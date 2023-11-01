Вооружены и прекрасны. В силовые структуры всё чаще приходят представительницы прекрасного пола

29 октября вневедомственная охрана Росгвардии будет отмечать 71-ю годовщину со дня образования. В последнее время всё чаще работать в силовые структуры приходят представительницы прекрасного пола.

Красавицы, которые служат в подразделениях Управления Росгвардии по Кировской области, доказывают, что можно быть сильной и очаровательной одновременно, а суровая профессия добавляет девушке еще больше шарма. Вооружены и прекрасны: кто они - самые очаровательные представительницы кировской Росгвардии?

Накануне праздника наш корреспондент побеседовала с младшими сержантами полиции Татьяной Ибраевой и Надеждой Ивониной - сотрудницами батальона полиции отдела вневедомственной охраны по городу Кирову, которые недавно приняли присягу. Мы хотели узнать у девушек, почему они выбрали службу в этом подразделении Росгвардии.

- Расскажите немного о себе. Как вы пришли в эту профессию?

Татьяна:

- Школу я окончила в 2017 году, поступила в Вятский государственный гуманитарный университет на факультет физической культуры и спорта. Я с детства мечтала служить в силовых структурах. Была очень активным ребёнком, во дворе в основном играла с мальчишками в «войнушку», у меня и кукол-то практически не было. Ещё учась в 11-м классе, я пошла в военкомат, чтобы выяснить, как подписать контракт на военную службу. Меня сопровождал папа. Думаю, он, конечно, знал, что у меня ничего не получится: какая может быть служба по контракту в вооружённых силах, если я только оканчиваю 11 классов, мне 17 лет, нет никакого специального образования, но спорить со мной не стал, потому что видел, что я твёрдо решила. Конечно, мне тогда всё это в военкомате и объяснили.

После окончания университета я пошла работать учителем физкультуры в школу, но от своей мечты не отказалась. И вот уже почти год я являюсь сотрудником вневедомственной охраны Росгвардии.

Надежда:

- Я тоже почти уже год во вневедомственной охране. Вот что точно - в детстве о погонах не мечтала. После школы я поступила в колледж промышленности и автомобильного сервиса

(КПиАС) на специальность «Сервис домашнего и коммунального хозяйства (ландшафтный дизайнер, администратор гостиницы, мастер в сфере ЖЭК)». После того как окончила с отличием колледж, поступила на бесплатное обучение в Вятский государственный агротехнологический университет. На втором курсе поняла, что это не моё. Вышла замуж, родила ребёнка. В декрете занялась поиском работы, хотелось чего-то стабильного и надёжного. Увидела объявление в соцсети «ВКонтакте» о наборе девушек во вневедомственную охрану и пошла на собеседование. Взяли.

- В чём заключаются ваши должностные обязанности? Что легко, а что трудно даётся?

Татьяна:

- Одно из направлений деятельности вневедомственной охраны - охрана особо важных и режимных объектов, таких, как суды, прокуратура, федеральные государственные музеи и тому подобное. Список таких объектов утверждён правительством Российской Федерации. Все девушки у нас в ба­тальоне несут службу на стационарных постах. Мы с Надеждой охраняем следственный комитет, иногда заступаем на пост в суды.

Я натура очень деятельная, активная, поэтому рассматриваю эту службу как первоначальный этап моей деятельности. Думаю, что когда поднаберусь опыта, морально окрепну, то однозначно смогу работать в составе группы задержания, осуществляющей охрану общественного порядка.

Надежда:

- О трудностях. Нужно выучить наизусть Федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ». В первые ночные смены приходилось активно бороться со сном, нужно ведь каждый час отзваниваться дежурному по телефону… Спустя год уже легче: привыкли.

- Девушки, а как ваши близкие отнеслись к выбору профессии? Они знали, что служба в правоохранительных органах - это регулярные сдачи нормативов по огневой подготовке и физической культуре, подъёмы по тревоге, дежурства, иногда невозможность совместно отдохнуть в отпуске и тому подобное?

Татьяна:

- Папа полностью меня поддержал, а мама очень переживала. Для неё служба в правоохранительных структурах - это стрельба, погони за преступниками... Когда же я ей объяснила, в чём заключаются сейчас мои служебные обязанности, она успокоилась.

Надежда:

- Я посоветовалась с мужем и решила, что попробую. Стаж у меня ещё небольшой, поэтому служебные тяготы, слава богу, не отражаются на нашей семейной жизни. Да и, как мне кажется, многое решаемо. Например, в этом году наши отпуска не совпали - и мы с семьёй летом не смогли отдохнуть вместе. Но мой муж взял в октябре неделю за свой счёт, и нам удалось слетать в Сочи.

- Из разговора я уже поняла, что Надежда замужем и воспитывает сына. А ваше, Татьяна, семейное положение? Если не замужем, то у вас есть возможность найти мужа на работе, благо выбор большой.

- Да, я не замужем. Насчёт найти мужа среди коллег… я подумаю (смеётся).

- Девушки, расскажите: чему посвящаете своё свободное от службы время?

Татьяна:

- Вот уже более 13 лет занимаюсь волейболом. Наша команда принимает участие в разных спортивных состязаниях. К сожалению, иногда бывает, что график дежурств и время соревнований совпадают, но моё руководство относится с пониманием и старается создать все условия, чтобы я могла продолжать активно заниматься спортом.

Надежда:

- Дома я жена и мама. Воспитываю сына, ему сейчас три года. Мои мужчины пока гордятся тем, что я ношу погоны. Когда я впервые дома примерила форму, сын приложил к голове руку и воскликнул: «Здравия желаю!» Мы с мужем и не подозревали, что он такое знает и умеет.

- Как вы считаете, какими качествами должен обладать сотрудник правоохранительных органов и есть ли они у вас?

Татьяна:

- Что я о себе могу сказать? Исполнительная, дисциплинированная, хорошо себя чувствую в мужском коллективе, ответственная, умею работать в команде: сказывается спортивный опыт.

Надежда:

- Коммуникабельность, общительность, терпение, умение быстро ориентироваться в ситуации - это, пожалуй, то, что мне присуще.

- И традиционный последний вопрос: какие у вас планы на будущее?

Татьяна:

- Как у любого представителя молодого поколения, который служит или работает на «гражданке», это карьерный рост. Далеко заглядывать не буду, но вижу себя там, где нужно более активно двигаться, где будет больше событий. Может, в составе экипажа вневедомственной охраны, может, инструктором по физической подготовке…

Надежда:

- Я начала задумываться о поступлении в институт, возможно в ведомственный, чтобы получить востребованную сейчас в правоохранительных и силовых структурах профессию.

Татьяна:

- Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить с праздником всех своих коллег, пожелать всем успехов, здоровья и семейного благополучия.

Ирина ИВАНОВА.

Редакция «Вятского края» также от всей души поздравляет сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии с профессиональным праздником и желает новых успехов в важном деле охраны правопорядка.

Справка: На сегодняшний день в Кировской области под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находится около семи тысяч объектов и более шести тысяч квартир и мест хранения имущества граждан (МХИГ). Только в этом году принято под охрану 507 объектов, а также 164 квартиры и МХИГ.