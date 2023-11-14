Встречать зиму без крыши и балконов? Люди обратились за помощью в Народный фронт

В июне в жилом доме № 20 на улице Большевиков в посёлке Суна просели лоджии. Трёхэтажка стала похожа на букву «м». По фасаду поползли трещины, перестали открываться окна. Некоторые жильцы дома своими силами даже вырезали стеклопакеты, чтобы стёкла не лопнули.

После многочисленных жалоб власти обследовали дом. Как оказалось, лоджии в аварийном состоянии, а центрально-опорная конструкция дома частично разрушилась. Глава Сунского района сообщил жильцам, что в Фонд капремонта будет направлен пакет документов для проведения срочных ремонтно-восстановительные работ.

По словам жильцов дома, 19 сентября на объекте появились рабочие. Они демонтировали аварийные лоджии, а вместе с ними - и часть крыши. На этом активность закончилась. И вот больше месяца в доме никто не появляется.

Крышу закрыли синим брезентом, однако его раздувает ветром. Из-за этого на чердак попадают дождевая вода и снег, а затем всё это стекает в квартиры жильцов верхних этажей. Люди жалуются на постоянные протечки - на потолках появились жёлтые разводы. В комнатах расставлены тазы и вёдра. Пострадал от воды и подъезд.

Жильцы дома не знают, кто занимался ремонтом здания. По их словам, на его фасаде нет паспорта проведения работ, в котором должна быть указана информация о подрядчике. На сайте Фонда

капремонта тоже нет никаких сведений. Известно, что капитальный ремонт фасада и фундамента этого дома запланирован только на 2049 год.

Люди не знают, что делать, поэтому обратились за помощью в Народный фронт.

«Дом построен в 1999 году. Согласно официальной информации, износ составляет всего десять процентов. Но с учётом того, что просели балконы и пришлось вскрывать крышу, эту цифру уже нужно переоценивать. Начавшиеся протечки усугубят состояние дома. Будем выяснять, по чьей вине стало возможно такое безалаберное отношение и к самому дому, и к его жильцам», - рассказала руководитель регионального отделения Народного фронта Валерия Черемисинова.

Народный фронт направил обращение в прокуратуру.