ЗАО «Энерготранс-С» расширяет сферы деятельности — от строительства до грузоперевозок
ЭКОНОМИКА
Руководитель Группы «Сельмаш» Александр Чурин наисал в соцсетях:
«ЗАО «Энерготранс-С», входящая в контур Группы «Сельмаш», становится многопрофильной компанией и расширяет сферы деятельности — от строительства до грузоперевозок.
Параллельно расширяется парк спецтехники: было закуплено 10 новых тягачей SITRAK, и сейчас техника отправилась из автосалона в парк компании, чтобы уже завтра начать выполнять новые задачи.
На сегодня автопарк «Энерготранс- С» насчитывает более 300 единиц спецтехники. Компания продолжает расти и развиваться».
Видео можно посмотреть здесь.
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