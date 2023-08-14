Всем миром против врага. В Кирове открыта выставка трофеев с полей СВО

Фото С. Цапаева (Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина).

В кировском Музее воинской славы открылась постоянная экспозиция, посвященная участию российских военнослужащих в специальной военной операции.

Экспозиция не имеет определенного названия, ибо экспонаты, представленные посетителям, говорят сами за себя.

Прежде всего новый проект - о мужестве, о великом порыве неравнодушных граждан, о единстве. А еще - о зарождении украинского нацизма, о трофеях, какие привезли наши бойцы из зоны специальной военной операции. Это оружие и оборудование, в том числе иностранного производства, используют в зоне СВО боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Есть, пожалуй, самые неприятные экспонаты - пропагандистская литература, которая долгие годы активно и массово выходила в некогда миролюбивом соседнем государстве. Она рассчитана прежде всего на молодую аудиторию. Ту самую, которая «зиговала» под знаменами с нацистской символикой, скакала с идиотскими репликами: «Москаляку на гиляку!», сносила памятники освобождавшим от фашистов Украину великим советским полководцам и переименовывала улицы, названных в честь тех же советских героев-победителей. Есть одна ужасная фраза на витрине, принадлежащая известному пронацистскому телеведущему: «Если у меня появится возможность уничтожать русских, сделаю это не задумываясь!»

Я долго стоял у стенда, на котором представлены материалы, рассказывающие о боевой и повседневной жизни российских военнослужащих. Вспомнил недавний, ставший знаменитым эпизод, когда командир Алёша на одном танке пошёл против вражеской колонны. Позже он сказал телерепортёрам, что выполнял обычную работу. А ещё добавил, что, действительно, немецкие «Леопарды» очень хорошо горят, они с нетерпением ждут встречи с «Абрамсами», которые Запад тоже хочет поставить для украинских военнослужащих. И таких ге­роических моментов ежедневно происходит множество.

На открытие пришел вятский мобилизованный Александр (позывной «Барс»). Он воспитанник военно-пат­риотического клуба (ВПК) «Рубеж», которым руководит Алексей Топин, в прошлом - боевой офицер, имеющий многочисленные государственные награды, герой моих очерков.

- Я всегда любил военное дело, в этом помог и мой наставник Алексей Михайлович. Все его уроки очень востребованы в непростых условиях. Спокойно работал, пока не пришла повестка из военного комиссариата, - сказал на открытии «Барс». - В числе мобилизованных оказался в зоне СВО. Мы все как одна семья.

Александр-«Барс» пришел не с пустыми руками. Он принес целый рюкзак бесценных военных трофеев. Сначала достал свой поясной ремень, пробитый осколками (теперь он только для музейных стендов и годится), куртку натовского образца, принадлежавшую украинскому военнослужащему, коробку из-под боеприпасов, вероятно производства Германии. И еще много тех вещей, какие оставляют на поле боя поверженные вэсэушники.

- Мы всегда благодарны любой помощи, поступающей с родной земли, - продолжил вятский боец. - Особенно востребованы маскировочные сети, которые плетут кировчане. Они закрывают от беспилотников противника наши позиции. Ценим добрые и тёплые слова в письмах детей и всех, кто поддерживает нас. Мы всегда уверены, что победим!

Конечно же, Александр заметно волновался: не привык выступать перед гражданской аудиторией. С сентября прошлого года он держит в руках оружие, с которым сражается против нацистов.

На открытии случилось еще одно событие. Медалью «За личный вклад в военно-патрио­тическую работу среди участников специальной военной операции» Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации сотрудники областного военного комиссариата наградили Дарью Бычкову - волонтёра, жену военнослужащего, выполняющего задачи в СВО. По кругу медали сверху расположена надпись: «Мы - русские, мы всё одолеем».

Она тоже воспитанница ВПК «Рубеж». В представлении к награде руководитель клуба Алексей Топин скромно и довольно сухо написал: «Выпускница ВПК «Рубеж». Супруга мобилизованного. С первых дней СВО активно принимает участие в поддержке и обеспечении наших вои­нов. Является активным сотрудником фонда «За Вятку», Комитета семей воинов Оте­чества, движения «Золотые руки ангела». Неоднократно проводила сборы средств, закупку и отправку экипировки нашим бойцам. Лично участвовала в сопровождении более 15 гуманитарных конвоев в зону СВО, причем в нескольких случаях доставляла экипировку самостоятельно в одиночку. Мама двоих сыновей».

Я задал ей несколько вопросов.

- Дарья Михайловна, с чего началась ваша военно-патрио­тическая и волонтёрская деятельность?

- Сегодня уже сказали, что я занималась в военно-патрио­тическом клубе «Рубеж». Алексей Михайлович, можно сказать, мой второй папа. С детства любила военное дело. Вот и сейчас сотрудничаю с различными благотворительными фондами.

- Когда первый раз прибыли с гумконвоем к нашим бойцам?

- Когда мобилизованные ребята еще находились на учениях на территории России. То­гда я организовала поездку для жён военнослужащих, чтобы они могли с ними пообщаться, обнять их. Затем приехала во второй раз уже с гумпомощью в Ростовскую область, непосредственно перед отправкой ребят в зону проведения спецоперации.

- Во фронтовой зоне находятся не только мобилизованные, но и военнослужащие-контрактники, бойцы добровольческих формирований. Всем ли доходит необходимая помощь с родной земли?

- Мы работаем по заявкам. И, разумеется, никто не остаётся без внимания волонтёров.

- Ваш супруг сейчас в отпуске. Не хочет остаться дома?

- В зоне СВО он находится с сентября прошлого года. Поначалу проходил учёбу в полевом лагере. Непременно поедет обратно. У него принцип жизни такой - всегда идти до победы!

- Как он относится к вашим поездкам в зону СВО?

- Запрещает, но и для меня теперь это тоже смысл жизни.

- Когда в девяностые годы проходила контртеррористическая операция на Северном Кавказе, такого единения россиян не наблюдалось. А сейчас всё наоборот. Уже не раз писал о том, как кировчане самого разного возраста активно откликаются на любой призыв о помощи нашим бойцам - плетут маскировочные сети, шьют футболки и так далее. Это всё востребовано там?

- Конечно! Мы не отказываемся ни от какой помощи. И добрые письма тоже нужны. Всем миром победим врага!

Руководитель благотворительного фонда «За Вятку» Сергей Крутиков рассказал о деятельности своей структуры, которой скоро исполнится год. За это время неравнодушные граждане собрали более 150 миллионов рублей пожертвований (подробное интервью с ним «ВК» публиковал недавно). На эти средства закупали беспилотники, тепловизоры, автомобили, предметы быта и гигиены. Помогали не только крупные предприятия и индивидуальные предприниматели. В сборе нужных для фронта и победы вещей участвовали пенсионеры, дети - все, кому небезразлична судьба Отечества.

В экспозиции широко представлены предметы специальной экипировки и обмундирования, образцы оружия, бронезащиты и специальных средств, используемых военнослужащими. Среди экспонатов - различные боеприпасы, мины и взрывные устройства, обезвреженные в районах выполнения боевых задач.

- Материалы экспозиции - пример того, что бывает, когда забываешь своё прошлое и пытаешься жить новой, кем-то придуманной историей. Новый проект даёт возможность задуматься о своей идентичности, о правильности выбора. Через знание истории и почитание своих традиций мы воспитываем историю нашей страны, - сказала депутат Кировской городской думы, ректор Вятского государственного агротехнологического университета Елена Симбирских.

А. ВЯТКИН.