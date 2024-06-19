Всё растёт: и «квадраты», и цены

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Отрадно видеть, что строительство жилья в Кирове не прекращается. Молодым семьям будет где жить. Отрадно слышать, что это строительство наращивает обороты. Появляется гордость за наших строителей. Отрадно узнать, что планы областного правительства по части ввода в строй жилья будут выполнены на сто процентов. Кто-то из чиновников получит награду. Но эти позитивные новости совсем не означают, что квартиры стали доступнее для кировчан, а рядом с возведенными «человейниками» есть вся необходимая социальная инфраструктура - детсады, школы, поликлиники и пр. Вот только об этом чиновники предпочитают не говорить.

Одним из последних заявлений по части возведения жилья стал доклад заместителя председателя правительства Кировской области Алексея Жердева на очередном оперативном совещании при губернаторе. В своем кратком сообщении он доложил: по показателям комплексного развития территорий Кировская область вышла на третье место в стране, ввод многоквартирных домов в регионе вырос на 26 процентов по сравнению с прошлогодними данными, а к концу 2024-го построят 600 тысяч квадратных метров жилья, что будет означать выполнение плановых показателей.

Наши чиновники, конечно, любят в угоду большому начальству лакировать действительность. И на этом часто бывают пойманы («Вятский край» писал об этом казусе не раз). Но цифрам, которые назвал Жердев, можно верить. Хотя бы потому, что они не противоречат данным, которые приводит Кировстат.

Так, согласно информации статистического ведомства, на конец 2023 года в регионе в стадии строительства (без учета индивидуального строительства) числилось 117 жилых домов общей площадью 596,7 тысячи квадратных метров. Таким образом, их сдача обеспечит исполнение правительственных планов. Весь вопрос только к самим этим планам: их составители намеренно установили заниженные контрольные цифры, чтобы преподнести малосведущим гражданам очередную реляцию о прозорливости, мудрости и всесилии главного областного руководителя?

Не удивляет и цифра бурного роста строительства многоквартирных домов. В этом секторе домостроения, как сообщает Кировстат, в 2022 году произошел значительный спад - на 23 процента. И это падение не было компенсировано в 2023 году, когда рост составил 16 процентов. Поэтому нынче строители отыгрывают падение с небольшим запасом (хотя к концу года эта прибавка может измениться в сторону понижения).

Ну а насчет третьего места в стране по части комплексного развития территорий статистика не говорит ничего. Нет даже сведений о том, что кто-то такой рейтинг составляет. По словам областных чиновников, этим занимается Министерство строительства и ЖКХ РФ, но по каким параметрам и как там сравнивают регионы, непонятно. Поэтому здесь придется поверить Алексею Жердеву на слово. Ведь даже если он сказал неправду, поймать зампреда за руку не получится: данные вне публичного поля.

Кстати, если уж мы заговорили о рейтингах, то единый ресурс застройщиков опубликовал рейтинг кировских строительных компаний. По объему ввода жилья в лидерах оказались «Кировспецмонтаж», «Транс-Холдинг» и специализированный застройщик «СМУ-16». Они за пять месяцев текущего года ввели соответственно 13 тысяч 526 квадратных мет­ров, 7353 и 4575 кв. м жилья.

В то же время по общим объемам текущего строительства первая тройка выглядит иначе. Первое место в ней занимает Группа компаний «Железно». У нее сейчас строится 103 тыс. 826 кв. метров жилья. На втором месте - «Кировспецмонтаж». Он строит 101 тыс. 335 кв. метров жилья. Третье место досталось «Кировскому ССК», объем текущего строительства - 90 тыс. 328 кв. метров.

Смотришь на эти рейтинги, слушаешь Жердева, и сердце радуется: всё-то у нас, что нужно, есть - и мощные строительные компании, и растущие цифры ввода квадратных метров жилья. Вот только тот же Кировстат всю эту благость портит.

По данным статистики, в первом квартале текущего года цены на новостройки в Кировской области выросли по сравнению с четвёртым кварталом 2023-го в среднем на полтора процента, а жильё на вторичном рынке подорожало на 1,2 процента. И это только за первые три месяца. Что же будет к концу года? Верит хоть кто-нибудь, что квартиры будут дешеветь?

Таким образом, средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке жилья в Кировской области на конец первого квартала 2024 года составила 108 тысяч 47 рублей, на вторичном рынке - 79 тысяч 18 рублей. Область уверенно заняла шестое место в ПФО по стоимости «первички» и десятое - по ценам на «вторичку». Нужно ли говорить о том, что с доходами населения ситуация выглядит прямо противоположным образом?

Тут впору задуматься: кто же так подставляет вятского губернатора, уверенного в том, что с ростом количества квадратных метров цены на жильё будут падать, - то ли его собственные подчинённые, то ли строители, с которыми, как не раз упоминал сам глава региона, ему удалось договориться?

Иван ТРОФИМОВ.