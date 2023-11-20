Застройка с отягощением. Строителей обязали создавать социальную инфраструктуру

На прошлой неделе появилась новость, которую можно назвать хорошей и плохой одновременно. Хорошей она станет для жителей новых городских микрорайонов, а плохой - для застройщиков.

В общем, не будем затягивать интригу и сразу скажем, в чём тут суть: Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, касающийся комплексного развития территорий. Согласно этому документу, строители, которые берутся за возведение новых городских микрорайонов, обязаны предусмотреть строительство в них школ, поликлиник, детских садов, пожарных депо, отделов полиции и других необходимых объектов социальной инфраструктуры и безопасности.

Таким образом, федеральная власть поставила точку там, где постоянно спотыкалась региональная. И Кировская область - яркий пример того, как разногласия по вопросам понимания комплексного развития территорий могут провоцировать конфликты между бизнесом и властью.

Инфраструктура легла на плечи застройщиков

Сам федеральный закон о комплексном развитии территорий (КРТ) был принят ещё в 2020 году. И, опираясь на него, российские регионы планировали реализовать 453 градостроительных проекта с потенциалом более 75,5 млн кв. м жилья. Поэтому уже тогда в Минстрое России говорили о значимости и об эффективности данного документа. Однако в нём не были прописаны конкретные механизмы реализации принятых норм. А это вызывало много вопросов как на местах, так и в Москве. Закон явно требовал уточнений. И они были внесены на рассмотрение законодателей Правительством РФ.

- Надо понимать, что комплексное развитие территорий - в первую очередь для граждан, - особо подчеркнула при обсуждении правительственного законопроекта председатель Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская (фракция «Справедливая Россия - За правду»). - И застройщики выполняют эту обязанность для граждан. Гражданин тут - первое лицо.

И с таким посылом нельзя не согласиться. Поэтому на вновь застраиваемых территориях нужно ориентироваться не только на необходимость для человека иметь крышу над головой, но и на потребность в социальной и прочей инфраструктуре. И речь об этом идет уже давно.

Однако, несмотря на консенсус бизнеса и власти по вопросу

строительства в новых микрорайонах детсадов, школ, поликлиник и прочего, было не ясно, кто это должен финансировать. Застройщики всеми силами от такой обязанности отбрыкивались. И за примерами далеко ходить не надо.

Все мы помним, из-за чего в 2021 году разгорелся конфликт между прежним руководством Кировской области и местным строительным сообществом. Он возник как раз из-за КРТ, а точнее, из-за намерения регионального правительства возложить бремя создания социальной инфраструктуры на застройщиков.

- Людям нужно лечиться, водить детей в школу. Ни хрена этого нет! Вот ваши результаты работы, вот они, налицо! - упрекал тогда строителей губернатор Игорь Васильев. - Застроены микрорайоны... Расскажите мне, что там есть? Людям есть где полечиться? Детям есть где получить дополнительное образование? Квартиры удобные, офигенные - окно в окно! С вами о чём ни говоришь, вам ничего не надо: переселение - не надо, дети-сироты - не надо. А что надо? Карман свой набить только? Больше ничего не надо?

Но, несмотря на очевидную правоту первого лица области, объединение кировских строительных организаций никак не хотело с этим соглашаться.

И вот сейчас Госдума РФ однозначно встала на сторону прежнего руководства Кировской области в том конфликте. Председатель российского законодательного органа Вячеслав Володин высказался по этому поводу вполне категорично: «Местные власти должны всё это (объекты социальной инфраструктуры и безопасности. - Ред.) предусмотреть, а застройщики - взять на себя».

Сегодня нет никаких сомнений, что этот законопроект будет принят в окончательном чтении. А если в него и внесут уточнения, то они будут касаться лишь ужесточения требований по проектам КРТ, а не наоборот.

Наперекор «линии партии»

Понятно, что кировские застройщики новому закону совсем не будут рады: их баснословным прибылям грозит нешуточная опасность. А за свой карман они бились и бьются со всем возможным пылом, как показала недавняя история. Но тут в дело вступило государство, а не какой-то там отдельный губернатор. Против федеральной власти переть - всё равно что плевать против ветра.

