Впереди новый учебный год. Хватит ли учителей всем школам Кировской области?

Читатели «Вятского края» знают, что в июне этого года группа заслуженных учителей РФ и лауреатов региональной премии «Элита образования Кировской области» обратилась с открытым письмом к министру просвещения РФ С.С. Кравцову и губернатору Кировской области А.В. Соколову в связи с растущей нехваткой педагогических кадров в нашем регионе.

Фото avatars.dzeninfra.ru.

Ответы Министерства просвещения России и вице-губернатора Кировской области А.Н. Лучинина «ВК» публиковал на своих страницах. Сегодня полученные ответы комментирует заслуженный учитель РФ А.М. Чурин.

Фото cdn1.tenchat.ru.

Остановить движение к катастрофе

«В последнее время в стране не стало хватать учителей. О возникшей проблеме трубят СМИ. Многочисленными комментариями заполнен интернет. Ситуация настолько непростая, что в прошлом году она была озвучена президенту страны. Заволновались родители. Но, по-моему, далеко не все ещё осознали, какая беда надвигается на наш народ и прежде всего - на подрастающее поколение. Для них не получить добротного среднего образования в наше время - это значит в самом начале жизни попасть в тупик, из которого можно и не выбраться. А в масштабах государства - это катастрофа всего народа.

В стране дефицит педагогов уже исчисляется сотнями тысяч, а в школах Кировской области ежегодно фиксируются вакансии учителей по основным предметам на уровне 400 - 700 человек. Так, на 30 мая 2024 года были открыты 411 вакансий учителей-предметников (kirov.bezformata.com). Однако сложно сказать, сколько всего учителей требуется школам в наступающем учебном году.

Это происходит оттого, что министерство образования области ежегодно ориентируется на открытые вакансии в образовательных организациях и не учитывает количество имеющихся свободных ставок, которые распределяются внутри коллективов. Это особенно характерно для учебных часов по математике, физике, географии, русскому языку и литературе, иностранному языку. Нагрузка по этим предметам зачастую достигает от 30 до 40 учебных часов. С каждым годом растёт число учителей начальной школы, работающих в двух классах.

Пока, как убеждают чиновники, преподавание всех предметов сохраняется за счёт внутреннего и внешнего совмещения. Это означает, что условные Марья Ивановна и Анна Петровна соглашаются к имеющейся учебной нагрузке взять дополнительные часы, чтобы спасти ситуацию. Так, видимо, ипроизошло в городе Кирове в прошлом году, когда на 1 сентября не была закрыта ни одна из 73 вакансий по математике, только две из 65 вакансий по русскому языку и литературе, а на 58 вакансий учителей иностранного языка нашёлся лишь один желающий работать в школе.

Подобная практика порочна, и не надо быть специалистом, чтобы понять, что она не может продолжаться долго. Ибо в школах области каждый пятый работающий учитель-предметник является пенсионером, а ещё 40 процентов достигли предпенсионного возраста. Поэтому совмещение - это временный и ненадёжный выход.

Сложившаяся ситуация настоятельно диктует необходимость вливания в отрасль в течение нескольких лет большого количества молодых специалистов. Но где их взять, если молодёжь, даже получив учительскую специальность, в школу не идёт. И это понятно. Та зарплата, что получает в сегодняшних условиях учительство за свой труд, достойную жизнь не обеспечивает. Но даже если предположить, что произойдёт чудо и тысячи юношей и девушек захотят связать свою судьбу с образованием, у них ничего не получится: пединститут, который готовил профессионалов для школ области, уже восемь лет как закрыт, а Вятский государственный университет ежегодно на педагогические специальности принимает немногим более трёх сотен студентов. И уровень их подготовки пока явно недотягивает до того, что был раньше. К тому же практика последних лет показывает, что до школ доходят чуть больше двух сотен новоиспечённых специалистов. И как сложится их профессиональная судьба, не знает никто. Ибо у них нет таких преференций, которые бы пересилили все их сомнения остаться учителями.

В последние годы государство заметно увеличило расходы на развитие материальной базы образования. Строятся здания школ и дошкольных учреждений. Немалые средства выделены на капитальный ремонт. Поступает всё больше современного оборудования. Несомненно, проводимая работа по обновлению материальной базы нужна и своевременна. Но в школе приоритетная роль всё же принадлежит учителям. Именно они выполняют важнейшую задачу - воспитывают будущее поколение граждан страны, а значит, и будущее всего народа. Поэтому, гарантируя педагогам высокую заработную плату, которая с выслугой лет обрастёт прибавками и завершится достойной пенсией, государство обеспечит ускоренное решение накопившихся социальных и экономических проблем.

