Вторая жизнь «Микромата»

Есть на кировском заводе «Сельмаш» оборудование со своей историей. Несмотря на большой стаж работы, оно имеет хороший запас прочности и по-своему уникально. Технари предпочитают такое оборудование восстанавливать и возвращать к жизни. Хотя процесс этот ой какой нелегкий.

О том, как проходила модернизация координатно-расточного станка, рассказали инструментальщики - начальник техбюро завода «Сельмаш» Вадим Савиных и Виталий Королятин, токарь-расточник с 20-летним стажем.

Станок был изготовлен в Германской Демократической Республике в конце 80-х годов прошлого века на заводе Mikromat. По­этому между собой инструментальщики его величают «Микроматом». Несмотря на солидный возраст, техника до сих пор не потеряла своей актуальности. На станке можно выполнять несколько типов операций: сверлильные, фрезерные, расточные. Потенциал большой. Можно делать крупные, сложные детали. К тому же модернизировать станок было в разы дешевле, чем покупать новый. Сравните: модернизация обошлась в 1,9 млн рублей, а стоимость нового станка около 40 млн рублей. Но главные преимущества «Микромата» - жесткость станины и высокая точность работы.

В свое время станок встал из-за того, что вышли из строя оптические линейки осей. Купить новые можно было только в Германии. Во время ремонта корпуса, когда цех работал практически под открытым небом, станок залило. В результате из строя вышли многие детали, обеспечивающие точность обработки изделий. Несколько раз станок пытались отремонтировать на заводе своими силами, но ничего не вышло. 15 лет оборудование простояло.

- Потенциал у станка большой, он нужен заводу, - считает Вадим Савиных.

В конце 2022 года станок решили модернизировать. За дело взялись специалисты фирмы ООО «Инжиниринговая компания «Промстанкосервис». Они заменили оптические линейки, приводы осей, силовой шкаф управления. Но главное - установили стойку ЧПУ и перевели станок с ручного на числовое программное управление. Летом 2023 года его запустили и сделали первую контрольную деталь. Результат по качеству был отличный. Далее к работе приступила ремонтная служба ИНП, которая провела полную ревизию оборудования. В процессе стало понятно, где слабые места. Сначала вышел из строя шпиндель, пришлось менять подшипник. Потом перестали переключаться обороты. После этого пришлось промывать гидравлику, менять масло, клапаны и фильтры. Проблемы накатывали как снежный ком. Сказались годы простоя. Работали по принципу «что-то вылезло - исправили».

Более или менее бесперебойную работу «Микромата» наладили три месяца назад. Но процесс обкатки продолжается до сих пор. Постоянно всплывают ка­кие-то неполадки. Тем не менее модернизированный станок позволяет выполнять план, и даже с небольшим запасом. Виталий Королятин работает на «Микромате» и сам участвовал в его восстановлении. Есть с чем сравнить.

- Новая стойка с программным управлением добавила станку больше универсальности, - считает Виталий. - А ещё высокую скорость изготовления и точность. Раньше на операции в ручном режиме приходилось тратить два-три часа. А сейчас станок всё делает сам. На нём можно и простенькую разметку сделать, и вырезать точные пазы. После модернизации станок позволяет делать более сложные детали. Не только по прямой из точки А в точку Б, как раньше, но и вырезать сложный контур. Нужно просто написать программу.

Сейчас в инструментальном цехе работают ещё четыре координатно-расточных станка отечественного производства. Но «Микромат» отличается от других размерами рабочего стола

(900 х 1400 мм), который может работать в разных режимах. Он двигается в горизонтальной плоскости по двум осям координат. В то же время шпиндель перемещается по вертикали. Верхняя траверса со шпинделем может подниматься до 630 мм. Благодаря этому на «Микромате» можно делать очень крупные детали за один установ.

Помимо рабочего стола, станок комплектовался электромеханическим оптическим поворотным столом Carl Zeiss диаметром 800 мм. Этот стол тоже со временем вышел из строя. К счастью, его удалось восстановить и подключить к станку, в чём снова помогли специа­листы «Промстанкосервиса» совместно с ремонтной службой ИНП.

В общем, не зря инструментальщики прошли такой сложный путь и дали оборудованию вторую жизнь.