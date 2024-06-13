Жаркое лето транспортной полиции

В горячий период отпусков и каникул миллионы россиян устремляются на вокзалы, чтобы отправиться кто на запад, кто на восток, а больше всего - на юг. Кратное увеличение пассажиропотока вносит коррективы в работу сотрудников транспортной полиции: меняются маршруты патрулирования, большее количество поездов берется под сопровождение, увеличивается плотность нарядов на вокзалах, перронах и остановочных железнодорожных платформах.

Об обеспечении общественного порядка и безопасности на объектах транспорта города Кирова и области в летний период рассказал врио командира отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Кировского линейного отдела МВД России на транспорте майор полиции Игорь Грязев.

- Увеличение пассажиропотока приходится не только на летний период: сотрудники транспортной полиции работают в усиленном режиме в новогодние праздники, в школьные каникулы и в выходные дни мая, - поясняет Игорь Сергеевич. - Летом вводятся дополнительные поезда, следующие до курортных городов нашей страны. Курсирует больше электричек до пригородных станций. Летом дети едут группами на море и обратно, и первоочередная задача транспортной полиции - обеспечить безопасность этих групп. Такие составы обязательно берутся сотрудниками транспортной полиции под сопровождение. Это либо сквозное сопровождение, когда наряд следует в поезде от пункта формирования до пункта назначения, либо эстафетное - когда несколько нарядов линейного отдела сопровождают поезд в пределах участков своего обслуживания. Помимо этого, дополнительно вводятся «посадочные группы», сформированные из личного состава отдела полиции. Сотрудники вместе с нарядами патрульно-постовой службы занимаются обеспечением общественного порядка на обслуживаемых объектах транспортной инфраструктуры.

- Как строится работа наряда сопровождения в пути следования поезда?

- После отправления пассажирского поезда наряд сопровождения обходит состав, устанавливает взаимодействие с работниками поездной бригады, информирует их о порядке связи с сотрудниками полиции. В пути следования наряд ведёт патрулирование в целях постоянного контроля за обстановкой и оперативного реагирования на её изменение.

- Соответственно, раз растёт пассажиропоток, увеличивается и число правонарушений в поездах?

- Делать выводы сейчас преждевременно. Проведя анализ предыдущих лет, можно сказать, что принимае­мые полицией меры по охране общественного порядка способствуют стабилизации обстановки на объектах тран­спортной инфраструктуры в целом. Однако в летний период увеличивается количество нарушителей безопасности движения на железнодорожном транспорте. Я говорю о пассажирах пригородных поездов. Выходя из электропоезда, граждане сокращают свой путь и переходят железнодорожные пути в не установленных для этого местах. Напомню, с 11 августа 2023 года за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах предусмотрен административный штраф в размере пятисот рублей. Ранее сумма штрафа составляла сто рублей.

- Какие преступления чаще всего совершаются на железнодорожном транспорте?

- Наиболее актуальной в поездах дальнего и пригородного сообщения остаётся тема краж. На протяжении последних лет отмечается тенденция к снижению поездных краж. Пассажиры, в свою очередь, стали более бдительными. Стоит отметить, что почти 70 процентов краж в поездах совершаются путём свободного доступа к предметам. Значительную долю среди похищенного занимают электронные устройства - телефоны, планшеты, реже происходят кражи денег и личного имущества.

Так, в марте этого года в дежурную часть Кировского линейного отдела МВД России на транспорте обратился пассажир поезда сообщением Москва - Северобайкальск с заявлением о пропаже сотового телефона. Со слов потерпевшего, свой смартфон на ночь он убрал под пассажирское сиденье и пропажу заметил только утром. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы линейного отдела по горячим следам установили личность человека, подозреваемого в хищении. Им оказался 44-летний пассажир вышеуказанного поезда. Мужчины ехали в одном полукупе, а при выходе на станции Киров в ночное время злоумышленник, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, решил забрать чужой гаджет с собой. Своими преступными действиями мужчина причинил ущерб потерпевшему в размере пяти тысяч рублей. Спустя несколько часов подозреваемый был выявлен и доставлен в дежурную часть.

В «топ-3» правонарушений в поездах входят: распитие алкогольной продукции, появление в состоянии опьянения, мелкое хулиганство. За четыре месяца 2024 года сотрудниками патрульно-постовой службы пресечено более 1600 административных правонарушений. Помимо этого, граждане систематически нарушают установленный федеральным законом запрет курения табака в неотведённых местах, за что привлекаются к административной ответственности.

- Как действовать при обнаружении пропажи личных вещей?

- Необходимо незамедлительно обратиться либо непосредственно к наряду полиции, сопровождающему поезд, либо к проводнику, который, в свою очередь, вызовет начальника поезда. На месте составляется информационный лист о происшествии, и уже на ближайшей станции в вагон прибудут сотрудники транспортной полиции. Зачастую потерпевшие обнаруживают пропажу своих вещей и денег спустя длительное время после совершения преступления, например после прибытия на конечную станцию, когда следы преступника и похищенного уже практически отсутствуют. Важно помнить: чем быстрее сообщение о преступлении поступит в полицию, тем быстрее оно будет раскрыто и тем быстрее похищенное имущество вернут законному владельцу. Нередки случаи, когда пассажиры по своей невнимательности забывают в поезде свои документы или дорогие предметы, думая, что их кто-то украл. При выяснении обстоятельств телефоны находятся между батареей и сиденьем в купе или на верхних полках вагона, наушники и смарт-часы - в сданном постельном белье.

- Понятие «криминогенный поезд» существует до сих пор?

- И сегодня есть поезда с нестабильной обстановкой. Транспортной полицией большое внимание уделяется тем поездам, в которых зафиксированы случаи неоднократного совершения правонарушений. Зачастую данные составы берутся под постоянное сопровождение. Хотелось бы отметить, что пассажир может быть удалён из поезда, если он при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров. При этом средства в размере стоимости проезда за непроследованное расстояние и стоимости перевозки багажа не возвращаются.

- Как обстоят дела в аэропорту города Кирова в летний период? Увеличивается количество правонарушений?

- В аэропорту и при организации перелётов всё намного строже. Скажем так, в поездах нарушить правила проезда и совершить правонарушение более вероятно, особенно если человек едет больше суток. В поезде есть вагоны-рестораны, на станциях - торговые киоски, в которых продаётся алкогольная продукция. А на самолётах граждан дисциплинируют условия перелёта. Во-первых, несколько досмотровых зон, запрет на пронос в самолёт жидкостей объёмом свыше ста миллилитров, запрет распития алкоголя на борту самолёта. Ну и сам факт того, что гражданин находится в воздухе и на виду у двухсот пассажиров повышает самоконтроль и ответственность.

- Что посоветуете пассажирам, собирающимся в поездку?

- Прибывать на объекты транспорта заблаговременно. Необходимо учитывать время прохождения досмотровых мероприятий. Отказаться полностью от употребления алкогольной продукции как перед поездкой, так и в пути следования. Документы, удостоверяющие личность, держать при себе, особенно выходя из поезда на промежуточных станциях. Покидая даже на несколько минут открытое купе, в котором находятся попутчики, стараться не оставлять ценные вещи на виду. Смартфоны, ноутбуки и планшеты не оставлять на зарядке без присмотра.

Беседовала Светлана Боган.