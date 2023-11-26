Зарплата выдана – и на душе легко. 21 октября в России отметили День бухгалтера

21 октября в России отметили День бухгалтера. Ну как отметили? По-тихому, без громких слов и без помпезности. Чайку попили среди своих, да и всё. Праздник-то неофициальный. Появился он не так давно. Поводом послужил федеральный закон «О бухгалтерском учёте» № 129-ФЗ, который был подписан в 1996 году 21 ноября. Кстати, сейчас этого документа уже нет: 1 января 2013 года его признали утратившим силу. Вот так. Закона нет, а праздник остался. И в этом есть какая-то высшая справедливость. Ведь без бухгалтеров в современном мире ну никак не обойтись, начиная от ИП и заканчивая крупным бизнесом.

Давно ушел в прошлое и стереотипный облик бухгалтера: этакая солидная тетя в очках и в вязаной кофте, с пучком на голове, всегда хмурая и неприступная. Сейчас среди представителей этой профессии много красивых, современных женщин, доброжелательных и открытых к общению, всегда готовых помочь в решении финансовых вопросов. По крайней мере, героиня данного материала именно такая. Знакомьтесь: Анастасия Катаева, старший бухгалтер АО «Завод «Сельмаш», или просто Настя, как ее ласково называют коллеги.

Считаем деньги

Настя занимается начислением заработной платы, отпускных, больничных. В общем, всем, что касается доходов и социальных гарантий работников предприятия. Задача ответственная. Шутка ли, отвечать за финансовое благополучие такого большого числа людей?

- Когда в 2015 году я пришла работать на завод, здесь было 600 человек, - говорит Настя. - Сейчас их более трёх тысяч. Каждый раз при закрытии зарплаты волнуешься, чтобы всё было хорошо. Много людей, много сложностей. К тому же постоянно добавляются новшества. Чтобы свести итоговые цифры, приходится делать большое количество манипуляций. Раньше было проще, система была другая, а сейчас мы работаем на суммированном учёте. Больше стало ручной работы. Это требует особого внимания.

Ошибки, конечно, бывают. Иногда от усталости или от цейтнота. Человеческий фактор никто не отменял. По словам Насти, работники завода относятся к ошибкам лояльно, дверью никто не хлопает. Да и бывает это крайне редко.

- Нет никакой агрессии. Все мы разные, кто-то особенно эмоционален. Приходят разбираться сразу, с напором. Поговоришь, успокоишь. Если ошиблись, быстро исправляем ситуацию и выплачиваем деньги в короткие сроки, - рассказывает Анастасия.

Спорные ситуации бухгалтер решает спокойно и доброжелательно, через разговор. Очень ценная черта. Ну-ка вспомните, как закипает всё внутри, когда видишь странные цифры в расчётном листке. Идёшь в бухгалтерию, пыхтишь как паровоз. А тут… такая красавица. Спокойный голос, добрые глаза, и главное - желание во всём разобраться. Глядишь, и вулкан раздражения потух.

Выбор профессии

Настя выросла в семье врачей, но никогда не думала продолжить их династию.

- Это такая профессия, в которую надо идти с желанием. У меня его не было, - призналась девушка. - Родители отнеслись к моему выбору с пониманием, никакого давления не было.

Первое знакомство с будущей профессией состоялось в последних классах школы. Анастасия тогда вместе с подружками ходила на курсы профориентации, на которых впервые соприкоснулась с экономикой. А еще ей нравилась математика. В итоге она поступила в Вятский государственный гуманитарный университет на специальность «Финансы и кредит». Среди множества разных направлений и специализаций были три года бухгалтерского учета. И хотя студентам преподавали и «Банковское дело», и «Экономику», в итоге девушка выбрала бухучет. Суть выбранной профессии наша героиня поняла чуть позже, когда начала работать по специальности.

- Когда учишься, не совсем понимаешь, что тебя ждёт, - говорит она. - Одна теория в голове. А практика - совсем другое. Внутренне они никак не связаны. Многие знания вообще не пригождаются.

В 2015 году Настя окончила бакалавриат и начала работать. В принципе, девушка стала готовым специалистом. Можно было бы и остановиться на этом. Но она решила учиться дальше и поступила на магистратуру.

