 июня] неизвестные люди приезжали ночью в 02-20 снимать замеры! Интересно, что хотели зафиксировать, когда асфальтобетонный завод не работал».

- Тимур Абашев:

«Ксения, мы проводим отборы проб во время работы предприятия. Думаю, коллеги из Управления Роспотребнадзора по Кировской области лучше прокомментируют ситуацию».

- Управление Роспотребнадзора по Кировской области:

«Ксения, Управление Роспотребнадзора по Кировской области проводит измерения в рамках внеплановой проверки при работающих источниках».

- Ксения Коровина:

«Управление Роспотребнадзора, СУ-43 не работало [ночью]! Какие измерения?»

- Татьяна Шумейко:

«Управление Роспотребнадзора, хватит врать! Я лично снимала это видео! Завод стоял! Вчера вечером они прекратили работу около 22 часов и начали работать в 6-10. Муж проснулся [ночью около двух часов], вышел на улицу, увидел машину. Подошёл к сотрудникам во время замеров. Стрелка колыхалась на приборе только при движении мимо проходящей машины. Я вышла следом. Сняла для вас доказательства. Вы кого защищаете? Ваша организация создана для защиты прав потребителей и благополучия населения. А чьё благополучие вы защищаете?»

- Тимур Абашев:

«Мы [министерство охраны окружающей среды] проводим отбор проб при работающем предприятии. Нам нечего скрывать. Готовы и вас пригласить на замеры».

- Тимофей Литерман:

«Приглашайте. Мы всегда готовы. Но ночью завод не работает. После дождя воздух чист. Что и когда вы замеряете? Как вы не можете понять, что такими действиями и методами вы сами себя компрометируете».

- Тимофей Литерман [прикрепив к посту 27-секундное видео]:

«Вот, пожалуйста, подтверждение. Пыль стоит, как туман. Приезжайте, берите пробы».

- Министерство охраны окружающей среды:

«Тимофей, благодарим за сообщение! Сейчас оперативно организуем выезд для исследования воздуха».

- Татьяна Шумейко:

«Вы пишете, что предприятие с 10 июня не работает, но это неправда. Вчера они работали на полную мощность. В домах невозможно находиться, в жару приходится закрывать окна, так как запах битума и пыль проникают даже в дома. Почему предприятие второго-третьего класса опасности расположено в 100 м от жилых домов? Кто будет проверять законность размещения их на этом земельном участке? Почему дробилку перенесли к жилым домам (ранее она была размещена за п. Первомайский), решили сократить за счёт здоровья людей свои издержки на логистику?»

- Тимур Абашев:

«Татьяна, написал вам в «Телеграм». Вопросы, связанные с уровнем шума, загрязнением воздуха и наличием санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проверяет Роспотребнадзор. Прокуратура области согласовала коллегам внеплановую проверку».

- Яна Козявина:

«Сегодня ночью лаборатория делала замеры, видимо по внеплановой проверке от прокуратуры. Хотелось бы понять честность проверки, когда замеры производятся ночью. Появляется ощущение, что кто-то с кем-то договорился».

- Управление Роспотребнадзора:

«Яна, управлением Роспотребнадзора проводится внеплановая выездная проверка деятельности ООО «СУ-43». Измерения уровней физических факторов и выбросов загрязняющих веществ на границе СЗЗ и территории жилой застройки проводятся при работающих источниках выбросов загрязняющих веществ и шума и при выключенных».

- Татьяна Егорова:

«Управление Роспотребнадзора, почему данная проверка проводится глубокой ночью? У вас сотрудники работают по какому-то особому графику? И если данная проверка, как вы поясняете, вполне легальна, что ж ваши сотрудники, увидев, что их «спалили», дали дёру?»

Ответа Роспотребнадзора на вопросы Татьяны Егоровой до момента подготовки публикации в «Скат Инфо» (14 часов 20 июня) не последовало.

- Яна Козявина:

«Управление Роспотребнадзора, пожалуйста, скажите, что даёт проверка ночью при неработающем заводе? Шумит ли трава? Видели, что данная машина принадлежит СУ-43. Их водитель привёз сотрудников Роспотребнадзора. Интересно так девки пляшут…»

- Ксения Коровина:

«Уважаемый Тимур Энвильевч, просто откройте публичную карту и с помощью линейки промеряйте расстояние от земельных участков предприятия до первого дома через трассу, потом откройте положения главы 7 СанПиН и там обнаружите, что санитарно-защитная зона для предприятий второго и третьего уровня опасности составляет от 300 до 500 м. Поэтому тот проект СЗЗ 2021 года «СУ-43» уже не «катит»… При этом, согласно положениям пункта 5.5 того же СанПиН, автомагистраль не входит в размер ССЗ, её мы вычтем из метража. Вот и вся арифметика!»

- Тимур Абашев:

«Ксения, ответил вам в «Телеграм». Вопросы, связанные с уровнем шума, загрязнением воздуха и наличием санитарно-защитной зоны, проверяет Роспотребнадзор. Прокуратурой области коллегам согласовано проведение внеплановой выездной проверки».

Как может заметить читатель, этот манёвр с «ответом в «Телеграм» (по сути - с выводом своего ответа из публичного поля) министр охраны окружающей среды Кировской области по ходу обсуждения делает неоднократно. Причём именно после тех острых и предметных вопросов, которые не предполагают обтекаемого ответа в духе «хорошо, проверим, уточним».

Егор ГОРОХОВ.

Подготовлено по материалам «Скат Инфо» (skat-slob.ru).