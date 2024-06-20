Задержка стоит денег. Конституционный суд РФ объяснил порядок выплаты компенсации за незаконное увольнение

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Незаконно уволенный и через суд восстановленный в должности сотрудник имеет право на выплату не только среднего заработка за всё время вынужденного отсутствия на рабочем месте, но и процентов на начисленную сумму.

«За период, когда решение суда не исполнено, работник, будучи незаконно лишённым причитающихся ему денежных средств, имеет право на применение компенсационного механизма, предусмотренного статьёй 236 Трудового кодекса РФ», - постановил Конституционный суд.

С жалобой на нарушение своего конституционного права на судебную защиту обратился сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) из Томской области Игорь Сысоев, пишет «Российская газета». В 2018 году работодатель уволил его в связи с истечением срока трудового договора, но охранник через суд добился признания трудового договора бессрочным и восстановления на работе. Суд вынес решение в декабре 2020 года, а присужденную сумму работодатель перечислил только в марте 2021-го, после возбуждения исполнительного производства.

Но когда Сысоев попытался взыскать с ЧОП проценты за просрочку, суды ему отказали. По их мнению, статья 395 Гражданского кодекса - об ответственности за неисполнение денежного обязательства - не распространяется на трудовые отношения, а статья 236 Трудового кодекса (ТК) «Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику» не может применяться в случае выплат, назначенных судом.

В конце января 2024 года Конституционный суд вынес определение, в котором указал, что восстановление указанных прав работника в полном объеме предполагает в том числе «возмещение заработка, который он мог и должен был получить за исполнение своих трудовых обязанностей, однако вследствие незаконного увольнения (то есть по вине работодателя) был произвольно лишен такой возможности». Если же сотрудник восстановлен на работе через суд, но выплат не получил, он «по-прежнему остается в положении незаконно лишенного причитающихся ему денежных средств, необходимых для поддержания достойного уровня жизни как его самого, так и членов его семьи».

- Указанные последствия по своему характеру аналогичны последствиям задержки работодателем начисленной, но фактически не выплаченной заработной платы, при том, что такая задержка является основанием для применения компенсационного механизма и взыскания с работодателя предусмотренных данным законоположением процентов, - отмечают в КС РФ.

Суд также напомнил свое решение от 11 апреля 2023 года № 16-П, в соответствии с которым был принят Федеральный закон от 30 января 2024 года № 3-ФЗ, устанавливающий новую редакцию части 1 статьи 236 ТК. По новым правилам при нарушении сроков выплат работнику работодатель обязан уплатить ему проценты не только на начисленные, но не выплаченные в срок суммы, но даже и на не начисленные своевременно, если суд признал это незаконным. Судебные решения по делу с участием гражданина Сысоева подлежат пересмотру.

Егор ГОРОХОВ.

Подготовлено по материалам СМИ.