За дверью, где рождается магия. В мастерской кировской художницы Татьяны Тимкиной

Татьяна Тимкина - удивительный художник. Во-первых, она - тончайший акварелист. А акварельная живопись уже сама по себе особый вид искусства. Эта техника не допускает исправлений. При работе с акварелью всё должно быть выверено. Она любит точность и упорство. А Татьяна Тимкина не только пишет этими красками, но и не изменяет им с детства, с восьми лет, как пришла учиться в изостудию.

Во-вторых, Тимкина - яркий и самобытный представитель классической школы живописи. Даже если не знаешь, кто были её учителя, достаточно посмотреть на работы Татьяны Евгеньевны, чтобы понять их взаимосвязь с классическими полотнами художников северного Возрождения - Яна ван Эйка, Яна Вермеера Делфтского, Альбрехта Дюрера, Лукаса Кранаха старшего и прочих. И в то же время образы, которые создаёт художница, имеют собственное, оригинальное звучание, свою неповторимость и, если хотите, магию.

Вот и персональная выставка её работ, которая прошла в Вятском художественном музее в сентябре 2022 года, называлась «Магический полёт». И тот, кто побывал на ней, мог оценить волшебную ауру, которая окружает картины Татьяны Тимкиной.

Татьяна Евгеньевна честно признаётся, что рождение её картин связано с мастерской, в которой она работает. В ней, по словам художницы, она остаётся наедине со своими замыслами. В ней они приобретают зримые черты.

В чём же особенность этого места, выяснял «Вятский край».

В святая святых

Мастерская - это сакральное место для художника. Звучит, конечно, пафосно, но так оно и есть. Там у творца своя атмосфера, своя аура места. Увидеть живописца в такой «домашней» обстановке - всё равно что увидеть тигра или льва в естественной среде обитания или побывать на кухне знаменитого ресторана.

- Каждый день художник ходит в свою мастерскую, без праздников, без выходных, - говорит Татьяна Тимкина. - Бежит утром счастливый: «я буду писать, я буду рисовать». Это такая миссия, которая вдохновляет, которая привносит в жизнь радость, радость того, что ты можешь заниматься любимым делом. И такая радость заслоняет все житейские невзгоды: трудности в материальном плане, в бытовом. Поэтому ты живёшь счастливой жизнью.

Мастерская Тимкиной невелика и тесновата (по сравнению с другими виденными мною мастерскими). Но, как замечает Татьяна Евгеньевна, здесь есть всё, что ей нужно.

Приглушённое освещение создаёт атмосферу некоторой таинственности и одновременно уюта. При входе бросаются в глаза антикварные скамейка и кресло. На стенах мастерской - полки, заставленные стеклянными и металлическими предметами домашней утвари (некоторые из них можно найти в натюрмортах художницы), а сами стены затянуты бордовыми портьерами. Удачно вписывается в интерьер стеллаж, выполненный в средневековом немецко-голландском стиле.

- Этот фахверковый стеллаж я придумала сама, - признаётся Татьяна Евгеньевна. - Начертила чертёж, показала мастеру. Он сказал, что в моём проекте всё по делу, что мне грамотно удалось выстроить все перекладины, все детали. И сделал стеллаж по моему чертежу, а я уже сама его покрасила. На мой взгляд, он удачно вписался в интерьер мастерской.

Всё в этом помещении выдаёт, что здесь работает женщина. Заметно, что хозяйка немало времени потратила на создание уютной атмосферы, нет беспорядка, всё расставлено по своим местам. В каждой детали видна женская рука.

Демонстративная камерность интерьера говорит о специализации Татьяны Тимкиной. Акварельная живопись не требует больших открытых пространств. Зато она нуждается в высокой сосредоточенности художника.

- А вы во время работы слушаете музыку? - спросил я у Татьяны Евгеньевны, заметив над рабочим столом аудиоколонки.

