Закрыть, чтобы стало лучше. Ваше мнение!

9 января 2023 года губернатор Соколов поручил Госжилинспекции к июню сократить на две трети количество управляющих компаний в области. Причиной столь неординарной задачи стало недовольство главы региона большим числом жалоб населения на плохую работу УК.

ГЖИ взялась за дело, но так как юридических оснований для закрытия УК у инспекторов не нашлось, пришлось ждать, когда у ряда компаний наступит срок продления лицензий. И им лицензии не продлили. А далее «борьба с УК» тихо сошла на нет.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Может ли укрупнение управляющих компаний повысить качество их работы?

- Да, крупные УК обладают более серьезными средствами и техникой, а также штатом

- Нет, при большом числе обслуживаемых домов, внимание к каждому из них меньше

- У нас товарищество собственников жилья

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Подведем итоги предыдущего опроса

Фото: Вятский художественный музей им. Васнецовых

Вятская интеллигенция и деятели культуры нынче всполошились, не найдя в планах и программах областного правительства традиционного Васнецовского пленэра. А ведь его проводили ежегодно с 2005 года. Тем более, что в 2023 году отмечается 175-летие Виктора Васнецова.

Объясняли такое упущение слабым интересом регионального министра культуры Даниила Дворцова, музыканта по специальности, к изобразительному искусству.

Как выяснилось, причина была не в предпочтениях министра. Оказывается, все предыдущие годы область оплачивала работу и проживание приезжавших на пленэр художников из средств выигранных федеральных грантов. А в этом году кировская заявка на грант в Москве поддержки не нашла, и денег на пленэр никто не выделил. Так что если мероприятие нынче и состоится, то за счет областного бюджета.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Нужен ли Кировской области ежегодный Васнецовский пленэр?

- Да, это мероприятие традиционно привлекает в область художников со всей России – 16 голосов (19,8%)

- Нет, художники уже написали все виды Кирова, а картин в музее не добавилось – 19 голосов (23,5%)

- Простым людям в Кировской области и дела нет ни до каких пленэров – 46 голосов (56,8%)

Статью «Дворцову не нужен Васнецов?» читайте в субботнем номере «Вятского края».