Вступают в силу в сентябре

В сентябре в России вступают в силу десятки федеральных законов и постановлений. Организованным туристам теперь должны выписывать электронные путевки, собственников жилья защитят от недобросовестных управляек, перед капремонтом учтут реальное состояние дома, а оформить льготу по ЖКХ можно будет через портал госуслуг.

К подъёму флага!

Фото avatars.dzeninfra.ru.

С 1 сентября вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории Государственный флаг России обязаны все образовательные организации. Такие нормы содержит федеральный конституционный закон от 23 марта 2024 года № 1-ФКЗ.

Документ вносит поправки в Закон «О Государственном флаге Российской Федерации», а конкретно - в часть 2 статьи 4, которая регламентирует порядок размещения флага. Прежде там было записано, что государственный флаг должен постоянно висеть на зданиях общеобразовательных организаций или быть установлен на их территориях.

В обновленной редакции закона заменили всего одно слово - «общеобразовательные» на «образовательные». То есть флаг теперь должен быть у всех учебных заведений - не только у школ, но и у детсадов, колледжей и вузов, а также у организаций дополнительного образования.

Развод резко подорожает

С 650 рублей до пяти тысяч вырастет 9 сентября госпошлина за подачу искового заявления о расторжении брака. Также с 300 рублей до десяти тысяч вырастет госпошлина за обращение с заявлением о признании физлица банкротом. Подорожают и другие аналогичные услуги.

Кроме того, установлены пошлины при подаче заявления о пересмотре судебных постановлений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам или заявления о выдаче дубликата исполнительного листа.

Леса для спорта

В рекреационных зонах разрешили строить лыжные трассы, велопешеходные дорожки, а также пункты проката.

По закону часть лесных участков может быть передана под рекреационную деятельность, то есть под организацию мест для отдыха и занятий спортом. С 1 сентября 2024 года на таких землях разрешено возводить объекты, предназначенные для рекреационных услуг. Их перечень утвердил кабмин. Это, например, пляжи, бассейны, душевые кабины, площадки для игр, зоопарки, музеи, терминалы, а также трассы, дорожки, пункты проката.

Турпутёвка в интернете

Туроператоров обязали вносить данные о путевках в электронную систему. Если такой информации там не будет, то по федеральному закону от 28 мая 2022 года № 148-ФЗ компанию исключат из реестра туроператоров.

Агентство обязано передать сведения в систему электронных путёвок за 24 часа до начала тура, если договор по туристическому продукту заключён меньше чем за 30 дней до его начала. Клиент сможет проверить данные о своём туре на сайте.

Новые правила для дорожных камер

Камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, теперь должны иметь сертификат и действующее свидетельство о метрологической поверке, а также фиксировать все нарушения в зоне своего обзора. Закон вступил в силу 1 сентября.

Решение о размещении на дорогах средств видеофиксации должны принимать территориальные органы МВД по запросу владельца дороги или уполномоченных органов исполнительной власти региона, по территории которого проходит трасса, где планируют разместить камеру.

С координатами установки камер можно будет ознакомиться на сайте МВД.

В населенных пунктах дорожные камеры можно устанавливать на расстоянии не менее одного километра, вне населенных пунктов - не менее пяти километров. Зоны действия стационарных, передвижных и мобильных комплексов не должны пересекаться.

Кого не высадят из транспорта

Фото vedom.ru.

Список категорий пассажиров, которых ни при каких обстоятельствах нельзя высаживать из транспорта, расширили федеральным законом от 4 августа 2023 года № 484-ФЗ. Запрещено высаживать детей, а также людей с ограниченными возможностями здоровья из-за угрозы их жизни. Штрафы для нарушителей составят: для водителя - пять тысяч рублей, для должностного лица - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

По закону пассажиры, отказавшиеся оплатить проезд, должны покинуть автобус, троллейбус или трамвай на ближайшей остановке. Это требование не распространяется на детей в возрасте до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. Штрафы за их высадку без билета ввели еще в 2021 году.

Новое в обслуживании лифтов

Фото www.siapress.ru.

С 1 сентября введены новые правила использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, кроме эскалаторов метро.

Актуализированными правилами закреплены обязанности владельцев лифтов и специализированных организаций по монтажу, демонтажу, эксплуатации, а также по ремонту и обслуживанию таких объектов.

Указано, что устранение неисправностей, не связанных с капремонтом лифта, не должно превышать 24 часов с момента его остановки. Если лифт остановлен на более долгий срок, необходимо повесить на дверях шахты и на этажах объявления о том, что лифт не работает, а также ограничить в него доступ посторонних.

Учет лифтов должны вести в реестре Ростехнадзора, подать такую заявку можно через Госуслуги.

Капремонт назначат по износу

С 1 сентября вступили в силу изменения в Жилищный кодекс РФ. Согласно им, от степени износа многоквартирного дома (МКД) будут зависеть сроки проведения капитального ремонта.

Решение о проведении обследования может принять регион, а также собственники помещений в МКД. Однако в последнем случае обследование будет проводиться за их счет.

Кроме того, уточняется, что само обследование могут проводить только члены саморегулируемых организаций в области проектирования и изыскательской деятельности.

Процедура нужна, чтобы оценить соответствие состояния МКД нормативным требованиям и обеспечить своевременность капремонта.

Защита от недобросовестных УК

В реестр дисквалифицированных лиц будут вносить сведения об учредителях управляющих компаний, лицензии которых аннулированы. Такой федеральный закон начал действовать с 1 сентября.

Учредители управляющих компаний, лицензии которых аннулированы, не смогут вновь создавать такие же организации, пока не вернут себе доброе имя.

Для получения или продления лицензии на управление УК у соискателей не должно быть:

• неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие;

• привлечений к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований в течение трех лет;

• записей о банкротстве в едином федеральном реестре также в течение трех лет.

Субсидию на ЖКХ оформят на Госуслугах

Фото hkola-internat4.kemobl.ru.

При желании за выплатой можно будет по старинке обратиться в МФЦ. Это следует из постановления кабмина, которое вступает в силу 25 сентября.

Для получения субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг. Основная часть документов будет запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Напомним, право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.

Поменять оператора связи

1 сентября начали действовать новые правила оказания услуг телефонной связи. Теперь можно подать заявление о переносе номера к другому оператору мобильной связи через интернет, а также расторгнуть договор с компанией связи в любое время, если предоставленные услуги оплачены.

Кроме этого, по новым правилам оператор связи должен информировать абонента о тарифах на услуги телефонной связи и о зоне покрытия сети, а также принимать информацию о технических неисправностях. Делать это можно в личном кабинете на сайте или в приложении, с помощью смс-сообщения, при звонке абонента в информационно-справочную службу. Среди новшеств и возможность оператора отказать в обслуживании сим-карт, приобретенных компанией для своих сотрудников, если данные о работниках не представлены или недостоверны.

Экоактивистов пустят на проверки

Расширены полномочия общественных инспекторов по охране окружающей среды. Кроме выездных проверок, экоактивисты могут присутствовать на открытых заседаниях комиссий, а также в рейдах.

Также изменён порядок получения юрлицами и ИП комплексных экологических разрешений, представления отчётности о выполнении нормативов утилизации и уплаты экологического сбора.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Подготовлено по материалам «Парламентской газеты» (pnp.ru).