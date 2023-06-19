За безопасностью детей на водоёмах будут следить сотрудники ГИМС и родители
ОБЩЕСТВО
Фото: ng72.ru
Вот и лето! Не загорами - пляжный сезон. Так хочется поплавать вволю, позагорать на песочке, чтобы зарядиться энергией и здоровьем на долгую зиму. Купаться любят и взрослые, и дети. Вот только мальчишки и девчонки не умеют еще правильно рассчитать свои силы, не видят возможную опасность. Всему этому их должны научить взрослые.
Не случайно на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством губернатора Александра Соколова речь зашла об обеспечении безопасности детей на водоемах. Вот что рассказал о подготовке к пляжному сезону заместитель начальника центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Кировской области Михаил Погудин.
Спасательный пост необходим
- Министерством внутренней политики Кировской области и органами местного самоуправления разработан перечень пляжей и мест отдыха людей у воды, традиционно используемых населением. Такие территории - со спасательным постом - будут организованы во всех 45 муниципальных образованиях.
Сейчас в ГИМС уже подано 35 заявлений-деклараций о намерениях открыть пляж как от муниципальных образований, так и от частников, а также от руководителей детских загородных лагерей. В прошлом году их было всего 24. Рост количества пляжей положительно сказывается на безопасности детей. В том году, к сожалению, были трагические случаи из-за купания в необорудованных местах, на диких пляжах.
- Михаил Владимирович, а чем отличаются муниципальные пляжи от частных?
- Требования к ним едины. За 30 дней до открытия пляжа собственник должен подать нам заявление-декларацию. Ну а потом, практически всё лето, инспектора будут посещать такие объекты и проверять, как там соблюдаются требования к созданию условий для безопасного отдыха, есть ли на реке обоновка с обозначением границ купания, спасательный пост.
Кстати, на сегодня восемь пляжей уже открыты. Среди них - пляжи у «Титаника» и городской. Вход на муниципальный пляж свободный и бесплатный. Собственники же частных пляжей устанавливают свои правила, в том числе и плату за посещение, своего рода курортный сбор. А требования к посетителям - общие, в частности не распивать спиртное, следить за детьми. Вопросы безопасности на пляжах и во время купания на реке будут под постоянным контролем инспекторов ГИМС.
Безнадзорные дети
- В чём заключается дежурство инспекторов ГИМС на пляжах?
- Смотрим, чтобы купающиеся не заплывали за буйки, оказываем помощь, если кто-то не справляется с течением реки. Подходим и к тем, кто отдыхает вне границ пляжа, особенно в запрещённых местах, обозначенных аншлагами. Они ставятся там, где купаться опасно: сильное течение, водовороты, неровное дно с корягами. Конечно, обращаем внимание на детей. Зачастую выясняется, что ребята отдыхают одни, без родителей. Поэтому с нами в рейды часто ездят сотрудники отделов по делам несовершеннолетних. Они выясняют, знают ли родители, что их дети ушли на реку одни, и принимают меры вплоть до административного наказания родителей безнадзорных детей. Мера эта вынужденная, в связи с тем что в том году был рост случаев гибели несовершеннолетних на воде более чем в два с половиной раза по сравнению с предыдущим периодом. Во время купания прошлым летом погибли 14 детей.
- В чём причина трагедий?
- Как правило, это купание детей в одиночку. Пришли на речку вдвоём, втроём. Один начинает тонуть, другие теряются, паникуют, не зная, как помочь, а взрослых рядом нет, спасти некому. Поэтому мы всегда предупреждаем, что отдых детей у воды в одиночку недопустим. Хотя бывают случаи гибели детей и на глазах у взрослых. Так, в том году в Котельничском районе две такие трагедии произошли. Это случилось на реке, в местах, где есть песчаные косы.
Дело в том, что сначала идёт мелкий песочек, а потом - резкий обрыв. Ребёнок, не думая об опасности, делает шаг - и скрывается под водой. И даже если родители на берегу, они могут не успеть на помощь. Всё происходит в считаные секунды.
