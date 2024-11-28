«Вот тебе и вятский мужичонко…»

Богата была Вятская губерния творческими людьми. Здесь родились и выросли братья Васнецовы. Их работы сейчас украшают главные выставочные залы страны. Нельзя не вспомнить писателя Александра Грина и его трогательный роман-феерию о всеобъемлющей любви и вере в мечту.

Художники, литераторы и учёные испокон веков прославляли наш край, но сегодняшний рассказ будет о человеке, который до конца своих дней называл себя «вятским мужичонкой». Русский оперный и камерный певец Фёдор Иванович Шаляпин говорил: «А ведь я до сих пор по паспорту вятский крестьянин».

Сохранением и изучением творческого наследия певца, а также увековечиванием его памяти на вятской земле занимаются члены Вятского шаляпинского общества (ВШО). Оно было создано в 1993 году. В разное время правление ВШО возглавляли Борис Садырин и Тамара Николаева. Сейчас Шаляпинским обществом руководит Татьяна Кармазина. В беседе с корреспондентом «Вятского края» Татьяна Ивановна вспомнила тех, кто стоял у истоков создания общества, рассказала о ярких событиях и о заслугах шаляпинистов и поделилась самыми запоминающимися моментами из жизни ВШО.

Мама сказала прочитать в энциклопедии

Интерес к творчеству Шаляпина у Татьяны Ивановны возник ещё в детстве. Когда ей было лет девять, она впервые услышала народные песни в исполнении Фёдора Ивановича. Сильное впечатление на девочку произвело «Сказание о двенадцати разбойниках». Мелодия и слова надолго запали в душу ребёнка. Ей стало интересно, кто же это так красиво поёт. «Мама, кто такой Шаляпин?» - спросила маленькая Таня. На что та ей ответила: «Возьми энциклопедию и прочитай». Кармазина вспоминает, что в той книге не было портрета певца. Будучи студенткой, она впервые посетила Ленинградский театр оперы и балета имени С.М. Кирова. «Я обошла все помещения театра. Зашла в какой-то круглый зал, а там находились чёрно-белые фотографии Шаляпина. Каким он красавцем был на тех снимках», - со смущённой улыбкой вспоминает шаляпинистка.

О существовании Вятского шаляпинского общества Татьяна Ивановна узнала из газет, в которых часто публиковались заметки руководителя ВШО Бориса Садырина. В ноябре 1995 года Кармазина впервые побывала на заседании Шаляпинского общества. Она пришла туда, чтобы рассказать шаляпинистам о недавнем посещении музея-усадьбы Сергея Рахманинова, хорошего друга и наставника Фёдора Шаляпина. «Я рассказала не только про сам музей. В первую очередь я затронула тему их великой дружбы», - вспоминает Татьяна Кармазина.

Тогда же она лично познакомилась с председателем правления ВШО Садыриным. Борис Васильевич, как говорит Татьяна Ивановна, внёс бесценный вклад в развитие Шаляпинского общества. Именно он и его заместитель Тамара Николаева были основателями ВШО.

Место встречи изменить нельзя

Идея о создании подобного объединения возникла после того, как в 1992 году с ознакомительным визитом в Киров прибыла делегация московского межрегионального Шаляпинского центра во главе с его президентом Юрием Тимофеевым. Целью приезда было создание фильма о знаковых местах шаляпинской жизни в Кировской области. Итогом поездки стал фильм «Неизбежный Шаляпин». Специально для фильма заместитель начальника областного департамента культуры Евгений Деришев и Борис Садырин разработали путеводитель по «шаляпинским местам». После этого все задумались: может быть, пора и на вятской земле создать Шаляпинское общество? Официальной датой образования ВШО считают 6 мая 1993 года.

Изначально у шаляпинистов не было постоянного места для встреч и проведения мероприятий. В «Голубом зале» библиотеки им. А.С. Пушкина устраивали краеведческие встречи. В Вятском художественном музее им. В.М. и А.М. Васнецовых проходили музыкально-поэтические вечера. Собирались везде: в Герценке, в библиотеке им. А.С. Грина, в музее-усадьбе Н.Н. Хохрякова. Изменения пришли в 2012 году, когда в библиотеке им. А.М. Горького открылась Шаляпинская гостиная. Неспроста именно это учреждение стало постоянным пристанищем для почитателей Шаляпина. Дело в том, что Фёдор Иванович и Алексей Максимович были закадычными друзьями. Знакомство двух гениев произошло в самом начале ХХ века. Они быстро нашли общий язык, в письмах называли друг друга братьями.

Новая глава в жизни ВШО

Многие любители творчества Шаляпина мечтали о создании памятника артисту на Вятской земле.

11 июня 2001 года в сквере у драмтеатра был установлен закладной камень. Это событие сопровождалось настоящим праздником. В Киров по приглашению фольклорного ансамбля «Горенка» приехал из Литвы ансамбль «Вильняле». Артисты побывали на родине родителей певца в Кумёнском районе и выступили с концертами в посёлке Вичёвщина и в селе Вожгалы. Торжество прошло на ура, но впереди у шаляпинистов было ещё много работы…

В этом же году объявили конкурс на лучший проект памятника. Он проходил в два этапа. «Представленные на первый тур проекты не понравились жюри. Они посчитали, что было много недоработок. Хотя нам очень понравилась модель Ручкина. Его Шаляпин изображён сидящим на низенькой скамейке, а рядом с ним лежат цилиндр и трость», - вспоминает Татьяна Ивановна. Теперь эскиз этого необычного памятника украшает библиотеку имени А.М. Горького.

Победителем второго тура в 2005 году стал проект кировского скульптора Виктора Борискина. С момента закладки первого камня прошло целых 13 лет. А еще через девять лет, в 2014 году, открыли сам памятник. Несмотря на дождливую погоду, собралось много народа. На торжество приехали министр культуры РФ Владимир Мединский, генеральный директор благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» И.А. Бекетов, народный артист СССР Александр Ведерников.

С тех пор стоит Шаляпин в центре Кирова. В памятные дни артиста шаляпинисты собираются возле монумента и возлагают цветы.

30 лет в кругу единомышленников

Я спросила у Татьяны Ивановны, каким она застала ВШО. «Все были энтузиастами. У нас было столько идей. Хотелось сделать многое», - ответила она.

В 1998 году исполнялось 125 лет со дня рождения Шаляпина. К этой знаменательной дате подготовились основательно: составили план, решили изготовить листовой настенный календарь с фотографиями юбиляра, а также поступило предложение о создании книги «Вятский Шаляпин». Все задумки были воплощены в жизнь. В свет вышла книга, написанная Борисом Садыриным. К слову, чуть позднее появилось ещё четыре сборника из серии «Фёдор Шаляпин и Вятская земля». Попутно с книгой появился и юбилейный выпуск газеты «Вятская речь», настенный календарь «Ф.И. Шаляпин», в краеведческом журнале «Вятка» опубликовали материалы о Фёдоре Ивановиче. Интересный факт: книгу «Вятский Шаляпин» бесплатно получили тысяча школ и тысяча библиотек.

В 2002 году Вятскому оркестру русских народных инструментов было присвоено имя великого земляка - Ф.И. Шаляпина. Традицией оркестра по сей день считается исполнение произведений из репертуара Шаляпина: «Прощай, радость», «Эй, ухнем», «Вдоль по Питерской» и других. Каждый год проходят праздничные концерты, посвящённые артисту. Для совместных выступлений с Вятским оркестром приезжают оперные певцы со всей России.

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото из архива ВШО.