- Я ещё на третьем курсе решила продолжить обучение, пока знания свежие. Мне казалось, что четыре года - это какое-то незаконченное образование. Хотелось полноценного. А потом могу и не захотеть.

Пошла работа!

Когда Настя пришла на завод, ей сразу поручили расчет заработной платы, и началось… обучение. Да-да. Всему, что дипломированный бухгалтер Анастасия Катаева так виртуозно сейчас делает, ее обучили на заводе «Сельмаш». Волновалась очень!

- Мне казалось, что у нас такие большие объёмы, - вспоминает она. - И я такая «нулевая» после университета. Мне изначально не хватало знаний и опыта, чтобы человеку элементарно что-то объяснить. Я не знала нюансов работы внутри предприятия, в программах не работала. Всё как с чистого листа. Бухучёт - это основа. Мы изучали всё, что есть, но не углублялись, например, в ту же заработную плату и в те моменты, которые возникают внутри конкретного предприятия. Пока не начнёшь это делать, не поймёшь. Всё пришло со временем.

Бухгалтерия встретила новенькую хорошо, о чём Настя вспоминает с улыбкой:

- Мне казалось, что кабинет очень большой. Много людей, но как-то тепло и уютно при этом. Ощущение, что попала в свою семью. Все добродушные. Любой мог подойти, объяснить, подсказать. Не было боязни и стеснения.

Эта атмосфера доброты и внимания так и осталась в коллективе бухгалтеров «Сельмаша».

- Общаясь с друзьями по университету, я поняла, что бывают совсем другие коллективы. Мне повезло, - подытожила сказанное Анастасия.

Удовольствие от результата

Рабочий день бухгалтера Катаевой начинается со звонков. Не успеешь зайти в кабинет, а телефон уже трезвонит. Какое разочарование! Мы-то были уверены, что в бухгалтерии с утра чашками гремят, чай пьют вприкуску с печеньками. Конечно, в спокойные дни без чая не обходится, но чаще бывает не до него. Рабочие дни проносятся быстро: не успеешь оглянуться - уже вечер за окном. Особенно напряженно в первые две недели месяца, когда рассчитывают зарплату. Усталость тоже бывает, обычно после выдачи зарплаты. Начинаются звонки, которые эмоционально выматывают.

- Но это тоже наша работа, - считает Настя. - Вопросы, которые задают люди, не надоедают. Просто устаёшь от самих разговоров, а порой - от долгого напряжения, когда нужно сосредоточиться на цифрах.

Многие считают, что работа бухгалтера монотонная и скучная.

Наша героиня с этим не согласна:

- Отношение к работе бывает разным, в зависимости от обстановки, от эмоционального состояния. Но в целом я получаю удовольствие от результата. Когда всё ровно, спокойно, люди удовлетворены, я сама довольна оттого, что мы всё сделали хорошо.

Но бывают и сложные моменты. Здесь помогает терпение, а также родной коллектив, на который всегда можно положиться. В такие моменты они с коллегами ищут решение вместе. Результат работы бухгалтера по зарплате зависит также и от других подразделений завода.

- С нормировщиками и экономистами цехов мы постоянно на связи. Начисляем зарплату на основании их данных. Так что мы - единое целое.

Чуть-чуть о личном

В свободное время Настя посещает тренажерный зал, занимается силовыми тренировками. Сидячая работа обязывает - надо держать себя в тонусе. А еще любит ходить в театр, на концерты, просто прогуляться.

Анастасия Катаева считает себя счастливым человеком. Она с удовольствием идёт на работу и с неменьшим удовольствием возвращается домой. Менять профессию не планирует, её всё устраивает. Среди множества направлений в бухгалтерии своё считает самым интересным.

- Здесь есть «движуха», - говорит Настя. - И она меня не утомляет. Есть удовлетворение от общения с людьми. А когда зарплата закрыта и выдана - на душе легко. Хорошо, когда всё хорошо.

Беседовала Екатерина ПАНКРАТОВА.

Фото автора и из архива Анастасии Катаевой.