- То есть родители должны заранее предусмотреть опасность.
- Безусловно. Взрослые должны помнить, что купание в необорудованных местах чревато. Об этом мы говорим на родительских собраниях, объясняем, что при выезде с детьми на природу обязательно надо предупредить их об опасностях, с которыми они могут столкнуться во время отдыха на реке. Чтобы они знали основные правила поведения у воды. И, выбирая место для купания, надо убедиться в его безопасности. Взрослый должен в незнакомых местах первым зайти в воду и проверить дно. И находиться от ребёнка во время купания на расстоянии вытянутой руки. Должен быть постоянный контроль в воде.
- Тем более что, например, на реке Вятке много водоворотов…
- Да, особенность нашей главной реки в том, что купальщика подстерегают и песчаные косы, и водовороты, и очень быстрое течение. Порой из-за комплекса этих факторов и бывают трагические случаи.
Дни безопасности
- Безусловно, очень важно, чтобы дети умели плавать?
- По предложению губернатора Александра Соколова разработана целая программа по обучению детей плаванию. Она сейчас реализуется в бассейнах при спортшколах, загородных лагерях. За лето наша задача - как можно больше ребятишек научить плавать, уметь держаться и, что очень важно, отдыхать на воде. Ситуации разные бывают, и нужно вовремя расслабиться, полежать на воде и потом доплыть до берега. Инспектора ГИМС в течение всего года проводят в бассейнах занятия с детьми. Объясняем правила поведения на воде, рассказываем о методах оказания помощи пострадавшему и самоспасения.
А также - демонстрируем спассредства, например спасжилет. Летом очень много маломерных судов бороздят наши реки, туристы отправляются в походы на байдарках. И каждый пассажир при посадке на судно должен надевать спасжилет, чтобы в случае чрезвычайной ситуации удержаться на плаву. Мы стараемся привить и взрослым, и детям культуру безопасного нахождения на водоёмах.
Сейчас мы посещаем спортивные и загородные лагеря, проводим так называемые дни безопасности на воде. С июня в Кировской области объявлен месячник безопасности на водных объектах до завершения купального сезона. Беседы, патрулирование, обследование пляжей - целый комплекс мер направлен на безопасность детей и взрослых при купании.
Кстати, профилактическим мероприятиям, о которых рассказал Михаил Погудин, особое внимание было уделено и на заседании комиссии по предупреждению ЧС. Было предложено привлечь к совместным рейдам с сотрудниками ГИМС и правоохранительных органов членов родительских комитетов и создать родительский патруль. За разъяснением по этому вопросу редакция «ВК» обратилась в министерство образования Кировской области. И вот какой ответ мы получили.
«Вопросы обеспечения безопасности детей становятся наиболее актуальными в летнее время. В связи с этим перед органами местного самоуправления поставлена задача - создать в каждом населенном пункте, где есть школа, родительский патруль. Привлечь для этого родителей детей, обучающихся в образовательной организации.
Цель родительского патруля - проведение рейдов по обеспечению контроля за соблюдением несовершеннолетними правил безопасного поведения на водных объектах в период летних каникул. А также - организация профилактических бесед с детьми и распространение памяток с напоминанием о возможных трагических последствиях несоблюдения правил безопасности.
Чтобы научить школьников плавать, разработана региональная программа, включающая в том числе мероприятия по обучению детей плаванию в период летней оздоровительной кампании в пришкольных и загородных лагерях с дневным пребыванием.
Кроме того, планируется за лето обучить детей правилам поведения на воде, сформировать у них первичные навыки плавания, а также - знания о его стилях. С сентября работа по обучению плаванию школьников будет продолжена».
В. Георгиева.
P.S. В летний период предполагается обучить плаванию около 6,5 тысячи детей в 63 образовательных организациях и трёх загородных лагерях. Губернатор Александр Соколов на упомянутом выше заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС поручил увеличить эту цифру, чтобы охватить как можно больший процент младших школьников.
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