- Музыку я люблю, - ответила она. - Люблю орган, классику. Но когда работаю, то не включаю её. В музыку нужно погружаться полностью, а иначе она отвлекает.

Через призму эмоций

Наверное, только наивный человек может предполагать, что живописец работает по плану: «сегодня пишу портрет, завтра - натюрморт, а послезавтра еду на пленэр». Если бы всё было так просто…

По словам Татьяны Тимкиной, сюжеты для своих картин она берёт из переживания различных факторов окружающей жизни. Свой отпечаток накладывают прочтённые книги, увиденные фильмы, отношения между людьми. Всё это порождает образы, которые потом переносятся на бумагу.

- Вот тут у меня висит портрет каллиграфа, - показывает художница на картину, висящую над столом, за которым мы с ней сидим. - Это мой знакомый Андрей Драченков. Мы учились вместе с ним у Петра Вершигорова. Но это не просто портрет - это рассказ о судьбе этого человека, прекрасного иконописца и каллиграфа. А потому в композиции здесь присутствуют также элементы натюрморта, чтобы передать многообразие личности этого человека, сложность его жизненного пути.

По версии Татьяны Тимкиной, творчество художника сродни поэтическому и даже музыкальному восприятию мира.

- Ты можешь многое получать извне, переживать его, а потом воплотить свои ощущения в две-три строчки, как это делают поэты, или в мелодию - как композитор. Только художник использует другой инструмент, он воплощает увиденное в зрительных образах. Но в них так же, как в поэзии или композиторстве, есть некоторая условность. Ведь художник говорит зрителю не в лоб, не как плакат. Он передаёт свои ощущения, своё восприятие мира, свои мысли через построение композиции, через цвет, через технику. Нужно поймать нечто неуловимое, что есть в человеке или в каком-то месте, что-то, что показывает самую его суть. Это очень непростой и очень интеллектуальный труд. Но он завораживает.

По словам художницы, у настоящего творца не бывает двух одинаковых картин. Каждая следующая его работа - шаг вперед, так как живописец каждый день приобретает новый опыт, испытывает новые эмоции, обогащается новыми знаниями. Меняются формат картин, яркость красок, построение сюжета.

- Ты с каждым днём становишься взрослее, и это отражается в твоём творчестве, - говорит Татьяна Евгеньевна. - А потому у многих известных художников можно выделить целые периоды. Как у Пикассо - «розовый», «голубой», «африканский».

Художнику, как говорит Тимкина, даже не столь важно, в какой конкретной форме воплотится его замысел: будет ли это портрет, натюрморт, пейзаж или какая-то многофигурная композиция. У него есть замысел, и он стремится реализовать его самым, как он считает, оптимальным образом.

Но прежде, чем перенести что-то на бумагу или холст, живописец нарисует ещё не один десяток эскизов и набросков. И в карандаше, и в цвете. Поэтому, когда художник подходит к мольберту, на котором стоит уже подготовленный холст, он чётко знает, что и как на нём будет изображено.

Вот только вся эта внутренняя кухня от зрителя скрыта, он видит лишь конечный результат.

Загадка остаётся

На стенах мастерской Татьяны Тимкиной развешено много её картин. Часть из них можно было видеть на проходивших ранее выставках или в публикациях печатных изданий, другие пока ещё неизвестны широкому зрителю.

- Вы говорили, что художник делает много эскизов, прежде чем приступит к конечному произведению, а у вас здесь ничего подобного я не вижу, - замечаю я.

- А я свои эскизы никому не показываю, - отвечает Татьяна Евгеньевна. - Когда-нибудь потом, когда будут разгребать моё наследство, их и покажут. Но не сейчас.

Может быть, так и нужно. Нельзя отказать художнице в праве не раскрывать стороннему человеку всех своих тайн. Женщина - на то и женщина (даже если она художник), что в ней должна оставаться загадка, тайна.

Сергей СМОЛИН.

Фото автора.