Вот почему в адрес министра просвещения РФ и губернатора Кировской области были подготовлены предложения по развитию кадрового потенциала образования. Основное в них - это:

• введение в стране единой системы оплаты труда учителей, с оплатой ставки (18 учебных часов в неделю) не менее пяти МРОТ и труда классного руководителя на уровне трёх МРОТ;

• повышение академических стипендий для студентов, избравших педагогическую специальность, до 1,5 МРОТ;

• введение государственного распределения выпускников в образовательные организации после окончания вуза;

• возвращение к довоенной практике награждения учителей орденами и медалями Российской Федерации за выслугу лет и безупречную работу, с предоставлением права на дополнительное ежемесячное и пенсионное материальное обеспечение;

• возрождение Кировского государственного педагогического института имени В.И. Ленина (КГПИ) в качестве юридического лица.

На наш взгляд, предлагаемые меры исходят из чрезвычайности складывающейся ситуации и смогут, если будут приняты, остановить сползание к катастрофе. Мы прекрасно осознаём, что их реализация в наше невероятно сложное время потребует больших усилий государства. Но, как говорят в народе, скупой платит дважды. И неизвестно, какое будущее нас ждёт, если страна останется без учителей.

К сожалению, наше обращение фактически было проигнорировано. Как выяснилось из ответов, ни Министерство просвещения, ни правительство Кировской области не разделяет высказанную тревогу по поводу растущей нехватки учителей. И, видимо, чтобы положение учителей стало меняться, необходим в очередной раз окрик с самого верха.

Фото www.novochag.ru.

Моя хата с краю, ничего не знаю

Примерно так можно сформулировать позицию Министерства просвещения, изложенную в полученном ответе. Оно ссылается на «разграничение полномочий в сфере образования между федеральным, региональным и местным уровнями, в соответствии с которым вопросы организации предоставления общего образования отнесены к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Исходя из этого, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования самостоятельно регулируют вопросы оплаты труда (включая повышение оплаты труда, установление надбавок и их размеров) педагогических работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений».

Иными словами, министерство, сославшись на разделение полномочий и на существующую нормативно-правовую базу, не чувствует даже моральной ответственности за несправедливые условия оплаты труда педагогов, его не беспокоят всё более редеющие ряды учительства. Поэтому оно и не собирается ставить перед вышестоящими государственными органами власти вопросы, касающиеся положения учительства в масштабах страны. При этом министерство не смущает то, что само оно всё больше закручивает гайки, предъявляя подчас чрезмерные и необоснованные требования к педагогическим коллективам.

Всё хорошо, прекрасная маркиза,

Дела идут, и жизнь легка.

Ни одного печального сюрприза

За исключением пустяка.

Эти слова из известной песенки как нельзя лучше характеризуют ответ из правительства Кировской области за подписью вице-губернатора А.Н. Лучинина. На восьми страницах мы не нашли ни одной фразы о том, что в области не стало хватать учителей. Это более чем странно, потому что приведённая в ответе статистика прямо кричит об обратном.

Судите сами: «в 2023 году доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет в системе общего, дошкольного, дополнительного и среднего профессионального образования составляла 20 процентов. При этом учителей моложе 25 лет - около пяти процентов. Пенсионеров - 20 процентов».

Именно сухие цифры статистики и есть тот «пустяк», который красноречиво опровергает оптимизм представленной информации. Система общего образования области больна, и её состояние продолжает ухудшаться. И болезнь эта называется старением учительства. Оно, как мина замедленного действия, может в любой момент, взорвавшись, разнести всю систему образования в клочья.

Думается, что любой, кто прочитает данный материал, в состоянии понять, о чём идёт речь, и оценить, насколько это серьёзно. При этом мы говорим не о претензиях к ветеранам. Их просто не может быть. Ведь в невероятно сложных условиях они остались верны своему призванию - учить и воспитывать подрастающие поколения. И именно во многом благодаря им после распада СССР сохранилось единство народов нашей многонациональной страны.

Но время неумолимо, и рано или поздно ветераны скажут нам: «Мы сделали всё, что могли, и мы не вечные. Нам нужна замена!» Конечно, они не уйдут все сразу. Хотя уже сегодня на замену имеют право более двух тысяч работающих пенсионеров. А завтра их будет ещё больше, потому что к пенсионному возрасту приближаются ещё более 40 процентов работающих педагогов-предметников. Трудно представить, что может случиться, когда пенсионеры, достигнув критического возраста, будут уходить из школ не десятками, а сотнями. Совместителей в этом случае просто не хватит.

