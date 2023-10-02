ЗАО «Энерготранс-С» расширяет сферы деятельности — от строительства до грузоперевозок

ЭКОНОМИКА

02 октября 2023 37 0
На печать

Руководитель Группы «Сельмаш» Александр Чурин наисал в соцсетях:

 

«ЗАО «Энерготранс-С», входящая в контур Группы «Сельмаш», становится многопрофильной компанией и расширяет сферы деятельности — от строительства до грузоперевозок.

 

Параллельно расширяется парк спецтехники: было закуплено 10 новых тягачей SITRAK, и сейчас техника отправилась из автосалона в парк компании, чтобы уже завтра начать выполнять новые задачи.

 

На сегодня автопарк «Энерготранс- С» насчитывает более 300 единиц спецтехники. Компания продолжает расти и развиваться».

 

Видео можно посмотреть здесь.

ТЕГИ

ЗАО «Энерготранс-С» Группа "Сельмаш"

Комментарии

0 комментариев

Оставить свой комментарий

Какой из региональных законов больше повлияет на жизнь кировчан?