«Война» с борщевиком в Кировской области: есть первая жертва

Ход борьбы с борщевиком в Кировской области обсудили на очередной планёрке у губернатора. Ещё год назад Александр Соколов обозначил уничтожение этого растения в числе приоритетов своей работы.

Успехи не впечатляют. От слова «совсем».

Зампред областного правительства Юрий Терешков сообщил, что в этом году собираются искоренить борщевик на территории около тысячи гектаров. На эти цели выделено из областного бюджета 32 миллиона рублей, еще 300 тысяч предусмотрено в качестве софинансирования из местных бюджетов.

Обработка будет проводиться в два этапа: с 1 мая до 30 июня и с 1 июля до 30 сентября. И, судя по этим датам, она уже должна идти полным ходом. Однако это не так. Лишь 13 муниципальных образований в полном объеме выполнили все работы первого этапа. А есть муниципалитеты, где к этому даже не приступали. Среди таковых оказался Орловский район.

Соколов попросил соединить его с администрацией этого района. Но, увидев на экране не самого главу района Андрея Аботурова, а его заместителя, удивился. Еще большее удивление у него вызвало сообщение, что районный руководитель находится в отпуске.

- Весь район зарос борщевиком, а он отдыхает, - прокомментировал ситуацию губернатор.

Не устроил главу региона и срок начала работ по обработке борщевика в Орловском районе. Там приступили к ней только 5 июня. В общем, прилетело Аботурову от Соколова по полной программе. Так и стал он первой жертвой борьбы с этим злокозненным растением.

Чем такой наезд закончится лично для Аботурова, да и для района в целом, не было сказано. Но уж точно ничем хорошим. Не зря же Соколов распорядился маркировать работу местных властей в различных муниципалитетах на манер светофора. Где лояльное отношение к его распоряжениям, те в зеленой зоне и получают всё, что попросят, где игнорируют его «хотелки» - помечаются красным и их просьбы в областном правительстве даже слушать не будут.

Вот только за всем этим шумом скрывается то, о чем не хотят говорить вслух большие начальники. Умалчивают они, что вся площадь земель, которую занимает борщевик, составляет более 80 тысяч га, а борьба с ним ведется лишь на 1 тысяче. Что тех денег, которые на эту цель выделяются, хватает в обрез. А для того чтобы истребить борщевик везде и поголовно, нужны миллиарды, а не какие-то жалкие 30 «лимонов». Вот и занимаются имитацией борьбы, вместо нее самой.

А что им остается делать? Ведь Соколов сам провозгласил, что будет истреблять борщевик на территории области, пока его совсем не останется. Между тем даже жители областного центра публикуют в соцсетях фотографии «плантаций» борщевика в непосредственной близости от своих домов. Что уж говорить о районах.

Иван ТРОФИМОВ.