Волонтёр - это звучит гордо! 5 декабря отмечается Всемирный день волонтера

5 декабря отмечается Всемирный день волонтера. Этот день может считать своим праздником каждый, кто безвозмездно помогает обществу, не жалея своих сил, энергии и времени.

В России этот праздник стал официальным с 2017 года: 27 ноября Президент РФ подписал указ № 572 «О Дне добровольца (волонтера)».

А как же было раньше?

Идея молодежного добровольного труда получила широкое распространение в период деятельности Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Одна из заповедей юного пионера гласила: «Пионер трудолюбив и уважает полезный труд». О необходимости привлечения школьников к труду писали целые пособия.

«Пионерский вожатый приобщает детей к общественно-полезному труду, воспитывает у школьников коммунистическое отношение к труду, готовит их к будущей производственной и общественной деятельности, помогает пионерам правильно организовать свой учебный труд, сочетая его с посильным физическим трудом. Работу по трудовому воспитанию пионеров вожатому необходимо начать с разъяснения пионерам смысла труда в жизни человека, чтобы каждый пионер глубоко осознал необходимость трудиться и стремился по окончании школы пойти на производство или в сельское хозяйство», - следует из книги А. Строева и Т. Матвеевой «Книга вожатого».

Многие пионеры объединялись в отряды тимуровцев, первые из которых появились в 1940 году в городе Клин Московской области. Особую роль тимуровцы сыграли в годы Великой Отечественной войны. В то время действовало около тысячи отрядов. Они брали шефство над госпиталями, помогали раненым и семьям фронтовиков, выступали с концертами, готовили посылки с тёплыми вещами бойцам Красной армии. В некоторых регионах России тимуровское движение сохранилось и по сей день.

В 1970-е в волонтерские зачастую превращались студенческие отряды.

«В институте было 10 - 12 медицинских отрядов. Они объединялись в зональные, то есть в институтские. В эти отряды входили ребята, которые работали не на стройках, а в больницах - медсёстрами и санитарами. Тогда же пришла идея сделать наш отряд «Малыш» коммунистическим, то есть отказаться от зарплаты, а на эти деньги покупать колготки, штанишки, пелёнки и другие нужные детям вещи. Это было в чистом виде волонтёрское движение, - рассказал в ходе мастер-класса на второй очной сессии проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортёр» основатель отряда и его активный участник, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.

Неотъемлемая часть жизни

Огромную роль в развитии и в работе различных волонтерских движений и акций играют студенты. Именно эти ребята готовы безвозмездно трудиться на благо людей.

С одной из таких пчёлок-тружениц мне удалось пообщаться и узнать, насколько тяжело быть волонтёром, какие возможности даёт добровольческая деятельность современному человеку и каким должен быть настоящий доброволец. Но обо всём по порядку.

Александра Вдовина - студентка второго курса Вятского государственного университета, а обучается девушка в Институте педагогики. В будущем Саша станет учителем истории и обществознания.

Неотъемлемой частью её жизни стало добровольческое движение. «Я начала свою волонтёрскую деятельность с переезда в Киров и поступления в университет», - вспоминает девушка.

Саша - многопрофильный волонтер, потому что состоит она не в одном добровольческом отряде. Так, например, студентка выступает в роли добровольца организации «Спортимка», которая занимается помощью в проведении спортивных мероприятий. Кроме того, Александра состоит в совместном добровольческом объединении студентов-волонтеров факультета физической культуры и спорта и факультета педагогики и психологии «Чиж&Ко» Педагогического института Вятского государственного университета. «Мы проводим мероприятия в общеобразовательных школах и в школах-интернатах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Пишем сценарии для классных часов и выступаем на уроках», - рассказывает волонтер.

Но и на этом Саша не останавливается - она прошла специальное обучение к 650-летию Кирова, благодаря которому сможет работать волонтером во время самого праздника.

За два года участия в волонтерском движении на счету Саши накопилось немало мероприятий, которые запали ей в душу, но одним из самых запоминающихся был «Зеленый марафон». За определенное время участники забега должны были преодолеть несколько километров. Волонтеры же выступали в качестве сопровождающих, подавали воду и еду спортсменам. «Наблюдать воочию такое масштабное мероприятие было очень интересно! В качестве памятного подарка нам вручили красивые медали. Награда до сих пор напоминает мне о таком удивительном событии», - рассказывает доброволец Александра Вдовина.

Девушка считает, что волонтерство дает ей возможности для того, чтобы успешно состояться в жизни. Например, Саша регулярно общается с разными людьми и учится выступать перед публикой. Добровольческая деятельность помогает девушке поддерживать эмоциональный тонус и всегда быть в хорошем настроении.

«Чем больше ты делаешь, тем больше ты успеваешь» - с таким девизом идет студентка по жизни. Волонтерство вовсе не истощает человека, если он совершает добрые дела от чистого и искреннего сердца.

Волонтер отряда «Чиж&Ко» Александра Вдовина не жалеет, что связала свою жизнь с добровольчеством. Для нее волонтерство - это часть жизни, и без него она чувствует себя опустошенно.

«Настоящий волонтёр должен быть добрым, отзывчивым, спокойным и организованным человеком. Он должен уметь действовать в каких-то непредвиденных ситуациях и всегда приходить на помощь», - уверена Саша.

Пионеры, тимуровцы, волонтеры, добровольцы... Как только не называли этих добрых и бескорыстных людей, у которых по сей день лишь одна цель - помочь сделать этот мир ярче.

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото из архива Александры Вдовиной.