Но самое интересное всё же не в том, как будут выкручиваться из этой ситуации воротилы вятского строительного бизнеса. За них не стоит переживать. Другое дело - действующий губернатор Кировской области, который в своём недавнем послании к депутатам Законодательного собрания области в части, касающейся строительства жилья, назвал тренд, идущий вразрез «с линией партии и правительства».

- Для наращивания объёмов вводимого жилья уже заключено 29 договоров комплексного развития территорий, - заявил во всеуслышание глава региона. - Планируется ввод порядка двух миллионов квадратных метров жилой площади, в том числе и на федеральных земельных участках с использованием механизмов «ДОМ.РФ». Хочу сказать, я против того, чтобы возлагать на застройщика строительство крупных социальных объектов в рамках договоров КРТ. Если мы заставим наших застройщиков строить все социальные объекты, то им придётся раскидывать эти миллиарды на квадратные метры возводимого жилья. Но и уходить от замысла КРТ тоже неправильно. Инфраструктура должна быть построена. Школы мы будем брать на себя, а детские сады, поликлиники, пожарные станции будем смотреть по экономике, везде надо считать экономику.

С учётом заявленных принципов была свёрстана и масштабная программа строительства на территории Кировской области на ближайшие пять лет. И всё это было сделано только потому, что первое лицо области пошло на поводу у кировских магнатов от строительства, приняв на веру постулат о неправомерности действий в их отношении прежнего областного руководства.

- В прошлом году мы приняли беспрецедентные меры по преодолению кризиса доверия, сложившегося в отрасли между застройщиками и властью, - отметил губернатор. - Удалось привлечь строителей к участию в бюджетных проектах, к задачам, которые ставятся в рамках реализации национальных проектов и важных для области объектов. Увеличились объёмы строительства жилья. В 2022 году было введено 530 тысяч квад-ратных метров жилья, в текущем году планируем ввести 560 тысяч квадратных метров жилья.

Что ж, никто главу региона за язык не тянул. Но сегодня ему придется рассказать жителям области, как он собирается выпутываться из этой истории и какие изменения будут внесены в пятилетнюю программу строительства. Ведь в конечном итоге все его закулисные игры с застройщиками, как он сам неоднократно говорил, призваны снизить стоимость квадратного метра для жителей региона. Хотя и тут у него ничего не вышло.

«Квадрат» растёт

Региональному правительству, несмотря на «мудрое руководство», никак не удается снизить стоимость квадратного метра жилья. Более того, она продолжает расти.

По данным Кировстата, в третьем квартале текущего года стоимость жилья в области увеличилась на 4,2 процента на первичном и на 1,2 процента на вторичном рынке недвижимости. По ценам на «первичку» регион занимает шестое место в Приволжском федеральном округе, притом что по уровню средней зарплаты он стоит четвертым «с хвоста».

Даже губернатор вынужден был признать, что обуздать рост цен на жильё у него не получается (несмотря на все его договорённости со строителями и увеличение объёма ввода жилья). В своём послании он отдельно сказал об этом. Причинами роста были названы «объективные факторы: это изменения, происходящие в сфере ипотечного кредитования, увеличение стоимости строительных материалов, рост заработных плат». А подсластил пилюлю тем, что «квадраты» дорожают не только в Кировской области, но и в других регионах.

Но в ближайшем будущем, после того как Госдума примет закон о КРТ, есть все основания полагать, что стоимость «квадрата» опять вырастет. Потому как бизнесмены от строительства привыкли перекладывать свои затраты на плечи покупателей жилья. И правительство региона должно загодя озаботиться тем, чтобы обуздать аппетиты застройщиков. Как оно намерено это сделать, хотелось бы узнать из первых уст. И если этого не произойдет, то всем станет очевидно, чего стоит риторика губернатора.

Иван ТРОФИМОВ.