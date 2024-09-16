Заглянули за горизонт. В КО за 10 лет планируют построить общество социальной гармонии

Скоро, очень скоро в Кировской области произойдёт знаменательное событие. Нет, это не очередной раунд празднования 650-летия Кирова. Всё гораздо прозаичнее. Область обретёт-таки стратегию своего развития на десяток с лишним лет вперёд. Документ разработан в тиши кабинетов «серого дома», и его уже представили на суд вятской публики.

После прочтения проекта Стратегии (что уже само по себе подвиг для человека, относящегося с любовью к родному языку) можно сделать вывод, что в новом основополагающем документе прописана цель развития региона (как ее видит нынешний состав правительства Кировской области), но отсутствует понимание механизма ее достижения.

Семья в приоритете

Документ, разработанный региональными чиновниками, получил название «Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до 2036 года». Он не мал по объему - 70 страниц текста. При этом одно только перечисление федеральных нормативных актов, на которые опираются стратегические изыскания, составляет пять страниц.

Зато есть краткое изложение Стратегии, которое и представил губернатор в виде презентации на своих аккаунтах в социальных сетях. И мы вправе полагать, что неравнодушная часть жителей Кировской области начала свое ознакомление с документом именно с него.

Первые отклики на правительственный проект уже появились в интернете. Кое-где образовалась даже вялотекущая дискуссия по поводу его содержания. Но, как видно по характеру обсуждения, народ (да и средства массовой информации) в основной своей массе отнесся к появлению Стратегии равнодушно. Впрочем, иного и ожидать было нельзя.

Всем, кто хотя бы наискосок ознакомился с тем, что написали чиновники, понятно: вятская стратегия - калька с тех целей и задач, которые поставлены на федеральном уровне. Да и сами разработчики документа это не только не отрицают, но и всячески подчеркивают. А когда ориентиры задаются извне, то и обсуждать их не стоит. Зачем ломать копья вокруг того, что от нас не зависит?

Впрочем, главная цель, которая обозначена в Стратегии, а именно - «высокое качество жизни, комфорт и благополучие семей в Кировской области», выглядит вполне достойно. Хотя формулировка очень сильно отдаёт душком партийных установок хрущёвского периода - «догнать и перегнать Америку», «построить в СССР коммунизм к 1980 году», «обеспечить к 1980 году каждую советскую семью отдельной благоустроенной квартирой» и т.д. и т.п. Но, повторимся, цель благая, и против неё никто не возражает.

Без особых замечаний можно принять и перечень основных приоритетов, воплощение которых в жизнь должно привести к достижению главной цели: «социальное благополучие», «развитая инфраструктура», «экономическое развитие» и «управление развитием».

Эти приоритеты, по сути, охватывают все сферы жизни Кировской области, и развитие каждой из них так или иначе отражается на благополучии вятских жителей.

В этом перечне лишь один пункт выглядит несколько сомнительно - «управление развитием», но и он, по здравом размышлении, употреблен, в общем-то, к месту, так как без совершенствования системы управления в регионе движение вперед попросту невозможно.

Вперёд к светлому будущему

Воплощаться в жизнь новая региональная Стратегия будет в два этапа. Первый включает в себя период с 2024 по 2030 год, второй - с 2031-го по 2036-й.

На первом этапе правительство планирует создать предпосылки для реализации второго этапа за счет «наращивания темпов экономического роста» и «системных изменений в качестве жизни семей», то есть «нАчать, расширить и углУбить» процессы.

На втором же, согласно плану, произойдут качественные изменения, которые будут базироваться на «существенном росте конкурентоспособности экономики Кировской области и переходе на новую технологическую базу».

В результате этих перемен произойдет «инновационное и технологическое обновление традиционных сегментов экономики и создание новых высокотехнологичных производств, значительное увеличение инвестиционной и предпринимательской активности субъектов хозяйственной деятельности. Будет обеспечено преломление негативных демографических тенденций, достигнут высокий уровень качества жизни населения на основе социального благополучия, высокого уровня благосостояния, гармонизации отношений в обществе». А проще говоря, будет всем счастье, наступит коммунизм в одной отдельно взятой области.

Очень хочется верить, что за этим оптимизмом кроется научно обоснованная концепция развития Кировской области. Но «терзают смутные сомнения», что за такими благостными прогнозами нет ничего, кроме фантазий. Нам нечто подобное уже «впаривали» не раз.

К тому же срок в десять с лишним лет достаточен для того, чтобы к 2036 году лишь немногие могли вспомнить о данных обещаниях. При этом так и хочется процитировать слова русского поэта Николая Некрасова: «Жаль только - жить в эту пору прекрасную уж не придется - ни мне, ни тебе».

Впрочем, на случай, если коммунизм построить не получится и найдутся те, кто начнет задавать каверзные вопросы, разработчики Стратегии «соломки себе подстелили», предусмотрев три вида сценариев развития событий - консервативный, базовый и целевой. Первый - самый пессимистичный, третий - самый оптимистичный. Поэтому в случае любого сбоя всегда можно сказать: «События пошли не по тому сценарию».

Красивые, но необъяснимые цифры

Помимо рассказов о светлом будущем, которое ждет Кировскую область через какой-то десяток лет, в Стратегии есть и другие выдающиеся перлы.

Так, оказывается, «главным инструментом реализации Стратегии является план мероприятий по ее реализации». Вы только вдумайтесь! «План = инструмент». Не система налоговых льгот, пособий или чего-то подобного, а план, бумажка, перечень того, что еще нужно сделать.

Может быть, потому и не прописан механизм достижения отдельных показателей, которые декларируются в данном стратегическом документе. К ним, в частности, относится рост числа детей, родившихся в Кировской области: с 8451 в 2023 году до девяти тысяч в 2036-м. Всего на 500 человек за 13 лет. Но при этом вдвое должно вырасти количество многодетных семей - с 14,5 тысячи в 2023-м до 28 тысяч в 2036-м. О том, кто и как будет способствовать такому росту, в Стратегии не говорится.

Или еще пример. К 2036 году, согласно Стратегии, удвоится количество выпускников профучилищ, которые будут трудоустраиваться в Кировской области. Разговоры об обязательном распределении выпускников вузов и профессиональных училищ идут, конечно, уже не первый год. Но такое решение на федеральном уровне пока не принято, и в ближайшее время ничего подобного не предвидится. А без этого достичь заявленной цифры вряд ли получится.

Также фантастически выглядит значительное снижение смертности населения, которое должно случиться в ближайшее десятилетие. Может, кто-то уже нашел эликсир бессмертия, но нам об этом не сказали?

Впрочем, в Стратегии приводится еще немало цифр роста, объяснить которые чиновники не сочли нужным.

Зато есть в документе показатели, достижение которых для регионального руководства не составит труда при имеющемся уже сейчас арсенале методов, средств и инструментов. К ним, например, относится рост километража дорог в нормативном состоянии.

Нормативность опорной сети за десять лет должна вырасти чуть более чем на десять процентов, то есть по проценту в год. А нормативное состояние дорог регионального и межмуниципального значения за десятилетку даже на десять процентов не увеличится.

Таким образом, новый стратегический документ развития Кировской области выглядит скорее как декларация о намерениях, чем реально обоснованный план работы региональной власти на последующую десятилетку. А потому после принятия о нём, как это было с предыдущими стратегиями, вскоре забудут все, даже те, кто его создавал.

«Для чего же тогда было огород городить?» - спросите вы. «Для Москвы, други, для Москвы…» - отвечу я.

Иван ТРОФИМОВ.