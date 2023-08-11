Всё для Победы!

Автомобили федеральных ведомств будут переданы из Кирова нашим военнослужащим на передовую!

Речь об автомобилях, нормативный срок службы которых подходит к концу, но они находятся в хорошем состоянии.

Такое решение принято Правительством РФ по инициативе Народного фронта. Сейчас активисты занимаются осмотром и оценкой состояния таких авто в Кирове. Нашли уже несколько машин УАЗ и ГАЗ, которые требуют минимального ремонта.

В этом общественникам понадобится помощь кировчан. Народный фронт объявляет сбор средств на ремонт этих автомобилей. Перевести любую посильную сумму можно в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для Победы" по ссылке: https://pobeda.onf.ru/requirements/kirovskaya

Также будут рады безвозмездной помощи по приведению этих машин в порядок от автосервисов, магазинов автозапчастей и резины. Звоните нам по телефону 25-18-23.

Давайте поможем нашим военнослужащим поскорее вернуться домой с победой! Машины высокой проходимости, которые мы с вами подготовим для них, очень им пригодятся.