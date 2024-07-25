Зачем семьям нотариус? В брачно-семейных отношениях, помимо чувств, эмоций и бытовых вопросов, хватает и правовых моментов

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В решении юридических казусов может помочь нотариус. Он следит, чтобы права всех членов семьи были учтены. Востребованных нотариальных действий для семей довольно много, сегодня рассказываем о двух видах - брачных договорах и согласиях.

В первой половине 2024 года 151,8 тысячи человек обратились к нотариусам для решения имущественных и финансовых вопросов семьи. За тот же период нотариусы удостоверили почти 807 тысяч согласий супругов на распоряжение совместным имуществом и 303 тысячи согласий на выезд несовершеннолетних детей за границу.

Соглашения для крепких отношений

Брачный договор - удобный инструмент для регулирования имущественных отношений внутри семьи. В первом полугодии 2024 года в России свыше 50 тысяч пар удостоверили у нотариусов такие соглашения.

Предложение заключить такой договор всё реже ассоциируется с браком по расчёту и всё чаще воспринимается как проявление ответственности и взаимной заботы супругов. Ведь цель этого документа - защитить интересы обоих партнёров.

Брачный договор определяет, кому и на каких условиях принадлежат недвижимость, вклады, машины, бизнес-активы, паи, ценные бумаги и прочее имущество. Можно описать, как выстраивается семейный бюджет, кто какие расходы на себя берёт, предусмотреть взаимные выплаты в браке и после него. Такой документ регулирует исключительно имущественные вопросы, он не может касаться личных отношений, быта и других людей.

Одна из причин заключить брачный договор - ипотека. Например, когда кто-то из супругов не может быть созаёмщиком из-за плохой кредитной истории или по иным причинам. Иногда брачный договор необходим срочно, а муж с женой находятся в разных городах. Тогда выручает возможность удостоверить документ дистанционно с помощью двух нотариусов.

Случай из практики: семья хотела расширить жилплощадь. Женщина была на последних месяцах беременности и уехала перед родами к родственникам в другой регион. Супруг остался дома. Именно в этот момент появилась возможность взять кредит с привлекательной ставкой и купить квартиру по удачной цене. Правда, банк запросил брачный договор, которого у пары не было. Супруги выбрали дистанционный формат. В результате не упустили хорошую возможность и при этом не стали тратить силы и время на переезды туда-сюда. Каждый просто пришёл к нотариусу в городе, где находился. Те всё проверили, подготовили документы и удостоверили их по видеосвязи.

Брачный договор может пригодиться и парам, где один из партнёров занимается бизнесом. Супруги договариваются, например, что доля в ООО, все связанные с этим права и обязанности переходят мужу, а квартира - жене. Это делается, чтобы в случае банкротства или долгов компании вывести из-под удара жильё семьи. Подобная тактика, правда, не сработает, если компания успела насобирать долгов или уже банкротится.

Бывает, новоиспечённая семья покупает квартиру, на которую дают деньги родители в разных долях. И именно старшее поколение рекомендует молодым подстраховаться и заключить брачный договор.

Реальная история: к нотариусу пришли супруги - оба участники ВОВ. Пара много лет прожила вместе, но у обоих это был второй брак, а от первого у каждого остались дети. У женщины была дочь, которой супруги хотели подарить их общую квартиру. Но поскольку для отца семейства одаряемая по документам не была близким родственником, ей пришлось бы оплачивать налог 13 процентов с подарка. Супруги заключили брачный договор, перевели квартиру в личную собственность жены, а она уже подарила недвижимость дочери. Мужу досталась дача, которую он подарил своим детям.

Приходят и интернациональные семьи. Так, у нотариуса из Подмосковья брачный договор удостоверяла пара: муж из Испании, а жена из России. Они сделали два идентичных документа для обеих стран, чтобы закрепить свои имущественные договорённости в двух юрисдикциях.

