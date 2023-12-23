За добросовестную работу. Ветеранам Кировского машзавода 1 Мая вручены нагрудные знаки «Ветеран труда»

На Кировском машзаводе 1 Мая состоялось чествование ветеранов труда. В торжестве приняли участие представители городской власти, руководство предприятия, бывшие сотрудники завода, удостоенные звания «Ветеран труда».

Нагрудные знаки ветеранам вручила депутат городской думы, председатель Кировской городской организации ветеранов Лариса Копысова. Она выразила бывшим заводчанам глубокую признательность за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия. Также депутат рассказала об учреждении в регионе нового нагрудного знака для жителей Кировской области, имеющих звание «Ветеран труда».

Его предложили разработать представители районной ветеранской организации из Яранска. Это, по мнению общественников, позволит укрепить почетное звание «ветеран» и будет демонстрировать его важность и ценность. Отметим, что в Кировской области звание «Ветеран труда» присвоено более чем ста тысячам жителей. Нагрудный знак «Ветеран труда» был разработан осенью 2022 года. Первое награждение им прошло в октябре 2023-го.

А в декабре наградные знаки «Ветеран труда» торжественно получили 30 бывших работников завода 1 Мая. Все они имеют звание «Ветеран труда» - или федерального, или регионального значения, - присвоенное за многолетнюю добросовестную работу. За плечами этих сотрудников предприятия - целая история, неоценимый вклад в развитие завода, машиностроительной отрасли. Это простые люди, от работы которых зависел производственный успех.

Исполнительный директор АО «Кировский машзавод 1 Мая» Юрий Логинов вручил ветеранам от руководства предприятия цветы и памятные подарки. Он поблагодарил бывших работников за трудовую доблесть, профессионализм и самоотверженность в очень непростые для производства времена.

В дальнейшем нагрудный знак будут вручать всем жителям региона, которым присваиваются почетные звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Кировской области».

Л. СЕМЁНОВА.