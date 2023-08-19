Встретили со скепсисом. В Кирове УДПИ и «Кировсвет» слили в Дирекцию благоустройства
ЖКХ
Фото: киров.рф
Август - самый, пожалуй, напряженный месяц в жизни большого города. Коммунальщики перекладывают тепловые и водопроводные сети, дорожники ремонтируют улицы и тротуары, во дворах многоэтажек приводят в порядок территорию и устанавливают детские площадки. Да мало ли еще в этот период забот у городской власти?
В Кирове тоже всё кипит, как кастрюли на плите у хорошей хозяйки. Однако августовская активность городских служб вызывает со стороны кировчан больше критики, чем благостного умиления сделанным.
И дело не только в перекопанных дорогах и тротуарах, где сил у «Т Плюс» хватило лишь на то, чтобы раскурочить асфальт, а вот доделать начатое - нет. Так и стоят траншеи сирые и безлюдные.
Но даже если где-то работа кипит, всё равно претензий немало. То деревья срубят не там и не так, то при прокладке уличного освещения корни у лип и рябин повредят, то ещё что-нибудь. Да и к уборке улиц и к содержанию скверов, парков и аллей есть вопросы.
До последнего времени сферой благоустройства Кирова занималось управление дорожной и парковой инфраструктуры (УДПИ). И худо-бедно оно что-то делало. Хотя, как считают жители областного центра, скорее худо, чем бедно. Может быть, поэтому глава городской администрации Вячеслав Симаков решил поправить дело и реорганизовать это управление, объединив его с казенным учреждением «Кировсвет».
Анонс этих перемен был объявлен еще в марте этого года. А вот новое объединенное учреждение, которое получило название «Дирекция благоустройства города Кирова», заработало лишь с начала августа.
- Решение об этом принято в связи с необходимостью более эффективного использования муниципального имущества, оптимизации бюджетных расходов и повышения уровня заработной платы сотрудников, - пояснили в мэрии.
«Нарезали» дирекции и зону ответственности. По словам городских чиновников, она будет курировать реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также региональных и муниципальных программ благоустройства городской территории и установки наружного освещения.
Новое учреждение уполномочено заключать муниципальные контракты на выполнение работ и оказание услуг по содержанию, ремонту, в том числе капитальному, дорог, мостов и иных транспортных сооружений, по оснащению, обслуживанию и модернизации систем видеонаблюдения, по благоустройству (включая озеленение города) и наружному освещению.
Однако тут же эта городская институция вместо сокращения штата, то есть заявленной оптимизации, начала набирать новых сотрудников. Как сообщила горадминистрация, на сегодня открыто пять вакансий ведущих специалистов. За счет чего они образовались, не указывается. Вот только вряд ли потому, что кто-то добровольно освободил место «у кормушки». Впрочем, это лишь догадки.
А вот что не вызывает сомнений, так это то, что случившееся объединение вряд ли снимет сразу все претензии кировчан к благоустройству областной столицы. Ведь иначе и быть не могло. Многие не забыли, как часто до этого реформировали УДПИ, ставшее базовым в новой дирекции, как в нём «как перчатки» менялись директора. И что в результате? А всё то же самое.
Не случайно в интернете уже появились скептические замечания по поводу новости о рождении Дирекции благоустройства. И сводятся они к знаменитой фразе баснописца Ивана Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь…»
Иван ТРОФИМОВ.
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