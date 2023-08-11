Всё для Победы! Автомобили федеральных ведомств будут переданы из Кирова нашим военнослужащим на передовую!
ОБЩЕСТВО
Всё для Победы!
Автомобили федеральных ведомств будут переданы из Кирова нашим военнослужащим на передовую!
Речь об автомобилях, нормативный срок службы которых подходит к концу, но они находятся в хорошем состоянии.
Такое решение принято Правительством РФ по инициативе Народного фронта. Сейчас активисты занимаются осмотром и оценкой состояния таких авто в Кирове. Нашли уже несколько машин УАЗ и ГАЗ, которые требуют минимального ремонта.
В этом общественникам понадобится помощь кировчан. Народный фронт объявляет сбор средств на ремонт этих автомобилей. Перевести любую посильную сумму можно в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для Победы" по ссылке: https://pobeda.onf.ru/requirements/kirovskaya
Также будут рады безвозмездной помощи по приведению этих машин в порядок от автосервисов, магазинов автозапчастей и резины. Звоните нам по телефону 25-18-23.
Давайте поможем нашим военнослужащим поскорее вернуться домой с победой! Машины высокой проходимости, которые мы с вами подготовим для них, очень им пригодятся.
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