Заметает зима всё, что было… Что-то опять пошло не по плану?

Зима, задержавшись минимум на две недели, пришла в Киров. И, несмотря на отсрочку, дорожные службы опять не успели приготовиться к сезонным работам - снег выпал и остался на улицах и тротуарах, а уборочная техника не торопилась начать работу. Продолжившиеся снегопады ситуацию только усугубили. Что-то опять пошло не по плану?

А план был продуман и просчитан. Еще 15 ноября Дирекция благоустройства города Кирова представила «карту титулов», на которой отражены участки улично-дорожной сети, закрепленные за подрядными организациями, подписавшими контракт на их обслуживание. Как пояснили в Дирекции благоустройства, муниципальный контракт заключили еще в августе текущего года, подрядчиками администрации города стали пять специализированных организаций: «Гордормостстрой» (ГДМС),

«КУУ-4», «Автодор-Строй», «Нововятич», «ККХ». Самый крупный участок - центр города Кирова - достался ГДМС и «ККХ».

На годовое содержание дорожно-уличной сети городской бюджет выделил более 1,6 млрд рублей. К традиционной уборке проезжих частей, тротуаров и газонов в муниципальных контрактах добавили 11 новых видов работ, среди них - устройство выравнивающего слоя из щебня на грунтовых дорогах и восстановление участков асфальтированных дорог, у которых не вышел межремонтный срок. Приплюсовали к заданию и озеленение вместе с обеспечением безопасности дорожного движения.

Более того, подрядчиков обязали при уборке снега не портить зеленые насаждения.

Для этого отдел зеленого строительства Дирекции благоустройства города подготовил индивидуальные списки посадок согласно титулам подрядчиков, а для обозначения границ озеленения поставили сигнальные вешки.

«В преддверии морозов и снегопадов расставим на этих местах вешки. Надеемся, эта практика поможет нам сохранить молодые посадки и они вырастут большими», - добавили в зеленом отделе.

«Предотвращали скользкость»

Видимо, предчувствуя надвигающийся циклон, представители департамента городского хозяйства в пресс-релизе особо подчеркнули: «Подрядчики обязаны содержать проезжие части, пешеходные зоны, общественные территории в порядке, своевременно расчищать их от снега и проводить подсыпку противогололедными материалами. Особое внимание - магистральным трассам, улицам, где проходят маршруты общественного транспорта, спускам и подъемам, лестничным маршам. В случае нарушения условий контракта в отношении подрядчиков предусмотрены штрафные санкции». И уточнили, что в новом муниципальном контракте значительно увеличены объемы вывоза снега - до 960 тысяч кубометров.

Не прошло и двух дней, как погода принялась проверять подрядчиков на исполнительность.

Утром 17 ноября пресс-служба администрации Кирова с долей фатализма сообщала: «Сегодня в областном центре температура воздуха снизилась до минусовых отметок. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни потепления не ожидается». По этому поводу в Дирекции благоустройства проинформировали, что все подрядные организации полностью переведены на зимний режим работы: «Вся техника оснащена необходимым оборудованием для очистки снега и обработки поверхностей противогололёдными материалами. Ночью подрядчики предотвращали скользкость на опасных участках дорог: спусках, подъёмах, путепроводах и мостах. Во время снегопада проводилась дежурная расчистка проезжих частей. Также рабочие вручную приводили в порядок остановочные площадки, подходы к пешеходным переходам и лестничные марши».

С утра, по сообщению мэрии, устраняли наледь на тротуарах при помощи галита. На улицы города вывели 60 единиц техники и 90 специалистов ручного труда. Для уверенности в результатах борьбы с наледью и устранения скользкости за каждой подрядной организацией закрепили кураторов от Дирекции благоустройства, которые должны контролировать ход работ и вносить коррективы при необходимости.

