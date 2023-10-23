За витриной нового фасада. Фонд капремонта с планами не справляется

Капитальный ремонт многоквартирного дома сегодня сродни стихийному бедствию. То строители воду жильцам отключат, то после замены кровли в квартирах потоп, то передвигаться по подъезду приходится вдоль стенок, то еще какие-то неудобства возникают. И ладно бы результат радовал глаз и делал жизнь в квартирах более комфортной. Бывает и такое, конечно, вот только не всегда и не везде.

В городе Кирове есть примеры, когда жильцы, пройдя через все тернии капремонта, остались довольны результатом. Но есть и другие. На минувшей неделе Общественной палате Кировской области даже пришлось вмешаться в конфликт граждан с организацией, которая ремонтировала дом № 67 на улице Карла Либкнехта. И подобные стычки, к сожалению, не единичны.

С учётом выявленных недостатков

Дом на ул. Карла Либкнехта, 67, находится по соседству со зданием правительства Кировской области. Его «близнец», расположенный по другую сторону от «серого дома», вот уже несколько лет красуется обновленным фасадом и свеженькой кровлей, а до этого дома у Фонда капитального ремонта Кировской области руки никак не доходили. Даже чиновники из областного правительства долгие годы не обращали внимания на его облезший внешний вид. Но… приближается юбилейный для областного центра год, и тут уж всем стало очевидно, что оставлять неприглядное здание в таком виде, как оно есть, просто невозможно. Вот и начались в прошлом году работы по капитальному ремонту этого дома.

Сегодня все работы по приведению дома в порядок завершены. Однако его жильцы недовольны качеством ремонта. Они завалили претензиями и подрядную организацию, которая ремонтировала дом, и Фонд капремонта, и Общественную палату Кировской области.

Трудно было пройти мимо этих многочисленных жалоб. Поэтому Центр общественного контроля в сфере ЖКХ при Общественной палате решил на прошлой неделе свести вместе граждан, чиновников и строителей, чтобы на месте решить все проблемы. И толпа, нужно сказать, собралась изрядная - человек двадцать вместе с жильцами дома.

День, когда была назначена встреча, выдался дождливым, а потому все участвовавшие в сходке поспешили укрыться в бойлерной, тем более что к ней, а точнее, к ее ремонту у жильцов было несколько претензий.

- У нас вот эта труба была на десять сантиметров выше пола, а сейчас, после того как здесь сделали цементный пол, она наполовину утоплена в него, - огласила первую претензию домовая активистка. - Что нам делать, если возникнет нужда её чистить? А вот взгляните на наш бойлер. Мы его недавно сделали, а сейчас строители заляпали всё покрытие на трубах. Восстановите нам покрытие в том виде, как оно было. Двери в бойлерную должны быть противопожарные, а сейчас какие? Нам сертификат никто не показывал.

- А вот ещё окно в подвал, - поддержала её вторая активистка. - Мы просили сделать так, чтобы оно открывалось полностью, а сейчас оно открывается только частично.

Услышав это замечание один из строителей подошел к окну, щёлкнул кнопкой - и окно полностью открылось.

В общем, и остальные нарекания были столь же несущественными. Хотя правы люди были в одном: серьезные огрехи, допущенные строителями (если таковые имели место), станут видны по мере дальнейшей эксплуа­тации здания и его систем.

Руководитель фирмы, которая делала ремонт, даже слово вставить в этот поток жалоб не мог. Он только делал вид, что с чем-то согласен, а против чего-то возражает.

- Данная ситуация - хороший пример того, как жильцы должны относиться к тому, что происходит с их домом, - заметил председатель Общественной палаты и одновременно руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Сергей Улитин. - Конкретно за этим домом мы следим уже давно. Радует, что отремонтирован фасад, сделана новая кровля. Но нам снаружи трудно оценить качество всех работ, которые здесь проводились. А оказывается, есть замечания. И жильцы их не только сформулировали, но и организовали инициативную группу для их устранения. Сейчас активисты обсудят перечень недостатков со строителями, и, надеюсь, они будут исправлены.

Хроническое отставание

Пришел на эту встречу и заместитель генерального директора Фонда капремонта Андрей Горячевский. Впрочем, сей факт удивления не вызывает. Фонд выступает заказчиком работ и несет ответственность за их результат.

- Данная ситуация типична или это исключение из правил? - спросил я его.

- Там, где есть активные граждане, это типичный случай, - ответил он. - Обычно активистов избирают председателями домов. И с ними мы встречаемся часто. Они видят недостатки и нам на них указывают. Часть дефектов, которые не предусмотрены проектом, мы устраняем, а по другим замечаниям, которые выходят за рамки проекта, работаем с жильцами. Подрядчик на этом доме работы выполнил неплохо (не скажу, что исключительно хорошо). Проект был подготовлен достойно, и вы сами можете убедиться, посмотрев вокруг, что было и что стало.

