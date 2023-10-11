Законы октября. Пенсии военных повысили, а за неявку в военкомат ввели серьёзные штрафы

Штрафы за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины повышены в несколько раз. Такие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) вступили в силу 1 октября.

Прежде за такое правонарушение наказывали штрафом от 500 до трёх тысяч рублей, теперь штрафы составят 10 - 30 тысяч рублей. А за умышленные порчу или утрату документов воинского учёта придётся заплатить от трёх тысяч до пяти тысяч рублей.

К ответственности будут привлекать и за неисполнение обязанностей по информированию россиян, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации. Речь, в частности, идет о работодателях, которые не сообщили сотруднику о наличии повестки. Штраф для должностных лиц составит от 60 тысяч до 80 тысяч рублей, для юридических - от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

За уклонение от медицинского обследования с граждан взыщут от 15 тысяч до 25 тысяч рублей. Ранее штраф составлял от 500 до трёх тысяч рублей.

Довольствие и пенсии военных выросли

В России на 10,5 процента повышены размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военным, проходящим службу по контракту. Такое постановление Правительства РФ вступило в силу 1 октября. В этот же день повышены и военные пенсии.

Кроме того, согласно постановлению, выросли оклады сотрудников и других силовых структур: Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, а также противопожарной службы и таможни. Повышение коснулось и органов федеральной фельдъегерской связи, но только начальствующего состава.

Кроме того, на 10 процентов увеличили оклады по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Сохранение жилья переведённым военным

Семьи военнослужащих и сотрудников силовых структур, переведенных на новое место службы в отдельные регионы, населенные пункты и местности, могут остаться жить в служебных квартирах, которые они занимали до перевода их родственников на другое место. Такое постановление Правительства РФ вступило в силу 3 октября.

Если же речь идет об аренде жилья, то для семей сохранят положенные компенсационные выплаты.

В частности, за семьями военнослужащих Минобороны, а также военнослужащих и сотрудников МВД, Федеральной службы охраны, МЧС и Следственного комитета будут сохранены прежнее служебное жильё или денежная компенсация за арендуемое жильё при направлении их родных и близких на службу в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области.

Для сотрудников и военнослужащих Росгвардии перечень не ограничивается новыми российскими регионами. Помимо них, туда входят еще около 30 субъектов, где расположены закрытые административно-территориальные образования, высокогорные и труднодоступные местности, а также местности с суровыми климатическими условиями.

Прибавка к зарплате на госслужбе

На 5,5 процента увеличены заработные платы специалистов, замещающих ряд государственных должностей РФ. В их число, в частности, входят руководители в федеральных органах власти и в диппредставительствах. Постановление Правительства РФ вступило в силу 1 октября.

Кроме того, на 5,5 процента проиндексировано денежное вознаграждение Генерального прокурора РФ и председателя Следственного комитета РФ.

Повышены с 1 октября и зарплаты сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими. Их доход также увеличился на 5,5 процента. Среди них бухгалтеры, охранники, кассиры, водители, коменданты и экспедиторы.

Повышены и оклады работников ОАО «Российские железные дороги», в том числе занятых обслуживанием железных дорог.

Ввоз семян ограничили

Постановлением кабмина утвер­жден перечень товаров, в отношении которых с 1 октября по 31 декабря 2023 года разрешено устанавливать количественные ограничения на ввоз из недружественных государств.

В список попали семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свёклы.

При этом ограничения не распространяются на товары, ввозимые: из государств - членов Евразийского экономического союза; при осуществлении их транзитных международных перевозок через территорию РФ в третьи страны; физическими лицами для личного пользования.

Цены на товары удержат гибкими пошлинами

Для защиты российского внутреннего рынка от необоснованного повышения цен введены гибкие экспортные пошлины на ряд товаров с привязкой к курсу рубля. Постановление Правительства РФ вступило в силу с 1 октября.

В этот перечень, в частности, вошли алкоголь, драгметаллы, готовые продукты из мяса, рыбы и морепродуктов.

Гибкие пошлины будут действовать с 1 октября 2023 года и до конца 2024-го. Их размер составит от четырех до семи процентов в зависимости от курса национальной валюты. При курсе 80 рублей за доллар и ниже пошлина будет нулевой.

Единый тариф для нотариусов

С 1 октября, согласно вступившему в силу закону, в России действует единый нотариальный тариф.

Таким образом, за совершение нотариальных действий специалист, занимающийся частной практикой, будет брать единый тариф, включаю­щий федеральную и региональную составляющие. Федеральную часть будут взимать в размере госпошлины и с учетом особенностей, установленных российским законодательством о налогах и сборах. Региональный тариф будут ежегодно устанавливать нотариальные палаты субъектов РФ в соответствии со специальной формулой.

Защита от незаконного списания денег

Минимальные требования к страхованию банковских карт изменились: полисы добровольного страхования должны не только защищать от потери карты или ее повреждения, но и включать такой риск, как мошенническое списание денег. Соответствующее указание ЦБ вступило в силу с 1 октября.

По этому риску установлен лимит страховой выплаты в размере ста тысяч рублей, в пределах которого страховщик возместит потери клиента в полном объеме. При этом он вправе преду­смотреть более высокий размер страхового возмещения, тогда компенсация будет ограничена этим значением.

Возместить убыток страховщик должен в течение 30 дней после получения заявления от пострадавшего.

Мошенникам перекрывают кислород

Центральный банк будет сообщать в МВД о подозрительных денежных переводах, это позволит более эффективно бороться с банковским мошенничеством. Такой закон вступает в силу 21 октября.

Прежде банки могли отвечать на запросы МВД по хищениям в течение 30 дней.

Также, согласно закону, банки смогут на два дня приостанавливать денежные переводы, если есть подозрение, что счета принадлежат мошенникам. Такое взаимодействие позволит ускорить поимку преступников и остановить вывод из России денег, похищенных у граждан.

Принудительные работы - у ИП

Осуждённых к принудительным работам могут привлекать к труду не только в организациях, но и у индивидуальных предпринимателей. Такой закон вступил в силу 1 октября.

Порядок надзора за такими работниками должен определить Минюст по согласованию с Генпрокуратурой.

Прежде осуждённых к принудительным работам можно было привлекать к труду только в организациях любой организационно-правовой формы. Места и работы для этого должна определить администрация исправительного центра. Это предписано делать исходя из наличия рабочих мест с учётом пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья осуждённых.

Защита редких растений и животных

В КоАП уточнили ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений. Соответ­ствующие поправки в кодекс вступают в силу 12 октября.

Документ меняет в КоАП РФ понятие «редкие растения» на «редкие объекты растительного мира». За уничтожение таких объектов, занесенных в Красную книгу России или охраняемых международными договорами, будут налагать штраф: на граждан - 2,5 - пять тысяч руб­лей, на должностных лиц - 15 - 20 тысяч, на компании - от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Аналогичные санкции установят за сбор, хранение, покупку или продажу таких растений.

Особо злостных нарушителей будут привлекать к уголовной ответственности, необходимые для этого поправки в КоАП также вступают в силу 12 октября.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Подготовлено по материалам «Парламентской газеты» (pnp.ru).