Заслуженный праздник. О непростом труде участкового терапевта рассказала Нина Аряева

17 октября в России ежегодно отмечается День участкового врача-терапевта. И значение этого праздника, так же как людей, которых в этот день чествуют, трудно переоценить. Нет, пожалуй, ни одного человека в нашей стране, который хотя бы раз не обращался в поликлинику к участковому врачу. Особенно заметна была роль терапевтов во время недавней эпидемии коронавируса.

Участковый врач-терапевт - первый доктор, к которому попадает больной в поликлинике. Он выясняет причины недуга пациента и, определив характер заболевания, ставит диагноз, дает направление к узкому специалисту. Он первым приходит к человеку, который своими ногами не может дойти до поликлиники. А бывают моменты, когда он заменяет собой других врачей. В общем, нелегкий и ответственный у наших участковых труд.

Одним из таких участковых врачей является Нина Аряева, которая вот уже 21 год работает в поликлинике № 5 Кировского клинико-диагностического центра, что расположена на ул. Московской, 6.

Родилась Нина Владимировна в Унях и работать в медицине, по ее словам, начала с 14 лет.

- У меня мама была медиком, - говорит Нина Владимировна. - А я начинала с мытья полов, потом работала нянечкой в детском отделении. Ну и, как следствие, пошла учиться в мединститут.

Да и во время учебы, по словам Аряевой, все практики она трудилась в унинской больнице. За это время успела поработать там и санитаркой, и медсестрой хирургического отделения, а окончив институт, вернулась туда уже в качестве врача. И задержалась на целых шесть лет, часть которых отдала труду в участковой больнице.

- Кем только там, работая участковым терапевтом, не приходилось быть, - замечает Нина Владимировна, - и рентгенологом, и хирургом, и другими специалистами. Ведь кроме меня там был только главный врач, да и тот - стоматолог.

По словам Аряевой, работа участкового врача в районной больнице дает медику огромный опыт.

- Частью обязанностей является дежурство по больнице. И в это время к тебе везут всех, кто заболел или получил травму, с любыми патологиями. И каждого ты должен осмотреть, поставить диагноз, оказать помощь. В первый год мне даже ассистировать хирургу приходилось.

Казалось бы, при таком плотном знакомстве с работой разных специалистов сам Бог велел учиться дальше и получать узкую специальность, но Нина Аряева осталась верна своей службе. Даже после переезда в областной центр. И до сих пор принимает пациентов в своем кабинете, на дверях которого висит табличка: «Участковый терапевт».

А ведь жизнь участкового - не сахар. Это не только прием больных в кабинете. И в стужу, и в зной, и в дождь, и в слякоть приходится идти по вызову к пациентам. А они в последнее время стали совсем непростыми.

- Сложно сегодня работать, - отмечает Нина Владимировна. - Даже сложнее, чем в 90-е годы, когда не было ни зарплаты, ни лекарств. Изменилось отношение к врачам. Их рекомендации ставят под сомнение. Поэтому я часто задаю себе вопрос: зачем я училась шесть лет, ведь пациенты, которые приходят ко мне, знают больше, чем я? Во всяком случае, им так кажется после того, что они вычитали в интернете. А если нет доверия врачу, то и эффекта от лечения не будет. Успех гарантирован, лишь когда твои рекомендации выполняют на сто процентов. В интернете же информация носит всё же по большей части рекламный характер. Да и пациент сам себя адекватно оценить не в состоянии. А уж тем паче - поставить себе диагноз.

По словам Аряевой, такой скепсис по отношению к врачам трудно преодолеть. Но если больной лечится у тебя давно, то доверие можно восстановить. Потому-то и важно, чтобы участковыми терапевтами люди работали не один год. И с таким аргументом нельзя не согласиться. Преданность своему делу помогает преодолевать многие препятствия. И не только в медицине.

Заведующая поликлиникой Ирина Щёкотова говорит, что сегодня многие молодые врачи, поработав год участковыми, уходят в ординатуру и получают узкую специальность. И пример Аряевой, которая, несмотря ни на что, остаётся верна выбранной профессии, особенно ценен.

Труд участкового терапевта очень ответственный. В нём, как ни в каком другом, проявляется главный принцип лечения, записанный ещё в клятве Гиппократа: «Не навреди». Ведь если в стационаре у врачей есть около трёх дней для постановки диагноза (при этом лечение начинается куда раньше, особенно если у пациента наблюдается тяжёлое состояние), то в поликлинике на проведение общего осмотра, сбора жалоб и анамнеза у терапевта всего-навсего около десяти минут. Тут-то и проявляются знания, опыт и мастерство врача.

Поэтому можно только радоваться, что у нас есть такие врачи, как Нина Аряева. И хочется сказать всем участковым терапевтам: вы заслужили свой праздник!

Сергей СМОЛИН.