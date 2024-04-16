Высокая вода. Этой весной большой паводок в России начался раньше срока

Фото: управление МЧС по Кировской области.

Уже 39 регионов почувствовали на себе опасность «высокой воды». Наиболее сложно паводок проходит в городе Орске Оренбургской области.

В прошлую пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Проведена массовая эвакуация жителей из Старого города. В зоне подтопления за сутки оказались 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков. Наблюдается смещение воды от Орска в сторону Оренбурга. Во всём регионе введён режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба, на место прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

7 апреля, в соответствии с поручением МЧС России, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Кировской области, усиленная личным составом областной пожарно-спасательной службы, была направлена в Оренбургскую область. В составе сводного отряда - 50 человек и 12 единиц техники. Спасатели доставили в зону подтопления спецоборудование и технику для ликвидации последствий весеннего половодья.

Между тем и кировские реки уже начали вскрываться ото льда. По информации Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 7 апреля на большинстве рек области отмечались ледостав, ледостав с полыньями, закраинами, вода на льду. На Вятке в районе Кирова, Котельнича, Вятских Полян наблюдались подвижка, разводья, ледоход, на большинстве рек области - подъём уровня воды от одного сантиметра (в Оричевском районе) до 83 см (в г. Котельниче). Вскрытие реки Вятки ожидали в конце первой - начале второй декады апреля, на три - шесть дней раньше средней нормы.

В Пижанском, Зуевском районах и г. Кирове были случаи подтопления придомовых территорий, однако на 8 апреля вода от придомовых территорий отошла.

В начале этой недели на контроле оставалась ситуация с подтоплением низководного металлического моста в Кикнурском муниципальном округе. Подтопление моста происходит ежегодно в период половодья. Все меры для жизнеобеспечения территорий приняты. Для жителей создан необходимый запас продуктов питания, медикаментов. Пожарная безопасность обеспечивается силами муниципальной пожарной охраны села Цекеево. Переправа населения проводится тремя лодками.

К 8 апреля были проведены работы по закрытию движения и снятию 11 мостов в восьми муниципальных образованиях. В населенные пункты завезены продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. Имеются фельдшерско-акушерские пункты.

Фото: управление МЧС по Кировской области.

Как сообщает региональное управление МЧС, сейчас проходит подготовка к половодью. Общая группировка сил и средств, которые подготовлены к паводку, насчитывает девять тысяч специалистов, более 2300 единиц техники и 167 плавательных средств.

Для осуществления контроля за паводковой обстановкой и оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации и происшествия в муниципальных образованиях организована работа 47 оперативных групп.

По наихудшему сценарию развития половодья, в зонах возможного подтопления в Кировской области могут оказаться до 43 населенных пунктов в 23 муниципальных образованиях.

В области подготовлено 40 мест под пункты временного размещения. В случае необходимости люди смогут временно туда переехать.

В населенных пунктах спланировано обеспечение населения питьевой водой и водой для технических нужд, продуктами питания, предметами первой необходимости, медикаментами.

В Кировской области продолжаются облеты территорий, попадающих в зону возможного подтопления

Фото: управление МЧС по Кировской области.

Для мониторинга ледовой и паводковой обстановки на водоёмах региона сотрудники МЧС используют беспилотники вертолётного типа. Специалисты применяют дроны не только в качестве средства наблюдения. С их помощью в центре управления в кризисных ситуациях составляют ортофотопланы местности.

На них представлены земная поверхность и объекты с точной привязкой к заданной системе координат. Создаются планы на основе снимков, полученных во время аэрофотосъемки. Сравнивая изображения, можно спрогнозировать неблагоприятные и опасные явления, связанные с подтоплением территорий.

МЧС подчёркивает, что все необходимые разрешения для проведения полётов имеются. Спасатели просят отнестись к их работе с пониманием и сохранять спокойствие.

Артур БРОДИН.

Памятка для населения:

- уточните границы подтопления в районе проживания;

- следите за прогнозами погоды и за сообщениями-метеосводками;

- очистите двор от снега и мусора;

- вещи и еду из погребов и подвалов поднимите на чердаки;

- подготовьте водооткачиваюшие средства, бытовые электронасосы (по возможности), вёдра, лопаты и т.д.;

- пожилых, больных людей и детей из потенциально затопляемых микрорайонов лучше заранее перевезти в безопасные места.

Если ваш дом попал в объявленный район затопления:

- отключите газ, воду и электричество;

- постарайтесь собрать всё, что может пригодиться: плавсредства, спасательные круги, верёвки, лестницы, сигнальные средства.

С получением предупреждения об эвакуации:

- соберите трёхдневный запас питания (возьмите энергетически ценные и детские продукты питания: шоколад, молоко, воду и т. п.);

- подготовьте тёплую практичную одежду;

- подготовьте аптечку первой помощи и лекарства, которыми вы обычно пользуетесь;

- заверните в непромокаемый пакет пас­порт и другие документы;

- возьмите с собой туалетные принадлежности и постельное бельё;

- при наличии времени забейте окна и двери.

Если начался резкий подъём воды:

- необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место (верхние этажи и крыши зданий, деревья) и быть готовыми к организованной эвакуации по воде с помощью различных плавсредств или пешим порядком по бродам;

- не следует поддаваться панике и терять самообладание, а надо принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи;

- нужно применять для самоэвакуации по воде различные плавсредства (лодки, плоты из брёвен и других плавучих материалов, бочки, щиты, двери, обломки деревянных заборов, столбы, автомобильные камеры и т.п.).

Если вы обнаружили пострадавших при наводнении:

- заметив пострадавших на крышах зданий, возвышенных местах, деревьях, необходимо срочно сообщить об этом экстренным службам;

- при наличии плавсредств следует принять меры к спасению пострадавших;

- при отсутствии плавсредств нужно соорудить простейшие плавучие средства из подручных материалов.

При любых обстоятельствах сохраняйте спокойствие и самообладание: вам обязательно придут на помощь!

Единый телефон вызова экстренных служб - 112.