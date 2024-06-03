Вуз без бумаги. На Госуслугах появились электронные студенческие билеты и зачётные книжки

Об эксперименте сообщило в своём телеграм-канале Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Электронный студенческий билет доступен с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025-го. Доступ к документу могут получить студенты программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторы и аспиранты.

В Минцифре сообщили, что сведения о студенческом билете и зачётной книжке доступны на портале госуслуг. В самом приложении «Госуслуги» студенческий билет представлен в виде QR-кода. Проверяющий может отсканировать его при помощи камеры смартфона. Электронный студенческий билет не отменяет обычного билета. Студент может одинаково пользоваться двумя документами.

Для чего вводится новый электронный документ? «В первую очередь - для прохода через систему контроля, управления доступом на территории вуза. Второй вариант - это льготный проезд на транспорте. Ну и, наконец, третий большой сценарий - применение студенческого для льготного посещения культурных учреждений, спортивных мероприятий», - сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

Как пояснили в министерстве, пока что это эксперимент. Участие в нём добровольное как для колледжей и вузов, так и для их студентов.

Мнение преподавателя

Своим мнением о новшестве поделился доцент кафедры теории и истории, государства и права Вятского государственного университета кандидат исторических наук Александр Сергеев.

Александр Валентинович рассказал, что электронные зачётные книжки в Вятском госуниверситете работают на ресурсах самого вуза уже давно. Размещение зачётки на Госуслугах упрощает процесс отслеживания информации самими студентами и даёт возможность быстрого просмотра своих оценок.

Кроме того, Сергеев отметил, что в случае необходимого предъявления студенческого билета уащийся вуза без всякого затруднения может сделать это при помощи QR-кода.

«Безусловно, это хорошее начинание в условиях всеобщей цифровизации, которая идёт в современном мире и в том числе в России. Я считаю, что этот эксперимент нужно поддержать. Он будет удобен для всех», - подытожил сказанное преподаватель ВятГУ.

На страже порядка

Нововведение напрямую касается тех, кто изо дня в день стоит на страже внутриуниверситетского порядка, впускает и выпускает обучающихся, контролирует дисциплину.

Галина Иосифовна Лобастова работает охранником в 14-м корпусе ВятГУ. Каждую смену она вместе с напарницей досконально проверяет студенческий билет у каждого, кто заходит в учебное заведение, ведь негоже кого попало впускать.

«Здравствуйте», - слышатся приветливые голоса студентов. Все спешат на учёбу. Галина Иосифовна говорит, что работа ей нравится, а проверять бумажные пропуска не доставляет никакого труда.

К эксперименту с электронными пропусками сотрудник охраны относится положительно: «Я считаю, что нужно пробовать. Конечно, за этим необходимо наблюдать в действии».

Внедрение цифровых технологий Галина Иосифовна сравнила с походом к врачу во времена отсутствия компьютерной техники. «Когда мы были молодыми, то в поликлиниках врачи карточку заполняли от руки, поэтому очередь продвигалась гораздо быстрее. Сейчас же всё печатается на ноутбуке, и из-за этого сидишь дольше. Тут ситуация схожая. Пока ребята приложат свои телефоны к прибору, образуется очередь, потому что иногда они целой толпой, человек по десять, заходят», - считает Галина Лобастова.

В жизни случается всякое. Нередко сонные студенты, спешившие к первой паре, забывают «студак». Однако, оказывается, оставленный дома документ не является причиной пропуска занятий, потому что в корпус могут впустить и по электронной зачётной книжке, которая имеется у каждого студента ВятГУ в личном кабинете. «Они находят свою зачётку в личном кабинете, показывают нам фотографию и проходят», - поясняет Галина Иосифовна.

Студенты - за

Что же думают те, для кого непосредственно и был организован данный эксперимент? Студентка первого курса факультета филологии и медиакоммуникаций ВятГУ Алина Печеницына признаётся, что ей такая процедура предъявления студенческого билета кажется удобной. «Почти каждый хоть раз за время учёбы забывал студенческий билет, и ему приходилось возвращаться домой. Мне кажется, что Госуслуги вновь упростят нам жизнь», - говорит Алина.

Девушка подчёркивает, что электронные пропуска вовсе не отменяют обязательного ношения в кармане бумажного удостоверения: «Мне нравится, что электронные пропуска полностью не заменят привычных нам бумажных документов, так как в любое время нас может подвести мобильная связь или батарейка на телефоне».

Студентка видит в такой системе только плюсы. «Когда мы собираемся куда-то помимо учебного заведения, то попросту забываем положить в сумочку бумажный пропуск, поэтому портал госуслуг, как никогда, будет удобен. При походе в театр или музей, а также во время поездки в общественном транспорте мы сможем предъявить электронный документ и получить скидку», - уверена Алина Печеницына.

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото автора.