Порой само обсуждение брачного договора становится хорошей проверкой отношений на прочность. А параллельно помогает парам донести друг до друга свои опасения и ожидания.

Важные согласия

В разных ситуациях близким людям необходимо «выдавать» друг другу согласия на те или иные действия. Например, когда речь идёт о сделках с совместным имуществом супругов. В первом полугодии 2024 года нотариусы в целом удостоверили 807 тысяч согласий супругов касательно распоряжения общим имуществом.

Подразумевается, что пара распоряжается общей собственностью по обоюдному согласию, но иногда разрешение второго супруга должно быть нотариально удостоверено. Один из поводов для этого - заключение сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации. Например, продажа, дарение, долгосрочная аренда или мена квартиры, земельного участка, дачи.

Одобрение второго супруга требуется и при сделках, которые подлежат обязательной госрегистрации. Например, если это договор ипотеки или залога жилой или коммерческой недвижимости. Согласие второй половины также может потребоваться владельцам бизнеса. Например, для покупки или продажи доли в уставном капитале, если она приобреталась или уставной капитал увеличивался в период брака, и режим собственности не менялся брачным договором.

Часто требуются нотариально удостоверенные согласия родителей в отношении детей. Летом особенно актуальны согласия на выезд несовершеннолетних за границу. В первом полугодии 2024 года россияне удостоверили у нотариусов 303 тысячи таких согласий - на шесть процентов больше, чем было в первом полугодии 2023-го. Для зарубежных поездок, если ребёнок отправляется на отдых с бабушкой, дедушкой, другими родственниками, летит с вожатым в детский лагерь или с командой на соревнования, на руках у сопровождающего обязательно должно быть нотариально удостоверенное согласие на выезд от одного из родителей.

Нередко родители в повседневной суете забывают своевременно позаботиться об оформлении согласия или просто не знают, что оно необходимо. Когда всё приходится делать в последний момент, выручает ещё один цифровой инструмент нотариата - «телепортация» документов.

Один из примеров: дедушка летел в отпуск с внуком, оба футбольные фанаты и хотели вместе посетить матч в Турции. Добирались из Омутнинска (Кировская область) через Москву. Только в столичном аэропорту выяснилось, что у них нет разрешения на выезд мальчика от его родителей. Хорошо, что в запасе было несколько часов. Мама с папой срочно поехали к нотариусу в родном городе. Тот сделал согласие, перевёл его в цифровой вид с сохранением юридической силы. Успел даже запросить данные в ЗАГС, чтобы подтвердить родственные отношения. Электронный документ за считанные минуты был передан нотариусу в ближайшем к аэропорту городе - Домодедове, где его уже ждал дедушка. Путешественники всё успели и довольные улетели смотреть любимую игру.

Другой кейс: на этот раз про бабушку с внучкой. Они отдыхали в Сочи и в какой-то момент решили, что было бы здорово слетать оттуда в Египет, как раз нашёлся горящий тур. Вот только согласия родителей на выезд девочки за границу у женщины не было. События разворачивались быстро: этим же вечером все документы были сделаны и «телепортированы» бабушке. Следующим утром они с внучкой летели навстречу пирамидам.

По общим правилам, для поездок по России нотариально удостоверенное согласие родителей не является обязательным требованием, но часто люди перестраховываются и делают его. Запросить у человека документ, подтверждающий, что родители реально передали ему полномочия сопровождать ребёнка, могут сотрудники транспортных организаций или представители отелей. Кроме того, вопросы о том, насколько правомерно третье лицо сопровождает чужого ребёнка в поездке, могут возникнуть, например, если маленький путешественник обратится за медицинской помощью.

Существуют и другие типы согласий в отношении детей. Например, в преддверии нового учебного года более востребованными становятся согласия родителей на проживание несовершеннолетних детей в общежитиях - в случаях, когда те уезжают учиться в другие города.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Подготовлено по материалам Федеральной нотариальной палаты (notariat.ru).