Загоскин против «Родины». Кировская «Родина» в Казани проиграла «Ак Барс-Динамо» - 5:12.

В первый день зимы в очередном матче чемпионата страны кировская «Родина» в Казани проиграла «Ак Барс-Динамо» - 5:12.

Это была уже третья в нынешнем сезоне встреча соперников и третья победа команды из столицы Татарстана. Две предыдущие (в Кубке России и Кубке ледового дворца «Волга-Спорт-Арена») были одержаны тоже с явным преимуществом подопечных Игоря Загоскина - 9:1 и 12:7. Собственно, стоит ли этому особо удивляться, ведь и хоккеисты в Казани помастеровитее, и их нынешний наставник имеет более чем хорошее представление о возможностях соперника: вся хоккейная жизнь Игоря Васильевича, игрока и тренера, прежде была связана только с «Родиной».

Первый тайм в этой игре закончился со счётом - 5:3. Тем не менее к финальному свистку большое превосходство хозяев поля не вызывало никаких сомнений. Правда, после матча главный тренер «Родины» Игорь Коноплев скажет, что во втором тайме его игроки уже берегли силы для следующей встречи: «едем дать бой «Мурману».

Сделать это в Мурманске «Родине» удалось. На перерыв команды уходили при счёте - 1:2. А за несколько минут до окончания игры на табло горели цифры - 2:3. И тем не менее «Мурману» удалось сравнять счёт - 3:3.

Евгений МАХОВ.