Возрождая туристические традиции

Настал август, и осталась последняя возможность насладиться летом. Команда работников Кировского машзавода 1 Мая провела незабываемый турслёт и в полной мере почувствовала прелесть предосеннего леса.

Выездные мероприятия - это возможность отдохнуть, зарядиться свежими силами и проявить себя в нерабочей атмосфере. Турслёт всегда отличается неформальной обстановкой. Его целью может быть тимбилдинг или просто совместный отдых. Чаще всего на такого рода мероприятиях проводятся различные спортивные конкурсы.

Машзаводу 1 Мая в этом году исполняется 125 лет - очень солидный возраст. Предприятие - одно из крупнейших на территории Кировской области. Продукция завода - железнодорожные краны и другие рельсовые машины, а число сотрудников превышает 800 человек. Предприятие стабильно развивается и является крупным звеном в отрасли тяжёлой промышленности в России. Более того, машзавод 1 Мая - один из немногих примеров в РФ, когда предприятие, пребывая на грани банкротства в 2017 году, смогло не только встать с колен, но и повысить планку! Однако речь сегодня не об этом.

К сожалению, Кировский машзавод 1 Мая давно не проводил туристических мероприятий. В связи с этим нынешний турслёт стал «пробным». 3 августа команда из сорока человек выдвинулась в деревню Подборные, что расположена близ деревни Башарово. В турслёте приняли участие сотрудники завода, члены их семей и даже те, кто уже не работает на предприятии, но не теряет с ним связь.

На площадке туристы состязались в трех дисциплинах: спортивном ориентировании, волейболе и дартсе. Для самых юных проводились отдельные конкурсы.

Участники отзываются о прошедшем турслете положительно и надеются на восстановление старой традиции предприятия проводить выездные мероприятия регулярно: каждую зиму и лето. К тому же коллектив машзавода постоянно пополняется новыми кадрами, вследствие чего тимбилдинг - не просто увлекательное времяпрепровождение, но и необходимая мера для сплочения трудового коллектива.

И уже сейчас видны шаги к возрождению заводской туристической традиции: зимой планируется выезд в СТК «Порошино», участники которого смогут покататься на лыжах, принять участие в соревнованиях по зимним видам спорта и просто насладиться свежим лесным воздухом.

Артём БЕРШАНСКИЙ.

Фото Кировского машзавода 1 Мая.