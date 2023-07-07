Закрыть, чтобы стало лучше. Ваше мнение!

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ОБЩЕСТВО
9 января 2023 года губернатор Соколов поручил Госжилинспекции к июню сократить на две трети количество управляющих компаний в области. Причиной столь неординарной задачи стало недовольство главы региона большим числом жалоб населения на плохую работу УК.
ГЖИ взялась за дело, но так как юридических оснований для закрытия УК у инспекторов не нашлось, пришлось ждать, когда у ряда компаний наступит срок продления лицензий. И им лицензии не продлили. А далее «борьба с УК» тихо сошла на нет.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос
Может ли укрупнение управляющих компаний повысить качество их работы?
- Да, крупные УК обладают более серьезными средствами и техникой, а также штатом
- Нет, при большом числе обслуживаемых домов, внимание к каждому из них меньше
- У нас товарищество собственников жилья
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Подведем итоги предыдущего опроса
Фото: Вятский художественный музей им. Васнецовых
Вятская интеллигенция и деятели культуры нынче всполошились, не найдя в планах и программах областного правительства традиционного Васнецовского пленэра. А ведь его проводили ежегодно с 2005 года. Тем более, что в 2023 году отмечается 175-летие Виктора Васнецова.
Объясняли такое упущение слабым интересом регионального министра культуры Даниила Дворцова, музыканта по специальности, к изобразительному искусству.
Как выяснилось, причина была не в предпочтениях министра. Оказывается, все предыдущие годы область оплачивала работу и проживание приезжавших на пленэр художников из средств выигранных федеральных грантов. А в этом году кировская заявка на грант в Москве поддержки не нашла, и денег на пленэр никто не выделил. Так что если мероприятие нынче и состоится, то за счет областного бюджета.
«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:
Нужен ли Кировской области ежегодный Васнецовский пленэр?
- Да, это мероприятие традиционно привлекает в область художников со всей России – 16 голосов (19,8%)
- Нет, художники уже написали все виды Кирова, а картин в музее не добавилось – 19 голосов (23,5%)
- Простым людям в Кировской области и дела нет ни до каких пленэров – 46 голосов (56,8%)
Статью «Дворцову не нужен Васнецов?» читайте в субботнем номере «Вятского края».
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