Встретили со скепсисом. В Кирове УДПИ и «Кировсвет» слили в Дирекцию благоустройства

Фото: киров.рф

Август - самый, пожалуй, напряженный месяц в жизни большого города. Коммунальщики перекладывают тепловые и водопроводные сети, дорожники ремонтируют улицы и тротуары, во дворах многоэтажек приводят в порядок территорию и устанавливают детские площадки. Да мало ли еще в этот период забот у городской власти?

В Кирове тоже всё кипит, как кастрюли на плите у хорошей хозяйки. Однако августовская активность городских служб вызывает со стороны кировчан больше критики, чем благостного умиления сделанным.

И дело не только в перекопанных дорогах и тротуарах, где сил у «Т Плюс» хватило лишь на то, чтобы раскурочить асфальт, а вот доделать начатое - нет. Так и стоят траншеи сирые и безлюдные.

Но даже если где-то работа кипит, всё равно претензий немало. То деревья срубят не там и не так, то при прокладке уличного освещения корни у лип и рябин повредят, то ещё что-нибудь. Да и к уборке улиц и к содержанию скверов, парков и аллей есть вопросы.

До последнего времени сферой благоустройства Кирова занималось управление дорожной и парковой инфраструктуры (УДПИ). И худо-бедно оно что-то делало. Хотя, как считают жители областного центра, скорее худо, чем бедно. Может быть, поэтому глава городской администрации Вячеслав Симаков решил поправить дело и реорганизовать это управление, объединив его с казенным учреждением «Кировсвет».

Анонс этих перемен был объявлен еще в марте этого года. А вот новое объединенное учреждение, которое получило название «Дирекция благоустройства города Кирова», заработало лишь с начала августа.

- Решение об этом принято в связи с необходимостью более эффективного использования муниципального имущества, оптимизации бюджетных расходов и повышения уровня заработной платы сотрудников, - пояснили в мэрии.

«Нарезали» дирекции и зону ответственности. По словам городских чиновников, она будет курировать реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также региональных и муниципальных программ благоустройства городской территории и установки наружного освещения.

Новое учреждение уполномочено заключать муниципальные контракты на выполнение работ и оказание услуг по содержанию, ремонту, в том числе капитальному, дорог, мостов и иных транспортных сооружений, по оснащению, обслуживанию и модернизации систем видеонаблюдения, по благоустройству (включая озеленение города) и наружному освещению.

Однако тут же эта городская институция вместо сокращения штата, то есть заявленной оптимизации, начала набирать новых сотрудников. Как сообщила горадминистрация, на сего­дня открыто пять вакансий ведущих специалистов. За счет чего они образовались, не указывается. Вот только вряд ли потому, что кто-то добровольно освободил место «у кормушки». Впрочем, это лишь догадки.

А вот что не вызывает сомнений, так это то, что случившееся объединение вряд ли снимет сразу все претензии кировчан к благоустройству областной столицы. Ведь иначе и быть не могло. Многие не забыли, как часто до этого реформировали УДПИ, ставшее базовым в новой дирекции, как в нём «как перчатки» менялись директора. И что в результате? А всё то же самое.

Не случайно в интернете уже появились скептические замечания по поводу новости о рождении Дирекции благоустройства. И сводятся они к знаменитой фразе баснописца Ивана Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь…»

Иван ТРОФИМОВ.