«А снег не знал и падал…»

Видимо, контроль и коррективы не помогли. Утром вторника, 21 ноября, глава горадминистрации Вячеслав Симаков на оперативном совещании отметил недостаточную работу подрядных организаций по содержанию улиц в снегопад: «Спецтехники у подрядчиков стало больше, но её нет на дорогах. Всё, что сегодня есть в автопарке, необходимо выводить на улицы, чтобы устранять последствия снегопада. У каждой подрядной организации есть возможность формировать полноценные колонны».

Начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Кондратов доложил руководителю, что созвонился со всеми дорожными организациями и дал поручение усилить работу по всем направлениям: и по очистке проезжих частей дорог, и по уборке от снега пешеходных зон.

Череду бравурных отчетов продолжили представители подрядчиков. Они сообщили, что количество техники и специалистов ручного труда на улицах города было увеличено в два раза. В тот день на очистку дорог и тротуаров направили около 80 комбинированных дорожных машин, тракторов и механизированной тротуарной техники, сформировали колонны, которые вели уборку снега на магистральных улицах.

Вновь упомянули кураторов. По словам докладчиков, эти уполномоченные от горадминистрации оценивают качество работ в режиме реального времени, а затем оперативно направляют информацию о выявленных недочетах подрядным организациям для их устранения. Тем не менее Дирекции благоустройства было дано поручение «выехать на места и начать претензионную работу в отношении дорожников, не справляющихся со своими обязанностями». Также, согласно заверениям чиновников, проводится работа по обращениям и жалобам граждан.

Например, кировчане заметили, что, вопреки заверениям об использовании галита, городские улицы засыпаны песком. В частности, песок обильно был рассыпан на ул. Московской.

20 ноября в кировской мэрии сообщили, что рекомендовали подрядчикам сократить использование пескосоляной смеси. В Дирекции благоустройства пояснили: ГОСТ не запрещает использование такого противогололёдного материала, но «опесочивание» тротуаров всё же нежелательно. В ГДМС отметили, что пескосоляная смесь эффективна, когда на тротуарах нарастает большой слой льда. Между тем первоочередная задача подрядчиков - не допустить сильного обледенения тротуаров. «Использованный песок будет убран весной, после схода снега. Стараемся применять в большей степени «негрязные» материалы, например галит», - сказали в ГДМС.

Одно слово - стихия!

В ночь на 23 ноября снегопад усилился и еще усложнил задачу городских служб и их подрядчиков. В Дирекции благоустройства отметили, что работы идут в усиленном режиме: были сформированы десять колонн техники, которая сгребала снег с проезжей части к обочинам, одновременно велась противогололедная обработка. В Кирове работали около ста единиц специализированной техники и более ста специалистов ручного труда. Тротуары очищались таким образом, чтобы обеспечить свободный проход для пешеходов.

«После того как первоочередные задачи будут выполнены, подрядчики приступят к более тщательной очистке улиц от снега. Дороги и пешеходные зоны будут расчищаться на всю ширину. Также по необходимости проведут дополнительную обработку противогололёдными материалами. Формируются снежные валы для вывоза в ночное время», - сообщили в Дирекции благоустройства.

В течение трех суток, с учетом отсутствия осадков, подрядчики должны на всю ширину очистить дорожные и пешеходные участки, а также привести в порядок парковочные карманы.

Правда, непонятно, даст ли природа кировским дорожникам три дня без снегопада, чтобы довычистить те участки, на которых и сейчас накопилось немало снега. Судя по белоснежному покрову городских тротуаров, многие улицы еще не видали ни спецтехники, ни специалистов ручного труда.

Тем не менее жители города могут сообщить о некачественной уборке или об участках, где она необходима, в диспетчерскую АО «Гордормостстрой» по телефону 8 (912) 827-22-34 или оставить сообщение на странице в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/gdms43.

При возникновении вопросов и замечаний по поводу уборки региональных дорог вы можете обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу АО «Вятавтодор»: 8 (8332) 56-20-11, +7 (912) 365-43-43 - и в социальные сети этой организации: vk.com/vyatautodor.

Егор ГОРОХОВ.

Фото пресс-службы администрации г. Кирова.