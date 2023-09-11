Вопреки обещаниям губернатора, «Татнефть» не торопится строить АЗС в Кировской области

В облправительстве не наблюдают повышения розничных цен на бензин, а кировские автомобилисты видят, что цены на бензин растут на 50 копеек практически каждую неделю.

Если весной было зафиксировано снижение: литр бензина Аи-92 можно было приобрести за 46 рублей, а 95-го - за 48, то теперь цена начинается от 50 и 57 рублей соответственно. Нехитрый подсчет покажет, что меньше чем за полгода на кировских заправках бензин Аи-95 подорожал на 18 процентов.

В министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области на вопрос о росте цен на горючее в регионе ответили, что «факты негативных изменений ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов Кировской области не установлены, повышения розничных цен на моторное топливо, в том числе на бензин автомобильный марок Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо, не наблюдается».

Меньше литров

Между тем, по данным Кировстата, в июле стоимость моторного топлива в среднем увеличилась на два процента. При этом бензин марки Аи-92 подорожал на 2,2%, Аи-95 - на 2,1%, Аи-98 и выше - на 1,5% Больше всего в июне увеличилось в цене газовое моторное топливо: на 12%.

По данным рейтинга «РИА Новости» от 31 июля, Кировская область находится на 68-м месте в России по доступности бензина. На среднюю месячную зарплату в регионе можно купить 771 литр бензина марки Аи-92 (цена на бензин в июне составила 48,19 рубля за литр). А в начале сентября из-за очередного повышения цены «доступных» литров стало еще меньше.

Нереализованное соглашение

В силу ли отсутствия конкуренции (ведь, по сути, на кировском рынке только два крупных игрока - ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», эксплуатирующий 49 АЗС, и холдинговая компания «Движение-Нефтепродукт», включающая в себя 77 заправок) или по иным причинам, но по цене за литр бензина Кировская область всегда была в антилидерах среди регионов ПФО.

Именно поэтому июльская новость о подписании соглашения о сотрудничестве с ПАО «Татнефть» вызвала у кировчан положительный отклик. Впервые о развитии в нашем регионе сети заправок «Татнефть» было заявлено еще 16 декабря 2022 года на встрече между главами Татарстана и Кировской области.

«Компания построит в разных районах нашей области 30 автозаправочных станций. Но главное - на топливном рынке усилится конкуренция, что обязано привести к стабилизации цены на бензин для жителей» - цитата из телеграм-канала губернатора Кировской области.

Министерством проведена работа

На сегодня, сообщили в кировском министерстве энергетики и ЖКХ, в регионе идет поиск перспективных земельных участков для возможного размещения заправок ПАО «Татнефть». Из муниципалитетов и города Кирова направлены предложения в адрес компании. Партнеры находятся в стадии оценки целесообразности размещения АЗС в нашей области. На данный момент предварительно отобрано всего лишь пять земельных участков, перспективных для размещения заправок в регионе. Пять. И то не точно.

«По устной информации представителей ПАО «Татнефть», по данным земельным участкам подготовлена предпроектная документация в виде обоснований инвестиций, ходатайства о намерениях по строительству и так далее, необходимая для утверждения инвестиционной программы ПАО «Татнефть», включающей мероприятия по строительству АЗС на данных земельных участках на территории Кировской области. Инвестиционная программа ПАО «Татнефть» (а соответственно, решение о строительстве АЗС в Кировской области) будет принята и утверждена инвестиционным комитетом ПАО «Татнефть» до 1 октября 2023 года», - рассказали в министерстве.

Иными словами, на данный момент в инвестпрограмму компании строительство заправок в Кировской области не входит. В свою очередь, в региональном правительстве продолжают мудрить над созданием дорожной карты.

Бессрочное строительство

Как пояснили «Вятскому краю», окончательные сроки строительства сети из 30 заправок «Татнефть» в Кировской области не утвер­ждены. В соответствии с проектом пресловутой дорожной карты объекты первой очереди строительства АЗС на выбранных ПАО «Татнефть» пяти земельных участках ориентировочно будут введены в эксплуатацию 1 сентября 2024 года. Если, конечно, эти объекты войдут в инвестпрограмму компании.

А если войдут, то АЗС могут появиться в Кирове, Кирово-Чепецке, Котельничском, Советском, Омутнинском и Яранском районах. При удачных условиях их ввод в эксплуатацию назначен на 2025 год. Обещают, что современные АЗС будут снабжены зарядной инфраструктурой для электрического автомобильного транспорта. Но с оговоркой: при условии технической возможности подключения к инженерной инфраструктуре.

Конкуренция снизит цену?

Приведет ли усиление конкуренции, связанное с открытием заправок «Татнефть», к снижению цен на бензин на заправках «Лукойл» и «Движение»? По мнению министерства энергетики и ЖКХ, «появление на рынке нефтепродуктов Кировской области нового игрока позволит в рамках конкуренции снизить цену на топливо в регионе».

Но тем не менее главной целью для себя ведомство определяет «удовлетворение нужд потребителей нефте- и газопродуктов, проживающих на территории Кировской области, качественной продукцией в виде моторного и газомоторного топлива для двигателей внутреннего сгорания транспортных средств различных типов и сопутствующими услугами, отвечающими современным требованиям».

Анализ рынка в правительстве не проводился, поэтому, помимо надежд на снижение цены, чиновникам выразить нечего. Какую цену за литр топлива предложит «Татнефть» жителям Кировской области, сегодня неизвестно.

Пока же в министерстве энергетики и ЖКХ утверждают, что стоимость моторного топлива ПАО «Татнефть» в регионе будет зависеть от количества поставщиков неф­тепродуктов, осуществ­ляющих свою деятельность в Кировской области, а также от установленных отпускных цен и от условий реализации моторного топлива. И с такими незыблемыми тезисами сложно поспорить.

Остается только задаваться вопросом: если в 2024 году откроется лишь одна заправка «Татнефть», будет ли она способна создать конкуренцию холдингам «Движение» и «Лукойл»?

Растут вверх

По информации Федеральной антимонопольной службы России, факторами, которые оказывают влияние на формирование цен на моторное топливо, являются: сезонный спрос на нефтепродукты, динамика (рост) налоговой нагрузки, динамика (рост) мировых цен, рост отраслевых издержек, профилактика и плановые ремонты российских нефтеперерабатывающих заводов, динамика производства неф­тепродуктов нефтяными компаниями, условия мелкооптовой отгрузки (реализации) нефтепродуктов нефтяными компаниями в адрес независимых хозяй­ствующих субъектов, а также наличие или недостаток свободных емкостей с целью накопления запасов (создания резервов).

Пожалуй, в последние месяцы все эти факторы разом обрушились на Кировскую область. Цена на топливо растет в геометрической прогрессии. Однако, по мнению правительства Кировской области, «факты негативных изменений ценовой ситуации… не наблюдаются».

Л. Семёнова.