Жаркий чепецкий лёд

22 ноября в первом матче очередной домашней серии «Олимпия» удивила болельщиков победой над командой из десятки лучших в ВХЛ.

В лиге считали, что чепчан разгромят всухую, ­ не тут­то было! Отличный матч от родной команды ­ что могло стать лучшим подарком для болельщиков к концу рабочей недели?

Победу «Олимпии» со счётом 5:1 над «Южным Уралом» впору называть блестящей. В игре сошлись все компоненты победы: мастерство игроков, правильные установки, исключительный настрой на борьбу и удача. Что­то из этого списка в последних встречах ускользало от нашей команды, но накануне сработало на ура.

Юрий Култынов, главный тренер «Олимпии»:

«Победа нам нужна была как воздух. Чтобы поверить в себя, чтобы игроки почувствовали уверенность. Матч показал: и в большинстве забивать могут, и отрабатывать назад могут, и наложения, когда мы на четыре минуты заперли соперника в зоне, тоже могут.

Хорошая, боевая, командная победа и очень приятные цифры в статистике. Некоторые только на броски смотрят, не туда надо смотреть. Эта победа по вбрасываниям, по силовым приёмам, по блокированным броскам. Эти компоненты показывают, что сегодня вся команда хотела и, соответственно, заслужила. Всех болельщиков с победой!»

24 ноября «Олимпия» принимала на домашнем льду «Магнитку». И если этот матч мог разочаровать, то только итоговым счётом. Потому что скучным противостояние с командой из Магнитогорска назвать точно нельзя.

В составе «Олимпии» отличились Андрей Галушкин, Раис Шафеев, Глеб Зырянов, Герман Сауков и Максим Капитуров. «Олимпия» играла от души, хоть в итоге и уступила со счётом 5:7, сделав в конце всё возможное, чтобы сравнять счёт.

Юрий Култынов:

«Мы можем забивать. Забросив пять шайб с игры в равных составах, команда должна рассчитывать на очки, или даже не на очки, а на победу. Забиваем с «Динамо­Алтай», забиваем с «Челметом», забиваем с «Южным Уралом». Забивать можем, играть можем. Но ошибки, наверное, на фоне усталости. Нам нужно избавляться от них.

Хотелось бы поблагодарить болельщиков за то, что собрали практически полный стадион, поддерживали, гнали нас вперёд».

Домашняя серия завершилась 26 ноября матчем с «Горняком» из Верхней Пышмы. Игра показала, что в хоккее даже зажатая в руках победа может обернуться поражением.

Хороший матч с уверенной игрой и блестящая работа Артёма Кузина, отра­зившего 46 бросков. К концу встречи «Олимпия» вела ­ 2:1 ­ благодаря метким ударам Максима Пикова и Артёма Аляева.

За две минуты до победы последовали два удаления подряд, и в ворота «Олимпии» влетела шайба, сравнявшая счёт. И потом ещё одна в овертайме, решившая судьбу игры, ­ 2:3 в пользу «Горняка».

Юрий Култынов:

«Спасибо ребятам за желание, за самоотдачу. Сегодня сыграли достаточно строго, до 58­й минуты, наверное. Жаль трудов, жаль титанических усилий. Вратарь сего­дня здорово сыграл. Многие ребята сыграли лучше, чем в предыдущем матче. Тем не менее всего одно очко. Считаю, что заслужили большего».

После краткого перерыва «Олимпия» начнёт выездную серию игр, в которой её соперниками станут «Дизель» (в Пензе), ЦСК ВВС (в Самаре) и «Кристалл» (в Саратове).

Фото ХК «Олимпия».