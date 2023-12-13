Выставка об истории Транссиба. В Кирове в художественном музее им. Васнецовых открылась передвижная стендовая выставка

В Кирове в Вятском художественном музее имени братьев Васнецовых открылась передвижная стендовая выставка «Развитие железных дорог в России под покровительством императорского дома Романовых», подготовленная научным коллективом фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (Фонд ЕСПО).

Выставка посвящена истории становления железнодорожного дела в России и создания Великого сибирского пути - Транссибирской магистрали, построенной в 1891 - 1916 годах. Железная дорога соединила европейскую часть России с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами. Длина магистрали составила 8,3 тысячи километров. Это была самая длинная в мире железная дорога.

«Эта выставка о великом подвиге нашего народа, который был созидателен в единении, - рассказала председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова. - В 1891 году император Александр Третий издал указ о строительстве сквозной дороги через Сибирь, соединив рельсовым путем тихоокеанское побережье с Уралом, который являлся воротами в Европу. Магистраль делилась на семь дорог. Строительство Транссиба было миссионерским проектом».

При выборе транзитной дороги встал вопрос о дополнительных подходах к ней со стороны европейской части России. 25 мая 1895 года указом императора Николая Второго утверждено положение о строительстве железной дороги из Перми через Вятку и порты Северной Двины в Котлас. Строительство железной дороги оказало сильнейшее влияние на экономику Вятской губернии: появился выход на Северную Двину, по которой грузы шли в Архангельск. Возникли новые города: Луза, Мураши, Зуевка - последние два во многом благодаря вагоноремонтным депо. Упрочилось экономическое положение Вятки, в городе появились десятки новых домов, приехали инженеры, открылся вокзал. Население Вятки за 16 лет удвоилось. В марте 1899 года началось движение поездов.

Великий сибирский путь - дорога, которая протянулась на десять часовых поясов, скрепляющая Россию в единый экономический и военно-стратегический регион.

Сейчас выставка «Развитие железных дорог в России под покровительством императорского дома Романовых» оцифрована, чтобы школьники и студенты могли воспользоваться информацией о Транссибе.

Кировская область стала одним из первых участников федерального проекта «Императорский маршрут», разработанного Фондом ЕСПО и соединяющего места пребывания членов царской семьи. Так, в доме купчихи Н. Савинцевой в Вятке жили, направляясь в ссылку, представители императорской фамилии, здесь планируется создание музея их памяти.

Почему Транссиб?

«Не проехав из столицы до Дальнего Востока, нельзя будет называться подлинным русским...» - писал С.Ю. Витте, министр путей сообщения.

1 (14) июля 1903 года берега туманной Балтики и Тихого океана оказались связаны прямым железнодорожным сообщением.

«Объявление. Для пассажиров, едущих из центров Западной Европы в Китай и Японию, открылся новый путь, представляющий незаменимые удобства. Комфортабельно устроенные поезда-экспрессы нового типа, состоящие из спальных вагонов первого и второго классов, снабжены вагонами-ресторанами и прочими удобствами, какие только может предоставить современная техника. Кроме того, новый путь и в экономическом отношении даёт значительные сбережения времени и денег, что в наше время, при девизе: «время - деньги», вдвойне важно».

Это сообщение было опуб­ликовано в августе 1903 года в мировой прессе на русском, английском и китайском языках. России удалось поразить тогдашнее европейское общество: добираться от Лондона до Шанхая по Транссибу оказалось в полтора раза быстрее и почти в два раза дешевле, чем пароходом через Суэцкий канал или Канаду. Англичане, путешествовавшие из Санкт-Петербурга во Владивосток, назвали трассу Trans-Siberian Railway (Транссибирская железная дорога). Эта версия в итоге и укоренилась.

В сутки одноколейная магистраль Транссиба пропускала по три состава в разные стороны. Один из них должен был быть пассажирским, а два других - товарными. Однако скорость движения оставалась низкой: пассажирский поезд развивал всего 20 километров в час, товарный и того меньше - 12 км в час. Была и еще одна проблема: в районе Байкала в железнодорожном полотне оставался разрыв. Несколько лет поезда шли на во­сток через озерную переправу: огромный паром-ледокол «Байкал» водоизмещением четыре тысячи тонн мог вместить до 27 двухосных вагонов. Но с началом Русско-японской войны стало очевидно, что магистраль не справляется с наплывом войск и грузов.

«Золотая пряжка»

Действительно, непрерывный путь через континент появился только в 1904 году, когда была построена Кругобайкальская железная дорога. Ее магистральная линия с сотнями мостов, десятками тоннелей, виадуков следовала всем извилинам скалистого озерного берега, огибала мысы и бухты.

Этот участок журналисты назвали «золотой пряжкой стального пояса России». Пряжкой - потому, что Кругобайкальская дорога соединила разорванную Транссибирскую магистраль. Золотой же она была потому, что по стоимости, сложности и объему работ не имела равных: на каждый километр пути в среднем было израсходовано по вагону взрывчатки.

Памятником грандиозному труду строителей стал единственный в мире вокзал из мрамора, возведенный в 1904 году на побережье Байкала (станция Слюдянка - 5311-й км Транссиба). Он сохранился до сих пор практически в первозданном виде.

Таким образом, Транссибирская магистраль стала железным хребтом, связавшим экономику огромной страны.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Подготовлено по материалам «Российской газеты» и пресс-центра правительства Кировской области.