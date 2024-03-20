За заслуги перед Отечеством. Сотрудницы «Сельмаша» удостоены государственных наград

22 февраля в Вятской филармонии выдающиеся кировчане получили государственные и региональные награды. В их числе - сотрудницы АО «Завод «Сельмаш» Татьяна Владимировна Бакулева и Валентина Михайловна Блохина.

Труженицы награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Соответствующий документ подписал заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров.

Татьяна Владимировна работает на заводе слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике отдела главного метролога. Ее общий трудовой стаж составляет 44 года.

Работать на «Сельмаш» она пришла в 1980 году. Вся трудовая дея­тельность Бакулевой проходит в отделе главного метролога завода. Начинала трудиться слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике третьего разряда, сейчас является поверителем механических и электротехнических величин и высококвалифицированным слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Как пояснили в отделе управления персоналом и мотивации труда, Татьяна Владимировна принимает активное участие в ремонте и обеспечении бесперебойной работы оборудования, лично участвует в самостоятельном восстановлении и ремонте твердомеров, теплотехнических приборов, ранее не использовавшихся из-за неисправности, но необходимых к вводу в эксплуатацию из-за увеличения объемов производства. Она является наставником, готовит к самостоятельной работе новых сотрудников, которые в итоге повышают свою компетентность, производительность и качество выполняемой работы.

Валентина Михайловна Блохина - мастер контрольного управления качества. Ее общий стаж работы - 49 лет. С 1974 года трудится на заводе «Сельмаш». За годы работы неоднократно отмечалась наградами.

В настоящий момент под руководством Валентины Михайловны работает коллектив контролеров участка пластмасс, участка механики-штамповки, участка резинотехнических изделий, упаковки. Она организует пооперационный периодический контроль продукции, грамотно оформляет требуемую документацию действую­щей системы менеджмента качества, а также организует приёмку изделий товаров народного потребления на механическом и сборочном участках.

Валентина Михайловна обучила работе контролера огромное количество сотрудников, передает им свой опыт, знания и профессионализм.