И это время, по всей вероятности, не заставит себя долго ждать. На эту мысль наводит всё та же информация из правительства Кировской области. Оказывается, студенты педагогических специальностей стали привлекаться к педагогической деятельности. В 2023/2024 учебном году в образовательных организациях работали 317 студентов очной формы обучения, в том числе 294 студента университета и 23 студента педагогических колледжей. Правда, ничего не говорится о том, сколько курсов они окончили и как давно привлекаются к преподаванию. Но понятно, что такой шаг сделан не от хорошей жизни и может рассматриваться только как чрезвычайная и кратковременная мера, а продолжение подобной практики будет иметь далеко идущие последствия. Невольно возникает риторический вопрос: чему могут научить недоучившиеся студенты? И было бы интересно знать: а как бы повёл себя автор этой идеи, если бы ему предложили сделать сложную операцию студентом-медиком? В нашем случае опасности для жизни нет, но предугадать, как аукнется в судьбах школьников это начинание, вряд ли кто возьмётся. Можно лишь с уверенностью сказать, что должных знаний они не получат. А вуз, выпускающий недоучек, здорово рискует своей профессиональной репутацией.

Недавно в русском языке появилось странное слово «фейк». СМИ сделали его популярным и при каждом удобном случае вместо русских слов «ложь», «неправда», «выдумка» употребляют только его. Вот и ответ правительства области, если не весь, то его отдельные положения и выводы, можно со всей определённостью назвать этим нерусским словом.

Так, в представленной информации подчёркивается, что «учебные планы в образовательных организациях выполняются в полном объёме, в том числе за счёт внутреннего и внешнего совмещения». Поверить в это сложно, так как в школах области работают сотни совместителей и даже студенты. Проверить работу их всех невозможно. И, скорее всего, действительность расходится с данным утверждением. Нам же, не приводя никаких фактов, подтверждающих сказанное, предлагают просто поверить на слово. Но тогда как объяснить, почему выпускники порой не знают элементарных вещей из школьной программы?

И ещё, пробираясь через словесные нагромождения, читаем, что «размер средней заработной платы педагогических работников школ Кировской области на 1 июня 2024 года составил 49 тысяч 114,3 рубля (с учётом ежемесячных выплат за классное руководство)». А это как раз в соответствии с указом Президента РФ. Но и у этого утверждения есть другая правда, которая почему-то не раскрывается. Чтобы заработать указанную сумму, учителю нужно работать до изнеможения. И получают подобную зарплату далеко не все учителя, а как раз те совместители, о которых уже говорилось выше, поскольку их учебная нагрузка зашкаливает, достигая подчас более 40 недельных часов. Сегодня они выступают палочкой-выручалочкой. И учебные планы выполняют, и с указом Президента не подводят. Так надо ли переживать, что учителей всё меньше, ведь главное - налицо нужный результат.

Высосана из пальца и причина закрытия КГПИ имени В.И. Ленина. В ответе говорится, что в 2016 году был зафиксирован самый низкий показатель приёма студентов на педагогические специальности - всего 156 человек, после чего произошло объединение с ВятГУ. Это неправда. Причины были явно другие. А то, что приём был сорван, - это понятно. Кто же будет поступать в вуз, если он закрывается?

В свете сказанного интересна реакция губернатора области на вопрос, заданный ему на пленарном заседании Заксобрания 26 июля этого года: что он думает о возможном отделении от главного кировского университета пединститута? И вот его ответ фейком не назовёшь: «Я сам - выпускник педагогического вуза. Мой родной вуз тоже объединён с техническим в один университет. Эта задача была поставлена сверху. Будет другая задача - будем работать».

А если не дожидаться команды и, исходя из реальной ситуации, инициировать возрождение педагогического института? Тем более что, являясь членом коллегии Министерства просвещения, губернатор, как никто другой, в состоянии это сделать. И в случае успеха Александр Валентинович навсегда впишет своё имя в историю Кировской области.

Пока же читатели, ознакомившиеся с открытым письмом и ответом на него со стороны правительства, наверняка почувствовали, что руководство области попыталось убедить нас в правильности кадровой политики и высказать некое недоумение по поводу того, что кто-то ставит её под сомнение. Можно согласиться с тем, что действительно делается немало, но, если судить по результату, этого явно недостаточно. Ведь учителей больше не стаёт.

Не удовлетворившись полученными ответами, мы обратились к Председателю Государственной думы Вячеславу Викторовичу Володину. И, изложив беспокоящие нас проблемы, предложили от имени Государственной думы дать официальную оценку складывающейся ситуации в образовании и потребовать от соответствующих инстанций её исправления. Были также высказаны просьбы содействовать области в возрождении кировского пединститута как юридического лица и оградить учительство от бесконечного реформирования образования, всякого рода чиновничьих экспериментов и действий, далёких от традиционного преподавания учебных предметов».

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу поднятых проблем? «Вятский край» просит поделиться вашим мнением и видением их исправления. Пишите нам по адресу: kray.43@yandex.ru, в группе «Вятского края» в соцсети «ВКонтакте» vk.com/vyatskiy_kray.

А. СМИРНОВ.