Выставки «Город и горожане» и «Рецепт счастья»

В Вятском художественном музее открылась большая выставка дымковской игрушки

Новая выставка, подготовленная к 650-летию Кирова, объединила работы современных дымковских мастериц и фондовые произведения из коллекции музея, вдохновленные Вяткой и ее жителями.

«Город и горожане» - это более 200 дымковских игрушек. Посетители увидят как традиционные образы барынь и кавалеров, так и оригинальные творческие композиции, созданные специально к выставке. К юбилею города дымковчанки обратились к знаковым архитектурным образам и знаменитым людям Вятки. Раскрывают тему города и произведения из фондов музея авторов, которые являются учителями современных мастериц.

В работах - темы праздников и развлечений, семейных гуляний. Свой взгляд на город в игрушке представили старейшие мастерицы промысла: Нина Борнякова, заслуженный художник России Валентина Племянникова; опытные известные авторы - члены Союза художников России Анна Лалетина, Светлана Чуркина, Екатерина Удальцова, а также молодые художницы-мастерицы Анна Корчёмкина, Юлия Двинянинова и другие.

«Каждая выставка - большое событие в жизни промысла. Она всегда демонстрирует определённый срез времени. Мы видим, какие новые имена входят в историю, как, сохраняя связи с прошлым, мастерицы отражают современный мир. С каждым годом интерес к дымковской игрушке лишь растёт. Она понятна и доступна и взрослым, и детям. Каждый может копнуть в глубину этот культурный код и найти то, что он посчитает нужным для себя», - подчеркнула Надежда Менчикова, председатель правления НХП «Дымковская игрушка».

В рамках выставки запланированы творческие встречи с мастерицами дымковской игрушки, мастер-классы для детей и взрослых, а также кураторские экскурсии.

В Кировской областной библиотеке для детей и юношества имени А.С. Грина открылась новая художественная выставка

Более 80 работ, представленных в экспозиции, выполнены учащимися старше 50 лет из группы «Мои университеты» Центра творческого роста (ЦТР) под руководством Светланы Кулябиной, члена Вятского регионального отделения Союза художников России.

Эти группы как социальный проект работают в ЦТР «Графика». Проект знакомит творческих кировчан старшего поколения с грамотой изобразительного искусства на практике, с культурным наследием разных эпох, стилей, направлений, а также с историей нашего города, с его традициями, с его выставочными проектами и культурной средой.

Выставка «Рецепт счастья» - это возможность для начинающих художников показать свой мир, свои ощущения, открывая для себя мир искусства, при этом развиваться, общаться и получать наслаждение от жизни.

На выставке показаны работы 15 художников.

Подготовила Анастасия Четвергова.