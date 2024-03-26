Выставка «Россия» глазами молодых педагогов

10 марта делегация молодых педагогов Кировской области побывала в столице нашей Родины, а конкретно - на ВДНХ, где расположилась Международная выставка-форум «Россия».

Участников этого небольшого, но крайне нужного и познавательного путешествия ждала насыщенная программа. Десять часов экскурсии пролетели незаметно, оставив после себя массу впечатлений.

По словам членов вятской делегации, масштабы выставки поражают. «Россия» еще раз доказывает, что наша страна необъятна, многонациональна, богата историческими событиями и имеет огромные перспективы передового развития. Форум не только рассказывает о новых достижениях, но и бережно хранит традиции, показывая самобытный исторический путь государства.

Площадки регионов рассказывают об изюминках, о своих так называемых визитных карточках. Оренбург - это невесомые пуховые платки, проходящие через обручальное кольцо, Кострома - место рождения Снегурочки, внучки главного волшебника страны, а также знаменитые лосиные фермы, Донбасс - огромные запасы угля, Карелия - невероятная природа и полезные ископаемые. Информацию зрителям передают интерактивные панели, оживающие фигуры и огромные инсталляции. Перечислять можно бесконечно, ведь каждая частичка страны особая. И всё это только один павильон, а их на выставке «Россия» 67!

В них расположились выставки федеральных организаций и общероссийских сообществ - Росатома, «Движения первых», Росмолодежи, Сбербанка, ОАО «РЖД», «Яндекса» и многих других. На территории павильонов всех посетителей приветствуют дружелюбные волонтеры, которые всегда подскажут и помогут.

Что кировские педагоги могут сказать по итогам поездки на ВДНХ? Международная выставка-форум «Россия» - это грандиозное для страны событие, которое обязательно к посещению. Для учителей и подрастающего поколения там просто кладезь новой информации и впечатлений. Каждый увозит кусочек «России» с собой и обязательно поделится знаниями с другими.

Екатерина ОВЕЧКИНА,

член президиума Совета молодых педагогов Кировской области, замдиректора по воспитательной работе МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка Омутнинского района Кировской области.

Фото из архива автора.