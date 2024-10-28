За мусор будем платить больше?

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Как сообщила «Российская газета», региональные операторы смогут включать эксплуатацию перегрузочных и сортировочных станций в тариф за вывоз мусора. Такое решение принято российским правительством. По версии газеты, опирающейся на мнение экспертов, это приведёт лишь к незначительному росту тарифа на вывоз мусора для граждан.

Рассмотрим подробнее, как скажется решение правительства РФ на мусорных тарифах в Кировской области.

Только непосвящённому человеку может показаться, что работа по сбору, вывозу и утилизации мусора кроме головной боли ничего не приносит тем, кто этим занимается. На самом же деле мусорный бизнес очень доходен. Неслучайно владелец мусорного бизнеса Михаил Шихов был в своё время самым богатым депутатом городской думы Кирова.

Однако после начала в 2019 году реформы, которая ограничила аппетиты «мусорных королей» в регионах и передала обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в ведение региональных операторов, со стороны последних посыпались жалобы на процесс формирования тарифов для населения.

Существующего тарифа, считают регоператоры, не хватает, чтобы покрыть все расходы, а рост зарплат работников и цен на ГСМ ещё более усугубляют ситуацию. Поэтому представители мусорного бизнеса в едином порыве выступили за повышение тарифа.

Правительство РФ эти жалобы услышало, но на поводу не пошло. Было принято достаточно взвешенное решение - разрешить с 1 октября этого года при формировании тарифа включать в него расходы на эксплуатацию перегрузочных станций. Однако делать это могут только те компании, которые подтвердили возможность сортировать сейчас или в будущем 100 процентов поступающих отходов.

В Кировской области пока нет перегрузочных (сортировочных) станций. Их ещё только собираются построить в Лузском, Яранском, Вятскополянском и Шабалинском районах. Даже мусоросортировочный комбинат, который уже строится в Слободском районе по соседству с полигоном «Центральный», ещё далёк от запуска. Поэтому поднимать у нас тариф на величину стоимости эксплуатации мусоросортировочных станций вроде бы рановато.

Но мы же знаем, как региональная власть иногда принимает решения вопреки здравому смыслу, прогибаясь под лоббированием со стороны бизнеса. А уж в случае с мусором такого лобби точно не избежать. Кировские «мусорные короли» будут всячески давить на регионального оператора по обращению с ТКО - АО «Куприт», чтобы тариф был повышен авансово, до ввода в строй станций и комбината. На будущие, так сказать, времена.

А «Куприт», в свою очередь, будет решать вопрос в правительстве области. Благо его новое руководство ходит в любимчиках у губернатора. Ведь не зря же этому руководству многое сходит с рук, даже то, чего глава региона не прощает всем прочим. Так было, например, с приобретением импортного внедорожника для директора «Куприта», тогда как за аналогичное приобретение пострадал руководитель «Вятавтодора». Вот и в случае с установлением нового тарифа, думается, чиновники из «серого дома» пойдут навстречу купритовцам (читай: предприятиям Шихова-Хорошавцева, отвечающим за вывоз мусора со всей территории области, исключая только Киров и Слободской).

В таком вероятном сценарии напрягает только один момент. И ВЭК («Вятская экологическая компания»), и КДУ-3, принадлежащие Шихову и Хорошавцеву, везут мусор на полигон «Центральный», который, как говорят, аффилирован с этими же «мусорными королями». А потому кто там и как замеряет объёмы вывозимых отходов, можно только предполагать.

Поэтому ждём, когда вырастет в Кировской области тариф на вывоз ТКО.

Иван ТРОФИМОВ.