Всей семьёй в музей. В КО Всероссийская акция «Ночь музеев» собрала около 10 тысяч семей - свыше 30 тысяч человек

Акцию, которая в этом году была посвящена теме «Из поколения в поколение. Семейные реликвии», поддержали более 40 вятских учреждений культуры, которые подготовили для своих посетителей порядка 200 мероприятий, сообщает пресс-центр регионального правительства. Многие музеи были украшены символикой 650-летия города Кирова, которое отмечается в этом году.

Жители региона подключились к событиям акции «Ночь музеев» семьями, вместе с детьми, а многие и несколькими поколениями. Так, в кировском областном краеведческом музее побывала семья из девяти человек: трое детей, их родители, а также бабушки и дедушки.

Как рассказали сотрудники музея, предложенная программа была рассчитана именно на семейное посещение: разнообразные экспозиции, мастер-классы, на которых дети вместе с родителями мастерили, изготавливали столярные изделия, раскрашивали дымковскую игрушку, лепили глиняные фигурки, расписывали пряники.

На музейных площадках были организованы и концерты, спектакли для семейного просмотра, игры, викторины, анимационные представления.

Самому младшему посетителю «Ночи музеев» в Кирове не исполнилось еще и года. Одна из самых старших посетительниц - 83-летняя Антонина Леонидовна - рассказала, что приходит на «Ночь музеев» ежегодно вместе с дочерью, внучкой и правнуком, которому восемь лет.

- Ему, как и любому мальчишке, интересно всё, что связано с оружием, военной техникой, - и сегодня мы вместе с ним посмотрели выставку армейского вооружения и экипировки в Музее воинской славы, а потом побывали ещё и в краеведческом музее, - сообщила Антонина Леонидовна.

В этом году по сравнению с акцией 2023-го в два раза больше посетителей пришли в Детский космический центр.

Активно подключались к мероприятиям «Ночи музеев» и жители районов области, где также в этот день, 18 мая, бесплатно работали выставки.

Так, в доме-музее Яна Райниса в городе Слободском творческий коллектив из деревни Стулово представил музыкально-поэтический спектакль «Yes-сенин». Прошла пешеходная экскурсия «Знаменитые семьи дореволюционного Слободского».

Яранский районный краеведческий музей пригласил горожан на квест-игру «Сундучок семейных сокровищ». Там же состоялись «чайные посиделки у бабушки Агафьи» и мастер-классы от семейных Берегинь.

В Вятскополянском историческом музее прошли экскурсии «Ожившая история» и «Самоварный квест», работала выставка «Традиции оружейного мастерства».

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Фото Владислава Можейко и Вятскополянского исторического музея.