Выставка трёх картин. 26 апреля открылась выставка «Однополчане»

26 апреля в кировском музейно-выставочном центре «Диорама» открылась выставка «Однополчане» (0+). Ее открытие накануне Дня победы стало напоминанием об этом великом празднике «со слезами на глазах», о людях, которые прошли через огонь Великой Отечественной войны.

День Победы в связи с проведением СВО обрел новое звучание. Наши бойцы на Украине так же, как их деды и прадеды, освобождают русскую землю от «коричневой чумы». Они идут по стопам воинов-освободителей. И нам - тем, кто находится за много километров от фронта, нужно помнить и чтить подвиги как наших предков, так и наших современников.

Такая память нужна в первую очередь молодёжи, которой ещё предстоит принять у старшего поколения Знамя Победы. Не случайно на открытие выставки были приглашены кировские школьники, которые украсили торжество чтением стихов о Великой Отечественной войне.

Масштаб выставки, откровенно говоря, не впечатляет. Она занимает в холле Диорамы лишь несколько стендов. Даже сами музейные работники говорят о ней с приставкой «мини». Но это ничуть не умаляет её содержание: экспозиция включает в себя фотографии и живописные работы кировчан - участников войны. Фотограф Даниил Онохин, художники Пётр Вершигоров и Сергей Мезенцев прошли фронтовые дороги и остались верны в своём творчестве памяти о тех годах.

Даниил Онохин с «лейкой» в руках воевал в составе 311-й стрелковой Двинской краснознаменной ордена Суворова дивизии. Она была сформирована в Кирове и прошла с боями от Ленинграда до Берлина. А вместе с ней шел и Онохин, который вел фотоотчет об этом боевом пути - о бойцах и командирах, о трагедиях и победах, о местах боевой славы. Им сделано более 500 фотографий, которые автор потом передал в Кировский областной краеведческий музей.

Сегодня на основе фотографий Онохина музей создал передвижную выставку «От Вятки до Эльбы», и каждый желающий может посетить ее онлайн. А в экспозиции «Однополчане» представлена лишь малая часть онохинской фотоэпопеи.

Пётр Вершигоров не захватил в силу возраста самые трудные, первые годы войны, но на его долю также выпали немалые испытания. В 1943 году он успел побывать в немецком плену и бежать оттуда. Дошёл до столицы Германии и был награждён медалью «За взятие Берлина». После войны получил художественное образование, жил и работал в Кирове. ГТРК «Вятка» в 1995 году сняла о нём документальный фильм.

Немалая часть творчества Вершигорова была посвящена войне, ее ветеранам и военачальникам. На выставке «Однополчане» показан портрет генерал-лейтенанта авиации, нашего земляка Николая Петрухина. Этот портрет соседствует с другой живописной работой Вершигорова - пейзажем деревни Лодейно (Подосиновский район), на переднем плане которого виден бюст Маршала Советского Союза Ивана Конева - уроженца этой деревни.

Пришлось повоевать и другому кировскому художнику - Сергею Мезенцеву. Свой боевой путь он начал ещё на Халхин-Голе, а потом участвовал в советско-финляндской и Великой Отечественной войнах, в боях с японцами. В творческих закромах художника не только живописные работы, но и гравюры. Он был иллюстратором поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин». На выставке «Однополчане» демонстрируется одна из работ этой серии.

Апофеозом выставочного проекта служит живописное полотно кировского художника Георгия Вопилова «Однополчане». Оно и дало название этой выставке.

Несмотря на то что Вопилов не принимал участия в боевых действия, военное время наложило отпечаток и на его творчество. На упомянутой картине можно видеть обелиск со звездой в глубине березовой рощи, вокруг которого в молчании стоят трое мужчин в пиджаках, с наградами на груди.

Все живописные работы, которые представлены сегодня в Диораме, хранятся в фондах областного краеведческого музея. Их не так часто можно увидеть. А полотно «Однополчане» вообще выставляется впервые. Всё это придает данной экспозиции уникальность и эксклюзивность.

И пусть выставка «Однополчане» мала и лаконична, но даже в таком своем виде она служит великой цели - сохранению памяти о Великой Отечественной войне.

Сергей СМОЛИН.

Фото автора.