- А много ли фонду предстоит отремонтировать домов в этом году?

- По плану - 10 тысяч 124 дома. Это по области в целом, в том числе около 700 - в Кирове. Полностью приняты все работы только на 50 домах, хотя есть много строений, где работы завершены частично.

- Сложно ли сегодня найти подрядчиков?

- С подрядчиками проблема. Есть около десяти местных организаций, которые занимаются данными видами деятельности. Но они набрали уже максимальное количество объектов. На большее у них возможностей и ресурсов не хватает. Поэтому приглашались подрядчики из других регионов, но, к сожалению, работать с ними тяжело. Выходят, например, на один какой-то дом, а остальные простаивают. Да и там, где работают, бывает, делают всё спустя рукава. Отсюда большое количество расторгнутых договоров. И сейчас приходится искать новых подрядчиков, для того чтобы завершить начатый ремонт или сделать то, что не сделано.

- В таком случае удастся ли выполнить план?

- На сто процентов - точно нет. Сказать более точную цифру не могу. На сегодня фондом заключено более 500 договоров. И если мы по ним успешно отработаем, то это будет уже хорошо. Но, как я уже сказал, некоторые договоры расторгаются, приходят новые подрядчики, и приходится переносить срок окончания работ уже на следующий год. По-другому - никак.

В связи с этим нельзя не вспомнить, что еще не было с момента организации Фонда капремонта ни одного года, когда он выполнил бы план. Такая ситуация не раз вызывала нарекания со стороны депутатов Кировской городской думы и областного Законодательного собрания. Директора этой организации менялись как перчатки, но результат оставался прежним.

А арест в январе этого года бывшего руководителя фонда Виктора Тарасова за взятку вообще стал вишенкой на торте в этой печальной истории.

Сегодня фонд возглавляет Лаврентий Ситников, но, как можно убедиться, кардинальных перемен в работе этой организации нет. Хотя нынешним летом нового руководителя нахваливал сам губернатор кировской области. Получается, зря.

О чём умолчал директор

Впрочем, перманентное неисполнение плана, а также обнаруживающиеся после окончания ремонта недостатки - далеко не самый большой провал в работе Фонда капремонта. В этом году впервые несколько домов к началу сезона дождей остались без крыши в прямом смысле этого слова. Как говорил Виктор Черномырдин, «никогда такого не было, и вот опять».

Раньше, конечно, жильцы обращались с жалобами на то, что после замены кровли обнаруживались протекания, но вот так, чтобы дом стоял вообще без крыши, - еще не было. Ситуация оказалась настолько критической, что в нее вынужден был вмешаться губернатор области.

На последнем еженедельном оперативном совещании Лаврентий Ситников доложил, что фонд принял меры к ликвидации этого кризиса. В Кирове, сообщил он, на ул. Московской, в доме 1-а, работы по герметизации кровли проведены в полном объеме, протечек нет. В доме на ул. Володарского, 99-а, работы ведутся активно, будут выполнены до 20 октября 2023 года. На ул. Розы Люксембург, 82, крыша закрыта, ведется отделка. На ул. Мопра, 48, крыша закрыта, фасадные работы завершаются. На ул. Карла Маркса, 43, крыша закрыта, фасад сделан на 85 процентов. На ул. Попова, 32, крыша сделана, подрядчик самостоятельно решает вопрос по страховым выплатам собственникам пострадавших помещений. На ул. Щорса, 35, к капитальному ремонту бывший подрядчик не приступал, объявлены торги на поиск нового подрядчика. На ул. Короленко, 2, крыша закрыта, ущерб компенсирован либо выполнены работы по ремонту испорченного имущества. В Кирово-Чепецке на ул. Мира, 7, крыша закрыта, ведется отделка.

Однако руководитель фонда рассказал явно не обо всём. За день-два до этой оперативки Народный фронт сообщил о проблеме с домом № 8 на ул. Профсоюзной в п. Мурыгино Юрьянского района. Этот дом, как пишут «фронтовики», также встретил осенние дожди без крыши, в результате чего люди вынуждены были выживать в сырых и холодных квартирах. Кровлю с крыши сняли в сентябре (!), а новую стали делать только сейчас.

И это - только один пример того, о чём не сказал Ситников губернатору. А о скольких таких фактах в районах области он умолчал, можно только догадываться. Ведь информация о количестве расторгнутых и перезаключённых вновь контрактов так и не была оглашена, поэтому масштаб бедствия остаётся тайной. Впрочем, пусть это будет на совести руководителя фонда.

В заключение же можно сказать, что кадровая политика нового (хотя уже и не очень: как-никак уже год во власти) губернатора оставляет желать лучшего. Смена руководства в главных подведомственных учреждениях правительства области ситуацию в них не улучшила, а кое-где даже ухудшила. На примере Фонда капремонта это хорошо заметно.

Сергей СМОЛИН.